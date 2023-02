EHC Olten: Sportchef Marc Grieder zieht Bilanz zur Qualifikation

Interview EHC-Olten-Sportchef Marc Grieder: «Wir sollten nun nicht jeden Stein umdrehen» Sportchef Marc Grieder sprach im Anschluss an die 1:5-Niederlage in Visp über den anhaltenden Abwärtstrend zum Qualifikationsabschluss, ein Torhüterproblem, wie man sich das gute Gefühl zurückholen will und die Derby-Playoffserie gegen Langenthal. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 06.02.2023, 12.44 Uhr

Sportchef Marc Grieder. Marc Schumacher / freshfocus

Marc Grieder, 1:5 gegen Visp, die dritte Niederlage in Serie, der Abwärtstrend hat bis zum Schluss der Qualifikation angehalten. Was ziehen Sie persönlich für ein Fazit?

Marc Grieder: Es war sicher nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Einmal mehr hat zu Beginn der Partie die Disziplin gefehlt mit vielen Strafen, woraus zwei Gegentreffer resultieren. Dann haben wir uns auch noch einen defensiven Aussetzer erlaubt – das kann es mal geben, dass ein Gegenspieler alleine aufs Tor ziehen kann, passieren sollte das aber nicht. Wir konnten dann mit dem Goaliewechsel ein Zeichen setzen, kamen besser ins Spiel, auch wenn wir irgendwie nie so recht den Zugriff aufs Spiel gefunden hatten. Auch hatten wir bis auf ganz wenige Chancen keine Qualitätsabschlüsse aufs gegnerische Tor verzeichnen können.

Keine guten Voraussetzungen für die Playoffs.

Es war ein enttäuschendes Spiel. Wichtig für mich war, dass wir bis zum Schluss gekämpft haben, daran hat es in der gesamten Qualifikation nie gelegen. Es war in Visp vielleicht auch eine ungewohnte Situation, dass Lars als Headcoach gefehlt hat. Es war alles etwas überstürzt, wenn jemand krank ist, versucht man ihn zu ersetzen, die Spieler waren vorbereitet und wussten, worum es geht.

Platz eins auf der Zielgeraden verloren, dazu zuletzt nicht viele positive Eindrücke gesammelt fürs Selbstvertrauen. Wie lautet Ihre Bilanz zur Qualifikation?

Bis Weihnachten haben wir sehr gut agiert und sehr, sehr gutes Eishockey gespielt. Danach kamen wir in einen Trott, ich will nicht von einem negativen Trott reden, aber halt eine Situation, in der die Dinge nicht mehr so einfach für uns liefen, wie wir das wollten. Man merkt dann auch, dass wir alle unseren Ansprüchen zu jeder Zeit gerecht werden wollen und dabei vielleicht auch etwas zu sehr ins Grübeln kommen.

Enttäuschte Gesichter nach der 1:5-Niederlage im letzten Qualifikationsspiel in Visp. Pascal Muller/Freshfocus

Jener Zeitpunkt, als es vermehrt Niederlagen gab.

Es hat Niederlagen gegeben, die weh getan haben. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Niveau von vor Weihnachten die Niederlagen hätten abwenden können. Es hat auch vermehrt individuelle Fehler gegeben, das gibt es im Sport, es macht keiner bewusst Fehler und jeder ärgert sich darüber, dass es sie gibt. Darüber hinaus litt das Selbstvertrauen, wir haben nun auch das dritte Mal hintereinander verloren – keine einfache Situation. Aber das sind Situationen, mit denen wir nun als Team umgehen können müssen. Wir haben nach dem Spiel auch darüber gesprochen: Wir wollten keine Schuldigen ausmachen, es ging viel mehr darum, nochmals kurz zurückzuschauen, aber natürlich auch, was nun vor uns steht. Es weiss jeder, worum es geht. Wir haben nun eine Woche Zeit, erstmal etwas Abstand zu gewinnen von der Qualifikation und uns dann auf Langenthal vorzubereiten.

Es schien nach der Partie in Visp Klärungsbedarf zu geben, die Garderobentür blieb 25 Minuten zu. Worum ging es in den Gesprächen?

Ich will gar nicht gross öffentlich darüber sprechen. Wir haben alle eine gewisse Frustration wahrgenommen, was ganz normal ist unter diesen Umständen. Wir wollten die Zeit nutzen, über das Spielgeschehen, aber auch über den gesamten Verlauf der Qualifikation sprechen. Ich habe auch meine Sicht der Dinge dargelegt: Es ging mir vor allem auch darum, zu sagen, dass wir nach wie vor eine gute Qualifikation gespielt haben und es nun nicht darum geht, jeden Stein umdrehen zu wollen. Wir dürfen nun nicht jedes Detail hinterfragen, wir müssen einfach dafür sorgen, wieder unsere Stärken zu finden. Das war die Message.

Aber dennoch zählt der letzte Eindruck. Wie startet der EHC Olten mit einem guten Gefühl in die Playoffs?

Wir haben nun eine Woche Zeit, uns optimal auf den Gegner vorzubereiten. Erst steht die Erholung im Vordergrund und danach nehmen wir die Playoffs in Angriff. Wir wissen alle, was auf uns zukommt, es ist ja nicht so, dass wir zum ersten Mal Playoffs spielen. Manchmal braucht es auch nur einen Funken, der überspringen muss, um das Selbstvertrauen zurückzuholen.

Wie wollen Sie das tun?

Das gute Gefühl holt man, indem man gut trainiert, viel spricht, Bedenken anspricht, um Fehler abstellen zu können. Es geht nun auch nicht darum, irgendwelche Experimente zu machen. Wir wissen alle, dass wir Eishockey spielen können, wir wissen auch, dass wir es besser können als in den letzten Spielen. Wir holen uns dieses gute Gefühl über die Trainings und veranstalten auch noch einen Team-Event. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft damit noch einmal ein Stück zusammenrücken wird, das schweisst zusammen und dann sind wir zum Playoffstart hin bereit.

Die Situation um Torhüter Nummer eins, Dominic Nyffeler ist alarmierend. Hat der EHC Olten ein Torhüterproblem?

Nein, wir haben kein Torhüterproblem, ganz im Gegenteil, wir haben drei starke Torhüter, die zu jeder Zeit eingesetzt werden können. Unsere Nummer eins hat viel Pech erfahren mit seiner Verletzung, hat immer wieder gekämpft, zurückzukehren. Das nagt an einem, das ist klar. Umso schöner ist es, dass er nun wieder einsatzbereit ist. Wir haben auch das Glück, auf Lucas Rötheli zählen zu dürfen. Er ruft von Spiel zu Spiel seine Form ab und spielte eine sehr, sehr gute Qualifikation. Wir müssen nun nach Nyffelers Rückkehr dafür sorgen, dass er seine Form wiederfindet. Wir wollten ihm auch die Möglichkeit geben in diesen restlichen drei Spielen, Spielpraxis zu sammeln. Es ist nicht einfach für ihn nach seiner langwierigen Verletzung. Aber von einem Torhüterproblem kann man dabei noch lange nicht sprechen.

Hat Mühe, in Form zu kommen: Torhüter Dominic Nyffeler. Marc Schumacher / freshfocus

Die grosse Frage steht im Raum: Wie wird der EHC Olten auf der Torhüterposition die Playoffs in Angriff nehmen?

Das ist eine Frage, um die sich der Trainerstaff bis zum Playoffstart beschäftigen wird. Aber ich sage es gerne noch einmal: Wir dürfen nun nicht jedes Detail hinterfragen und jeden Stein drehen wollen. Ja, wir sind ins Stocken geraten, aber jetzt geht es darum, nicht viel zu überlegen, was gewesen ist, sondern uns darauf freuen, dass die Playoffs losgehen.

Der EHC Olten trifft auf den SC Langenthal. In der Qualifikation gab es in fünf Derbys fünf Siege.

Diese Siege sind nun überhaupt nichts mehr wert. So einfach es klingt: Es fängt wieder bei Null an. Auch wir haben festgestellt, dass sie einen Schritt nach vorne gemacht haben seit Kevin Schläpfer an der Bande steht. Wir wissen, dass sie Qualität in der Mannschaft haben. Es wird eine grossartige Serie geben. Wir haben ja beim letzten Qualifikationsderby gesehen, wie es zu und her gehen kann. Wir freuen uns sehr auf die Spiele.

