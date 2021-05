Interview Der neue EHCO-Trainer Lars Leuenberger: «Wenn man bei jemandem das Feuer entfachen kann, ist das etwas vom Schönsten» Der neue EHCO-Trainer Lars Leuenberger stellt sich vor und spricht über seine Zeit beim EHC Biel, Schweizer Trainer ohne Chancen, eine neue Generation Spieler und seine Ambitionen mit dem EHC Olten. Marcel Kuchta und Silvan Hartmann 05.05.2021, 05.03 Uhr

Der neue EHC-Olten-Trainer Lars Leuenberger in der Baloise Lounge im Stadion Kleinholz. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Es ging Schlag auf Schlag. Am Montag vor einer Woche wird Trainer Lars Leuenberger mitgeteilt, dass der EHC Biel auf Antti Törmänen als Headcoach setzen wird, der an Krebs erkrankt war und nun wieder an die Bande zurückkehrt. Noch am gleichen Tag wird Lars Leuenberger von EHCO-Sportchef Marc Grieder kontaktiert, er trifft sich am Dienstag mit dem EHCO-Sportchef und der Oltner Klubführung. Am vergangenen Sonntag folgt die Einigung, worauf am Montagmorgen Fredrik Söderström abgesagt wird. Nun stellte sich Lars Leuenberger am Dienstagnachmittag gut gelaunt den Medien vor.

Lars Leuenberger, was kennen Sie von Olten?

Lars Leuenberger: Nicht sehr viel. Ich war vorher zum ersten Mal auf der Geschäftsstelle, Marc Grieder hat mich schon mal durch ein paar schöne Gassen geführt. Ich werde im Sommer sicher mal mit meiner Familie hierherkommen, die Altstadt anschauen und es ein bisschen geniessen. Vom Klub kenne ich ein paar Leute, mit Marc Grieder und Patrick Reber doch schon ein paar Jährchen. Mit Grieder hatte ich in Bern sehr viel zu tun im Bezug auf die jungen Spieler (Anm.: zum Beispiel die Ausleihe von Colin Gerber), mit Patrick Reber hatte ich als Spieler schon Kontakt, als er noch Journalist war.

Wie gut kennen Sie den Klub?

Noch nicht so gut. Wir erleben heute den Start, wir stehen vor einem Marathon, nun sind wir auf den ersten paar Meter. In den nächsten Monaten will ich die Leute des Klubs und natürlich auch die Spieler kennenlernen. Für mich ist das enorm wichtig, dass man die Leute kennt und Vertrauen aufbauen kann. Auch war es ein Vorteil, dass bereits ein Grundvertrauen da war. Ich habe schon damals in Bern mit Grieder offen über meine Zukunft gesprochen, und so war es für mich sehr interessant. Ich habe schnell gespürt, dass ein ehrliches Interesse an mir vorliegt.

Der neue EHCO-Trainer Lars Leuenberger stellt sich vor. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Sie kommen vom EHC Biel nach Olten. Es ist schön, dass Antti Törmänen nach seiner Krebserkrankung wieder coachen kann, doch damit wurde Ihnen eine Chance genommen. Haben Sie es schon früh geahnt, dass es eine Fifty-Fifty-Entscheidung wird?

Schwierig zu sagen. Ich wusste, dass Antti noch Gespräche führen wird und wir dann irgendeinmal über den Entscheid informiert werden. Man kann daran nichts ändern und es ist ja auch etwas Schönes, dass in unserem Business das Menschliche noch eine Bedeutung hat und Platz findet. Für mich war es Pech, aber man war immer offen und ehrlich miteinander – und Biel hat sich so entschieden. Ich habe am selben Tag Antti ein SMS geschrieben und ihm von Herzen gratuliert. So gehört sich das.

Hatten Sie denn schon einen Plan B in der Hinterhand?

Nein, null. Ich hatte mit Grieder schon mal gesprochen und auch andere Klubs hatten sich gemeldet, aber da war nie etwas konkretes. Schlussendlich waren es drei Klubs.

Welche denn?

Klubs, von denen man ja auch in den Medien lesen konnte (schmunzelt).

Wie sehr haben Sie den Abgang bei Biel als persönliche Niederlage empfunden?

Überhaupt nicht. Ich wurde oft darauf angesprochen: Nun hat es dir schon wieder nicht gereicht. Aber Bern und Biel – das sind zwei total unterschiedliche Geschichten. In Biel rutschte ich wegen einer Krankheit rein – und wurde dann auch wieder dadurch ersetzt. Das darf man überhaupt nicht als Niederlage ansehen.

Was nehmen Sie mit von dieser Saison in Biel?

Oh, ganz viel. Es war eine sehr wertvolle Erfahrung. Das erste Mal weg als Coach vom SC Bern, das war für mich wichtig, neue Leute und eine neue Kultur kennenzulernen, auch wenn es nahe beieinander liegt, sind es zwei total unterschiedliche paar Schuhe. Für mich war es wichtig, auch mal etwas anderes zu sehen, auch anders zu führen, andere Ideen zu hören. Es war letztlich ein Spiel miteinander, ein zusammenfinden, es dauerte bis die Zahnräder griffen. Ich denke, das widerspiegelte sich auch in den Resultaten. Aber das war eine gute Erfahrung für mich, damit konnte ich weiter meinen Rucksack füllen, man hat schliesslich nie ausgelernt, egal, wie alt man ist.

Headcoach Lars Leuenberger mit Präsident Marc Thommen und Geschäftsführer Patrick Reber. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Sie waren schon vor zwei Jahren ein Thema in Olten. Haben Sie denn diese Zwischenerfahrungen nun gebraucht, um diesen Schritt zu gehen? Was ist anders als vor zwei Jahren?

Damals stand ich noch unter Vertrag in Bern, da hatte ich eine andere Rolle (Anm.: Direktor Scouting und strategische Entwicklung). In diesen drei Jahren musste ich mich selber wieder etwas finden. Es war nicht einfach nach dem Meistertitel mit dem SC Bern, verstehen zu können, dass man eigentlich etwas gewonnen hat und doch mit leeren Händen dasteht. Das war brutal für mich persönlich. Ich brauchte meine Zeit, das zu verarbeiten.

Das muss schwierig gewesen sein.

Ich habe gesehen, wie schwierig es ist, einen Job als Headcoach in der Schweiz zu erhalten. Es war ein supercooler Job, ich habe es sehr gerne gemacht in Bern. Aber als Grieder damals mit der Anfrage kam, musste ich mich zuerst finden und wollte wissen, wohin es geht. Es standen auch noch andere Sachen im Raum. Doch irgendwann hat es wieder Klick gemacht.

Was hat denn Klick gemacht?

Ich wusste, dass ich wieder an der Bande stehen möchte. Es fehlte mir vielleicht das Adrenalin, selber mit einer Mannschaft zu arbeiten, ein Team zu führen, zu gestalten, miteinander Erfolge feiern und vielleicht auch gemeinsam verlieren lernen. Was ich drei Jahre gemacht habe, war eher Empfehlungen abgeben und ich habe eher begleitet. Die Spiele auf der Tribüne zu sehen ist auch lässig, aber es fehlten mir die Emotionen, an der Bande zu stehen und den Takt vorzugeben. Das hat sich auch durch viele Gespräche mit Freunden oder meiner Frau ergeben.

Sie sind ein grosser Familienmensch. Das Trainerbusiness ist sehr schnelllebig und mit vielen Risiken verbunden. Mussten Sie sich zuerst bewusst werden, dass Sie in diesem knallharten Business weiterarbeiten wollen?

Ich selber wusste schon immer, dass ich es will. Aber ich musste abschätzen und mir die Frage stellen: Was ist es mir wert? Man kann es probieren, die Frage ist nur, ob man tatsächlich eine faire Chance erhält. Wie viele Schweizer sind Trainer in den beiden höchsten Ligen?

Nicht sehr viele.

Das ist brutal. Es geht ja auch nicht um Pro Schweizer, es gibt gute Schweizer Trainer, es gibt weniger gute, genauso wie bei den Importspielern, es geht ja nicht um diesen Grundsatz. Aber man weiss ja gar nicht, wie viele gute Schweizer Headcoaches es gibt, weil sie die Chance gar nicht erhalten. Und das muss man sich schon bewusst sein, ich bin jetzt 46 und ich habe noch 20 Jahre auf dem Buckel, ich muss etwas machen. Und ich habe es total nicht bereut, den Schritt von Bern wegzugehen und in Biel die Aufgabe zu übernehmen, auch wenn es nur eine Saison war. Das war für mich ganz wichtig.

Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Was für Qualitäten bringen Sie als Headcoach mit?

Ich denke, das ist eine unglaubliche Leidenschaft, die da mitkommt. Wenn man als Führungsperson bei jemandem das Feuer entfachen kann, ist das etwas vom schönsten. Das mache ich sehr gerne und ich denke, das kann ich auch und bringe ich mit, nebst der Fachkompetenz, die es einfach braucht.

Da sind die Anforderungen gestiegen.

Fachkompetenz ist längst nicht mehr das, was noch vor vielen Jahren gefragt war und gelebt wurde. Es wird heute ein grosses Gespür für Sozialkompetenz erwartet. Und in all den Jahren durfte ich viel von anderen Coaches lernen, von Reisen, die ich gemacht habe in der NHL, Finnland oder Schweden, da konnte ich viele gute Sachen mitnehmen und meinen Rucksack füllen. Und Spieler haben mir in Biel das Feedback gegeben: Hey wow, auch wenn wir nichts gewonnen haben, aber du hattest den Drive reingebracht, den unbändigen Willen, etwas gewinnen zu wollen. Das war interessant zu hören.

Das ist doch ein schönes Feedback.

Ja, finde ich auch. Es hat mir gezeigt, dass ich die Leute begeistern kann. Ich bin sicher einer, der sehr viel fordert. Das habe ich in den Feedbacks auch gehört. Ich war ganz überrascht, dass es in Biel von den Spielern derart stark herausgestrichen wurde. Ich bin halt einer, der einen grossen Willen hat und die Leute mitreissen möchte.

Wie sehr kann Lars Leuenberger böse werden?

Das kann unterschiedlich sein. Es kann laut werden, wenn es einem den Deckel lupft. Aber es heisst nicht, dass man als Spieler nach einem Fehler versohlt wird. Es geht ja um das Erklären und Aufzeigen, aber ja, irgendwann reisst bei allen den Geduldsfaden. Wichtig ist, dass jeder weiss: Ich bin nicht fehlerfrei – niemand ist das. Es geht immer darum, was man aus den Fehlern lernt und da wird es vielleicht auch mal weniger Eiszeit geben. Es geht auch nicht ums Bestrafen, alle Entscheide, die ich fälle, sind Entscheide für die Mannschaft und nicht gegen den Spieler.

Ist Strengsein also passé?

Die neue Generation hört sicher auf etwas anderes. Die Jungs ticken anders als wir. Der Austausch ist viel intensiver, es muss viel mehr gesprochen werden, viel mehr erklärt werden. Wir haben in Biel viel mehr auf Videostudium mit den einzelnen Spielern gesetzt als mit der ganzen Mannschaft. Vor allem mit den Jungen. Um sie nicht vor der Mannschaft blosszustellen. Sie sind sehr einfühlsam, feinfühlig und sensibel geworden, da ist ein grosser Wandel passiert. Und der Spieler will stets die Antwort auf das Warum und Wieso wissen. Das ist ganz wichtig.

Lars Leuenberger und die Powermouse: Schon vor zwei Jahren war das ein Thema. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Sie waren beim SCB drei Jahre im Scouting tätig: Wie gut kennen Sie die Swiss League?

Ich habe nun eine Saison mehr oder weniger verpasst. Vorher habe ich sehr viele Spiele gesehen, im TV, aber auch in den Stadien. Ich sah auch viele Olten-Spiele, hatte mich auf Langenthal und Olten konzentriert. In dieser Saison hatte ich die Playoffs verfolgt, auch den Playoff-Halbfinal von Olten gegen Kloten. Das hat mich sehr, sehr gut gedünkt und es war interessant, es als Aussenstehender mitzuverfolgen. Aber ganz klar: Ich muss noch viel lernen.

Thema Ambitionen: Olten sieht sich in der Top 4. Das dürfte sich mit Ihren Ansprüchen decken? Sie kommen ja wohl nicht nach Olten, um ein bisschen mitzuspielen.

Alle, die ich vom Klub schon kennenlernen durfte, sind ehrgeizig und arbeiten hart, um etwas zu erreichen. Ich komme nun nicht nach Olten und sage: Ich will Meister werden und will aufsteigen. Das wäre falsch, denn es braucht sehr viel, um solche Ziele zu erreichen. Und es muss alles passen. Wir hatten in Biel einen super Run über zwei Drittel der Saison und dann, päng, kam Covid und wir rutschten ab. Haben wir deswegen unsere Ziele nicht erreicht? Ich will diese Frage nicht beantworten, das müssen andere entscheiden.

Ihr Ziel?

Das Ziel muss sein, Leute stolz machen zu können. Dass sie irgendwann wieder mal ins Stadion kommen können und auch bei einer Niederlage sagen können: Wow, das ist eine tolle Mannschaft – das muss das Ziel sein. Und all das wird sich sukzessive ergeben. Der Marathon hat erst begonnen, ich habe nun schon einige kennenlernen dürfen, nächste Woche lerne ich das Team kennen, irgendwann stossen die Ausländer dazu. Es ist wichtig, dass man die Leute kennt, mit denen man Ziele verfolgt. Und so stecken wir uns gegenseitig mit dem Hunger, Erfolg zu haben, an. An diesem Prozess kommen wir nicht vorbei. Wie ich gehört habe, ging man erst in den Playoffs durch diesen Prozess, gemeinsam hungrig voranzugehen. Dieser Klick muss früher passieren. Man wird unweigerlich durch Höhen und Tiefen gehen, aber wenn man es schafft, gemeinsam für eine Sache einzustehen – und da gehört nicht nur die Mannschaft, sondern die ganze Organisation dazu – dann kommt es gut.

Wie sehen Ihre nächsten Tage aus?

Marc Grieder und ich haben heute mal eine erste Sitzung gemacht, in der wir alles ausgearbeitet haben. Eine Auslegeordnung gemacht, abgeklärt, was noch umgesetzt werden kann und was noch machbar ist. Schlussendlich fehlt auch noch ein Assistenztrainer. Ich werde beim Kickoff zum Sommertraining nächste Woche sicher dabei sein und mich den Spielern vorstellen. Ich freue mich darauf.