Das sind die fairsten Klubs im Kanton – und die unfairsten

Interaktive Tabelle Das sind die fairsten Vereine im Solothurner Fussball – und die unfairsten Welcher Klub kassiert am meisten Strafpunkte? Und welche Vereine sind am fairsten? Wir haben in den Statistiken gestöbert und verraten, wie gut Ihr Dorf- oder Stadtklub abschneidet, seit es Strafpunkte gibt. Mark Walther und Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 06.10.2022, 18.09 Uhr

Der Fulenbacher Yves Ehrenbolger sieht nach einem Foul an Alban Jahiu die gelbe Karte. Bruno Kissling

Seit der Saison 2008/09 werden im Solothurner Fussball für Regelverstösse Strafpunkte verteilt. Seither lässt sich statistisch belegen, wie fair sich ein Verein verhält. Wir haben die Daten ­gesammelt, ausgewertet und ­sagen, wo die Musterschüler und wo die bösen Buben spielen. Und so viel sei bereits verraten: Am fairsten sind der SV Alpha, der allerdings erst zwei Saisons absolviert hat, und der Haltener SV. Auf der anderen Seite der Skala befindet sich der SC Regio Balsthal.

Um die Vereine untereinander zu vergleichen, haben wir alle Strafpunkte, die ein Klub seit der Einführung und bis zum Ende der vergangenen Saison im Solothurner Fussball der Männer (2. Liga SOFV bis 5. Liga) gesammelt hat, notiert. Nicht berücksichtig ist die Saison 2019/20, die wegen der Coronapandemie nicht gewertet wurde. Ebenfalls nicht in die Statistik eingeflossen sind Strafpunkte von Teams, die eine Saison nicht zu Ende gespielt ­haben.

Das Strafpunkte-Total haben wir anschliessend durch die Anzahl Teams geteilt, welche die Punkte gesammelt haben. So ergab sich ein Wert, der besagt, wie viele Strafpunkte ein Klub durchschnittlich mit einem Team pro Saison kassiert.

Ein Beispiel: Der FC Trimbach hat in dieser Zeitspanne 1488 Strafpunkte erhalten. In elf der 13 ­Saisons war der Klub mit zwei Mannschaften aktiv, in den rest­lichen beiden Spielzeiten mit einer. Das ergibt 24 Mannschaften. Im Schnitt sind es also exakt 62 Strafpunkte, die ein Team pro Saison erhalten hat.

Mehrere Klubs sind von der Bildfläche verschwunden

Was auffällt beim Blick auf die Rangliste der bösen Buben: Die drei statistisch unfairsten Klubs haben sich mittlerweile aus dem Meisterschaftsbetrieb zurückgezogen – zumindest zwischenzeitlich. Der unrühmliche Sieger SC Regio Balsthal absolvierte in den Jahren 2008 bis 2013 drei Spielzeiten in der 5. Liga und deren zwei in der 4. Liga und verschwand danach wieder von der Bildfläche.

Der zweitunfairste Verein, der Türkische FC Olten, stellte 2016/17 zum bisher letzten Mal eine Aktivmannschaft. Vom 2015 gegründeten FC Canspor gingen nur drei Saisons in die Wertung ein. 2016/17 nahm der türkische Klub erstmals am Spielbetrieb teil, stieg danach zweimal in Folge auf und zog sich im Jahr 2019 nach einer Saison in der 3. Liga zurück. Heuer hat der FC Canspor wieder ein Team in der 5. Liga am Start.

Von den Klubs, die in jeder der 13 Saisons jeweils mindestens ein Team stellten, holte der FC Trimbach im Durchschnitt am meisten Strafpunkte – nämlich exakt 62. «Das ist natürlich nicht schön. Es tut weh, zu hören, dass wir so weit vorne liegen in dieser Statistik», sagt Michael Schalt, der Sportchef und Coach der ersten Mannschaft. «Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir die Hälfte aller Karten wegen Reklamierens bekamen.»

Als langjähriger Spieler des Fanionteams könne er sich selbst nicht ausklammern: «Auch bei mir dauerte es etwas länger, bis ich begriff, dass es nichts bringt, beim Schiedsrichter zu intervenieren und mit ihm zu diskutieren. Entweder er pfeift oder er pfeift nicht – einen Entscheid zurücknehmen wird er niemals.»

Alle Karten, welche die Spieler wegen einer Unsportlichkeit kassieren, müssen sie aus dem eigenen Sack berappen. So will der FC Trimbach die Kartenflut senken:

«Lange Zeit bezahlte der Verein alle Strafen der Spieler. Aber wir mussten etwas machen, um unsere Strafpunkte zu reduzieren – das war ein wichtiger Schritt.»

Viele andere Mittel sieht er nicht: «Der Vorstand bespricht dieses Thema regelmässig mit den Trainern und den Spielern und versucht, ein faires Verhalten vorzuleben – mehr können wir nicht machen.»

Die erste Mannschaft habe sich in Sachen Fair Play stark verbessert, seit Hasan Osaj 2019 das Zepter übernommen hat, sagt Michael Schalt: «Ich denke, wir konnten uns in den letzten paar Jahren bei den Gegnern und bei den Schiedsrichtern wieder in ein besseres Licht stellen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es liegt jetzt am neuen Trainer Lucien Baumgartner, dass wir nicht wieder ins alte Fahrwasser zurückfallen.»

Schalt stellt aber auch klar: «Im Moment sind wir als Tabellenletzter der 2. Liga in einer schwierigen Situation. Die Spieler stehen unter Druck – vieles läuft über den Kampf. Dann ist es normal und verständlich, dass man sich auch mal eine Karte einhandelt. Aber wegen eines Fouls und sicher nicht wegen Reklamierens.»

Der Präsident des fairsten Klubs ist überrascht

Die Fair-Play-Rangliste wird vom SV Alpha angeführt. Den Klub aus Trimbach gibt es indessen erst seit knapp fünf Jahren. Erst zwei Saisons hat der SV Alpha auf dem Buckel. In denen holte er im Schnitt 22 Strafpunkte. Da sind die Zahlen des Haltener SV dann doch noch etwas beeindruckender. Der Klub stellte in jeder der 13 Spielzeiten zwei Equipen und kommt auf einen Schnitt von 23,3 Strafpunkten pro Team und Saison.

Der Präsident des Haltener SV ist überrascht, als er das Resultat unserer Auswertung erfährt. «Wir haben sicher keine Rüpel-Mannschaften, aber dass wir der fairste Klub sind, hätte ich dann doch nicht erwartet», sagt Fabian Wüthrich. «Es freut mich natürlich, denn das zeigt, dass wir auch in hitzigen Momenten die Ruhe bewahren auf dem Platz. Wehren können wir uns aber schon – wir sind nicht zu weich und scheuen auch keine Zweikämpfe.»

Der Haltener SV kassiere nur selten rote Karten, versucht Wüthrich zu ergründen, wieso der Klub so wenige Strafpunkte aufweist. «Ich kann mich jedenfalls an keine erinnern», sagt er und nennt weitere Faktoren: «Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass unsere erste Mannschaft in den vergangenen Jahren in der 4. Liga immer vorne mitspielte – wer gewinnt, holt in der Regel nicht viele Karten. Die zweite Mannschaft spielt in der 5. Liga – da geht es oft nicht mehr so verbissen zu und her.»

Die Spieler müssen alle Verwarnungen und Platzverweise selber unabhängig vom Vergehen selber bezahlen. Dies habe auch schon zu Diskussionen geführt, sagt Wüthrich:

«Für die Verteidiger ist das teilweise etwas ungerecht, weil sie in ihrer Position automatisch mehr foulen. Aber die Spieler haben es akzeptiert und die Diskussionen halten sich in Grenzen.»

Fabian Wüthrich hat den Eindruck, dass sein Verein grundsätzlich einen guten Ruf geniesse bei den Gegnern: «Wir sind ein demütiger Klub, haben ein gutes Beizli und sind auch auswärts eher dafür bekannt, dass wir nach den Spielen nicht gleich davonhuschen, sondern gemeinsam noch etwas trinken – auch mit dem Gegner.»

Bei der Frage, ob die Einführung der Strafpunkte, welche bei Punktgleichheit ausschlaggebend sind für die Platzierung, sinnvoll war, überlegt der Präsident des Haltener SV lange, bevor er antwortet: «Wir haben wegen der Strafpunkte mal den Aufstieg verpasst – das war ärgerlich. Die Fairness gehört sicher zum Gesamtpaket dazu, bei den Profis gibt es allerdings auch keine Strafpunkte. Sagen wir es so: Danach geschrien hat niemand, aber wir haben uns daran gewöhnt.»

