Infrastruktur «Wir können aktuell unsere Bedürfnisse nicht mehr abdecken»: Die grossen Ausbaupläne des EHC Olten im Stadion Kleinholz Zweites Eishockeyfeld, neue Garderoben, mehrstöckiger Anbau: Präsident Marc Thommen verfolgt mit dem EHC Olten im Stadion Kleinholz weitreichende Ausbaupläne. Die grosse Frage: Wie lässt es sich finanzieren? Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.03 Uhr

Erhält das Stadion Kleinholz bald ein zweites reguläres Eisfeld? Andy Mueller/freshfocus

Es war bloss ein Nebensatz – aber einer, der im Kreise des EHC Olten und in der Stadt Olten für Gesprächsstoff sorgte: Gespräche zwischen Klub und Stadtregierung seien «auf guten Wegen für private Investitionen» im Stadion Kleinholz – und das im Wert von 18 Millionen Franken. Das schrieb das Newsportal «watson», als es über Diskussionen am vergangenen EHCO-Business-Lunch berichtete. Doch was hat es damit auf sich?

EHCO-Klubpräsident Marc Thommen bestätigt auf Anfrage, dass man Bestrebungen verfolge, die Infrastruktur im Stadion Kleinholz mittelfristig massgeblich zu verbessern: «Die Ausgangslage ist klar: Wir haben ein Platzproblem, ab der kommenden Saison führt die EHCO Prospect AG 13 Nachwuchsmannschaften, die alle im Trainingsbetrieb untergebracht werden müssen. Wir können mit der aktuellen Infrastruktur unsere Bedürfnisse leider nicht mehr abdecken», sagt er.

Unternehmer und Architekt – und engagierter EHCO-Präsident: Marc Thommen will den EHC Olten weiterentwickeln. Bruno Kissling

Thommen schwebt vor, in erster Linie das kleine Ausseneisfeld auf die übliche Eishockeyfeldgrösse zu vergrössern und zu einer zweiten Halle umzubauen. Dazu soll auch die Garderoben-Problematik mit mehreren Kabinenräumen gelöst werden. Denkbar wäre bei diesem zweiten Eisfeld eine Tribüne für rund 300 Personen, womit viele Teams und Eissportvereine ihren Meisterschaftsbetrieb durchführen könnten.

Thommen malt sich zudem im Bereich der alten Curlinghalle einen mehrstöckigen Anbau aus, in welchem man mitunter auch die Geschäftsstelle unterbringen und ein grosszügiges Fan-Village mit Shops und Gastronomie führen könnte. «Es gibt viele Möglichkeiten im Kleinholz. Uns ist bewusst, dass das viel Geld kostet. Aber wir haben gar keine andere Wahl. Wir haben unserem Umfeld gegenüber - Nachwuchs, Fans, Supportern und Sponsoren - eine Pflicht, den EHC Olten weiterzuentwickeln», sagt er.

Politisch nicht umsetzbar

Man habe sich schon viele Gedanken über infrastrukturelle Weiterentwicklungen gemacht und viele Szenarien durchgespielt. Selbst ein kompletter Stadionneubau sei thematisiert worden, was aber – auch im Vergleich mit den grossen Hallenbauten etwa in Zug, Biel oder Visp – stets mit einer Initialfinanzierung der öffentlichen Hand verbunden wäre.

«Bei all den Themen, welche in der Stadt Olten anstehen, würde wohl ein Stadionprojekt nicht weiterverfolgt werden», sagt Thommen und führt aus: «Wir sind deshalb immer wieder zum Schluss gekommen, dass man zu viele bestehende Werte vernichten würde, wenn man sich auf den Standpunkt einer neuen Halle setzte. Wir wollen die bestehende Infrastruktur nutzen.»

Nur: Wer soll selbst diese erwähnten Ausbaupläne berappen? Marc Thommen will von der überlieferten Zahl, den 18 Millionen Franken, vorerst nichts wissen. Der engagierte EHCO-Präsident hat für sein Vorhaben bereits eine Handvoll Sitzungen hinter sich gebracht, darunter auch zwei Sitzungen mit der Stadt Olten – eine im kleinen Rahmen, worauf eine mit dem Gesamtstadtrat folgte.

«Wir stehen mit der Stadt in einem konstruktiven Dialog. Aber es ist ein langer Prozess, bei dem wir erst am Anfang stehen. Es ist noch ein langer Weg, aber den wollen wir gehen», hält Thommen fest. Eine mögliche Umsetzung seiner Pläne zieht er ab 2025/26 in Betracht.

Ausbaupläne an Bedingungen geknüpft

Erst noch wurde das Kleinholz in den Jahren 2011 bis 2016 für über 17 Millionen Franken saniert. Seit Unternehmer und Architekt Marc Thommen im Jahr 2017 das Amt des EHCO-Präsidenten übernahm, hat der Klub immer wieder Investitionen in die Infrastruktur getätigt: Die Tribüne der Baloise Lounge, die Feldschlösschen Lodge oder der Saloon. Oder war jüngst tonangebend, dass bei der Haupttribüne endlich sanitäre Anlagen entstehen.

Die Räumlichkeiten der alten Curlinghalle wurden unlängst aufgewertet. Bruno Kissling

Das Problem bei Klubinvestitionen: Der EHC Olten ist im Kleinholz bloss Mieter, das Stadion ist in Besitz der finanziell gebeutelten Sportpark AG und damit in öffentlicher Hand.

Bislang gingen die erwähnten Investitionen des EHC Olten nach Fertigstellung in Besitz der Sportpark AG über. Das wäre bei den grossen Plänen nicht umsetzbar und überhaupt nicht im Sinne des Klubs. «Der EHC Olten sieht Chancen einer Investition, aber dafür haben wir gewisse Bedingungen. Wir müssten vor der Umsetzung eine finanzielle Sicherheit haben, damit wir mit der verbesserten Infrastruktur einen Ertrag erwirtschaften könnten.»

Noch gibt es viele Fragezeichen und es wird noch viel Wasser die Aare hinunterfliessen, bis im Kleinholz tatsächlich ein erster Bagger auffahren sollte. Doch der EHC Olten arbeitet ganz offensichtlich auch neben dem Eis tatkräftig daran, eine Topadresse im Schweizer Eishockey zu sein.

