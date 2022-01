Der abstiegsgefährdete TV Solothurn startet in die Rückrunde

Handball «Wir haben keine andere Wahl»: TV Solothurn muss weiterhin auf NLA-Leihspieler zählen Der abstiegsgefährdete TV Solothurn startet ins Meisterschaftsgeschehen des neuen Jahres. Zum Auftakt treffen die Solothurner auf den zwölfplatzierten TV Möhlin. Im Tabellenkeller trennen die beiden Teams nur zwei Pünktchen. Für den TVS und Coach Martin Prachar ein wegweisendes Spiel. Noah Born Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cheftrainer des TV Solothurn Martin Prachar. Hans Peter Schläfli

Die Rückrunde der Schweizer Handball-NLB steht an und der TV Solothurn steht mittendrin im Abstiegskampf. In der ersten Saisonhälfte gab es für die Solothurner 13 Niederlagen zu verdauen. Nur bei vier Partien konnte der TVS als Sieger vom Feld gehen. Dennoch darf die Mannschaft positiv auf die letzten Pflichtspiele des vergangenen Jahres zurückblicken. Denn man gewann sechs Punkte in vier Partien vor der Feiertagspause.

Auf den schwachen Saisonbeginn folgte eine Erfolgsphase

«Wir hatten einen sehr schlechten Saisonstart. Es war ein voller Spielplan, mit vielen schwierigen Partien. Zudem hatten wir andauernd wenige Spieler im Training. Doch wir konnten uns stabilisieren und dann auch Spiele gewinnen», erklärt Trainer Martin Prachar sein Hinrundenfazit.

Der Tscheche ist mit der bisherigen Spielzeit nur teilweise zufrieden. Nichtsdestotrotz gab er seinen Spielern über die Feiertage eine Verschnaufpause: «Wir machten eine Woche komplett frei. Dann habe ich jedem meiner Spieler einen individuellen Trainingsplan entworfen und sie damit beauftragt. Seit dem neuen Jahr trainieren wir wieder zusammen in der Halle.»

«Wir haben keine andere Wahl. Wenn wir das nicht machen, muss ich mit sechs Spielern trainieren»

Doch die grossen Probleme des Teams werden in dieser Saison kaum zu lösen sein. Der Spielerkader des TVS ist aufgrund seiner Zusammenarbeit mit den NLA-Teams HSC Suhr Aarau und dem BSV Bern zu volatil. Die Doppel-Lizenz-Handballer werden von den hochklassigen Clubs beim TV Solothurn abgestellt und bei Bedarf wieder zurückgerufen. Daher mangelt es an eigenen Akteuren, welche durchgehend in Solothurn trainieren und sich in die Mannschaft eingliedern können.

Laut Trainer Prachar braucht es diese Unterstützungsspieler dennoch dringend: «Wir haben keine andere Wahl. Wenn wir das nicht machen, muss ich mit sechs Spielern trainieren. Daher müssen wir dies durchbringen, aber nächstes Jahr sollte es damit besser werden.»

Schwerwiegender Abgang nicht kompensiert

Eigene Zugänge für den TVS konnte Coach Prachar nicht verpflichten: «Ich habe sehr viel Zeit in die Suche investiert, jedoch war es im Moment nicht möglich einen neuen Spieler nach Solothurn zu holen.»

Hingegen musste der Tscheche einen schmerzhaften Abgang hinnehmen. Leihspieler Dylan Brandt vom HSC Suhr Aarau verlässt die Solothurner und wechselt zum RTV Basel. Brandt, zweitbester Torschütze des Teams, fehlt dem TVS immens im Kampf um den Klassenerhalt. «Das macht es uns sehr schwer. Wir haben ja schon wenige Spieler im Kader. Trotzdem müssen wir versuchen den Abgang so gut wie möglich zu kompensieren», erklärt Prachar.

Dylan Brandt trägt neu das Trikot des RTV Basel. Hans Peter Schläfli

Die fest verpflichteten TSV-Spieler werden das qualitative Defizit kaum beheben können und den Leihspielern fehlt ein näherer Bezug zum Team. Ein «Turnover» in der zweiten Saisonhälfte bleibt unwahrscheinlich, obschon Trainer Martin Prachar das Verbesserungspotenzial seiner Mannschaft genau kennt: «Die Verteidigung muss besser werden, dort sind wir zu schwach aufgestellt. Es braucht zudem mehr Aggressivität, sowie bessere Kommunikation. Doch hauptsächlich machen uns die Details grosse Probleme, welche man gut an der Spielauslösung erkennt.»

Den Partnervereinen ist ein Verbleib des TV Solothurns in der zweithöchsten Schweizer Handballliga bedeutsam. Für die Clubs aus Suhr und Bern sind die Solothurner ein geeignetes «Farmteam». «Die NLB ist eine starke Liga geworden und solide aufgestellt. Spieler, welche in der NLA wenige Chancen auf Einsätze haben, können bei uns lernen, was man nicht trainieren kann: Spielerfahrung. Das macht uns für die beiden Vereine sehr wichtig», sagt Prachar.

«Wir haben gegen sie schon zweimal verloren, also ist der Sieg definitiv das einzige was zählt»

Zum Startschuss der Rückrunde reist der TV Möhlin in die Kantonshauptstadt. Die kriselnden Aargauer liegen einen Zähler vor dem Schlusslicht HS Biel und dürfen sich, um den Empfang der roten Laterne zu verhindern, keine Blösse geben. Die Vorzeichen stehen gut für den TVM, denn sie haben die Solothurner sowohl zum Meisterschaftsauftakt als auch im Cup-Sechzehntelfinal kämpferisch bezwungen.

Martin Prachar hat sich das Heimspiel gegen Möhlin bereits rot im Kalender angestrichen: «Es ist das wichtigste Spiel der Saison. Das habe ich schon lange erwähnt. Wir haben gegen sie schon zweimal verloren, also ist der Sieg definitiv das einzige was zählt. Ich will die Partie unbedingt gewinnen, koste es, was es wolle.»

Gelingt dem TV Solothurn die Revanche für zwei herbe Niederlagen gegen Möhlin? Michi Mahrer

Auch beim Heimspiel am Samstagabend wird der TVS-Trainer zwangsweise auf Leihgaben setzten müssen. «Wir rechnen momentan mit allen Ergänzungsspielern, da sich die Lage bei den NLA-Clubs verletzungsmässig stabilisiert hat. Im Training werden wir auch komplett aufgestellt sein», erwähnt Prachar. Seiner Equipe steht eine intensive Saisonhälfte bevor, in welcher sich der Status eines Ausbildungsvereins durchaus rächen könnte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen