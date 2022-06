Handball: So geht es beim TV Solothurn nach dem Abstieg weiter

Handball Nach dem Abstiegsschreck: Wie der TV Solothurn die Zukunft anpacken will Die NLB-Handballer des TV Solothurn mussten bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen. Nun richtet sich der Blick wieder nach vorne. Präsident Gaudenz Oetterli verrät, welche Lehren man aus der schwierigen Saison gezogen hat sowie welche Korrekturen nötig und möglich sind. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Prachar bleibt Cheftrainer beim TV Solothurn. Cornelia König

Mit einem Heimsieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden HS Biel sicherten sich die Handballer des TV Solothurn am allerletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Nationalliga B. Der Liga, in welcher die Solothurner seit dem Aufstieg im Jahr 2016 ein sportlich sorgenloses Dasein erlebten als Klub, der sich stets im sicheren Mittelfeld oder sogar der erweiterten Spitze klassierte. «Wir haben eigentlich immer gut performt in den vergangenen Jahren. Das hat wohl dazu geführt, dass nun die Erwartungen mit der Zeit auch etwas gestiegen sind», vermutet TVS-Präsident Gaudenz Oetterli.

In der zu Ende gegangenen Saison war das anders. Bald einmal war klar, dass sich der TVS in der Tabelle gegen unten orientieren muss. «Wir haben einige Spiele durch Pech oder auch Unvermögen knapp verloren. So kamen wir bald einmal in eine negative Spirale. Wenn wir dort ein paar dieser engen Duelle für uns entschieden hätten, dann hätte die Saison ganz anders verlaufen können», glaubt Gaudenz Oetterli.

Kein geordneter Trainingsbetrieb möglich

So, aber, kämpfte der TVS monatelang in den hintersten Tabellenregionen. Erschwert wurde das Ganze durch die unbefriedigende Trainings-Situation. Während der Coronawelle im vergangenen Herbst/Winter musste das NLA-Partnerteam der Solothurner, der BSV Bern, eigene Ausfälle mit den Nachwuchsspielern, die eigentlich für den TVS vorgesehen waren, kompensieren.

Mit dem Resultat, dass Trainer Martin Prachar oft nicht genügend Leute für eine geordnete Übungseinheit zur Verfügung hatte. Was sich wiederum auf die Leistungen in den Meisterschaftsspielen niederschlug. «Im Endeffekt», so Oetterli, «haben wir aber unser Ziel erreicht und den Klassenerhalt geschafft – wenn auch in extremis.» Auch, weil der BSV als wertvollen Support am Ende noch zwei Stammspieler nach Solothurn schickte.

Und wie geht es nun weiter? «Das Ziel ist schon, besser mithalten zu können», betont der TVS-Präsident. Er gibt aber auch zu bedenken: «Wir sind einer der finanzschwächsten Vereine der Liga. Es wird nicht einfacher.» Zum Vergleich: Der TV Solothurn operiert als Gesamtverein mit einem Budget von 250'000 Franken. «Das wenden gewisse NLB-Mittelfeldteams alleine für die erste Mannschaft auf», erklärt Oetterli und fügt an: «Es gibt Vereine, die haben ein Budget von 800'000 oder noch mehr.»

TVS-Präsident Gaudenz Oetterli. Andreas Kaufmann

Schwierig bleibt für die Solothurner Handballer die Generierung neuer Mittel: «Wir haben nur schon Mühe, Sponsoren zu finden, um 50'000 Franken mehr Einnahmen zu generieren. Da gäbe uns schon viel mehr Spielraum», erklärt Gaudenz Oetterli. «Ich frage mich, ob wir bei der Akquisition etwas falsch machen. Dabei haben wir in unserem sportlichen Umfeld nicht einmal allzu grosse Konkurrenz.»

Aus der eigenen U19 sollen wieder Talente nachrücken

Der Berner NLA-Klub wird also wieder eine ganze Reihe an Talenten zu den Solothurnern abkommandieren. Ansonsten hat der TVS fünf Abgänge zu verzeichnen: Lars Hofer und Jonas Kalt, die beide ein paarmal mit einer Talent-Förderlizenz für den TVS aufliefen, kehren zu ihrem Stammklub HSC Suhr Aarau zurück. Vom fixen Kader ist Abwehrchef und Captain Martin Beer nach 15 Jahren zurückgetreten. Dazu verlassen den Klub Jorden Lindner und Regis Laville.

Die NLB als wenig attraktive Spieler-Destination

Vor allem Martin Beer ist nicht einfach so ersetzbar. «Da müssen wir vermutlich auf eine ausländische Lösung setzen, was wiederum mit Kosten verbunden ist», sagt Oetterli. Generell erweist es sich als sehr schwierig, die Abgänge zu kompensieren. 25 bis 30 Spieler in den umliegenden Vereinen fragten die Solothurner an. «Kein einziger hatte Interesse, in der NLB zu spielen», so Oetterli und nennt auch den Grund: «Man hat mehr Aufwand, aber Geld verdienen kann man nicht.»

Punkto Cheftrainer setzt man beim TV Solothurn auf Kontinuität. Die Zusammenarbeit mit Martin Prachar wird fortgesetzt, trotz der bisweilen kritischen, sportlichen Lage. «Wir haben die Saison analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass Prachar angesichts der schwierigen Umstände eigentlich das Optimum herausgeholt hat. Vor allem hat er die Mannschaft in der entscheidenden Phase so hingebracht, dass sie in den wichtigen Spielen performte und so den Ligaerhalt bewerkstelligte», begründet Gaudenz Oetterli den Entscheid.

Einen Wechsel gibt es auf der Position des Assistenztrainers: Alain Blaser wird kürzertreten und engagiert sich in Zukunft innerhalb des Klubs im Mini-Handball. Neuer Assistent von Prachar wird der U19-Elite-Coach des BSV Bern, Slavko Corluka. «Auch da rücken wir näher mit den Bernern zusammen», so Oetterli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen