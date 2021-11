Die Handballer des TV Solothurn sind auf Abstiegskurs: Was tun?

Handball Der TV Solothurn steuert auf den Abstieg zu: Das sind die grössten Baustellen Die NLB-Handballer des TV Solothurn bleiben nach der deutlichen 25:33-Heimniederlage gegen Stäfa mit zwei Punkten aus neun Spielen Tabellenletzter. Die Baustellen sind zahlreich. Es muss einiges passieren, damit in dieser Saison der Abstieg vermieden werden kann: TVS-Co-Präsident Gaudenz Oetterli verrät, was. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

In dieser Saison ein gewohntes Bild: Enttäuschte Gesichter bei den Spielern des TV Solothurn. Cornelia König/TVS

Am Ende bot sich den 120 Zuschauern in der CIS-Halle das Bild, an welches sie sich in der laufenden Saison bereits gewöhnt haben: Auf der einen Seite jubelte der Gegner, auf der anderen Seite sah man die Solothurner Spieler mit hängenden Köpfen sitzen und stehen. Im neunten Meisterschaftsspiel hatte der TVS zum achten Mal verloren. Die 25:33-Niederlage gegen Stäfa fiel um einige Tore zu hoch aus. Dennoch gabs am Verdikt nicht viel zu deuteln. Oder wie es Präsident Gaudenz Oetterli ausdrückte: «Wenn es etwas besser für uns gelaufen wäre, dann hätten wir vielleicht nur mit drei Toren Unterschied verloren.»

Wieder mal eine unerklärliche Schwächephase

Eine Niederlage hätte es also trotzdem gesetzt. Denn auch das Spiel gegen die Gäste vom Zürichsee lief so, wie viele andere in dieser bisher so verkorksten Meisterschaft für die Solothurner. Der TVS startete gut, hatte beim Stand von 8:6 sogar die Chance, auf drei Tore davonzuziehen. Doch dann kam eine dieser unerklärlichen Schwächephasen, die der Mannschaft von Trainer Martin Prachar heuer schon so oft zum Verhängnis wurde. Innert weniger Minuten Stand es 10:13 aus Sicht des Tabellenletzten. Und die Dinge nahmen ihren gewohnt schlechten Lauf. Stäfa kontrollierte fortan das Geschehen, die Solothurner fanden keine Mittel und Wege mehr, das Ruder herumzureissen.

Gefragt nach den Baustellen, die diese Ausgabe des TV Solothurn plagen, muss Gaudenz Oetterli tief Luft holen und sagt: «Es fängt hinten bei den Torhütern an. Da bekommen wir zu wenige Paraden. Was aber auch damit zusammenhängt, dass die Verteidigungsarbeit ungenügend ist. Die Gegner kommen immer wieder frei zum Abschluss. Da wird es für jeden Goalie schwierig.» In der Tat war auch gegen Stäfa augenfällig, wie gross die Lücken im Defensivdispositiv der Solothurner immer wieder waren, wie offensichtlich die Abstimmungsprobleme sind und wie einfach folglich Stäfa zu oft zu erfolgreichen Torschüssen kam.

So konsequent wie hier packt die Solothurner Defensive (zu) selten zu. Cornelia König/TVS

Auch das sei kein Wunder, sagt Oetterli. «Unser Problem ist, dass wir durch die vielen Spieler mit Talentförderlizenzen kaum einmal vollzählig trainieren können.» Diese Spieler würden von ihren «Besitzern», den NLA-Klubs, für die eigenen Trainings aufgeboten und stehen den Solothurnern dann nur für die Meisterschaftsspiele zur Verfügung. «So wird es schwierig, auf regelmässiger Basis ein harmonierendes Gefüge aufzubauen.»

Zu leicht ausrechenbar und keine Lösung

Dasselbe Problem gilt natürlich auch für die Abteilung Offensive, wo Gaudenz Oetterli aber auch nicht mit Kritik am Trainer-Gespann spart. «Wir sind zu leicht ausrechenbar in dieser Beziehung. Wenn unser Spielzug nicht gelingt, dann wissen die Spieler oft nicht mehr, welche Lösungen sie finden müssen. Wir sind nicht flexibel genug, wenn sich der Gegner auf uns eingestellt hat.»

Unter dem Strich gilt deshalb: Der TV Solothurn tritt aufgrund der Umstände heuer auf wie ein Orchester, dessen Instrumente nicht gestimmt sind. Das kann zwar in gewissen Passagen trotzdem ganz ordentlich tönen. Aber aufs Ganze gesehen ist es dann doch eher eine ziemlich ungeniessbare Kakofonie.

Bleibt die Frage, welche Lösungen es angesichts der immer grösser werdenden Abstiegsgefahr gibt? Gaudenz Oetterli will nun sicher mal die nächsten vier Spiele bis zur Meisterschaftspause im Januar abwarten. Auf die Solothurner warten noch zwei schwere Gegner mit den Spitzenteams Endingen und Wädenswil/Horgen sowie zwei Schlüsselspiele gegen die schwächeren Konkurrenten Biel und Steffisburg. «Danach ziehen wir Bilanz», so Oetterli «und werden versuchen, die Mannschaft noch zu ergänzen, dass wir zumindest einen geregelten Trainingsbetrieb hinbringen.»

Wobei sich der TVS-Co-Präsident bewusst ist, dass man auf dem Schweizer Spielermarkt kaum Leute finden wird, die der verunsicherten Equipe wirklich helfen können. Bleibt also der Blick Richtung Ausland. Eine wahrscheinlichere Variante, wobei Gaudenz Oetterli finanziell natürlich die Hände gebunden sind: «Klar, würde das Geld kosten. Auf der anderen Seite wäre ein Abstieg auch mit finanziellen Verlusten verbunden.»

Trainerwechsel kein Thema: «Wir haben grössere Baustellen»

Klar ist auch, dass man punkto Förderlizenz-Spieler aufräumen möchte: «In der Rückrunde wollen wir nur noch Leute, die sich vollumfänglich zu unserem Team bekennen und auch hier trainieren.» Deshalb ist übrigens auch ein Trainerwechsel vorderhand kein Thema. «Sicher muss sich auch er steigern. Aber wir haben grössere Baustellen in der Mannschaft, die wir erst beheben müssen.»

Keine leichte Aufgabe: TVS-Trainer Martin Prachar hat im Training oft nicht genügend Spieler zur Verfügung. Cornelia König/TVS

Auch wenn es also bei den Solothurner Handballern derzeit gemäss Oetterli «nach einer Abstiegssaison aussieht», so ist man natürlich weit davon entfernt, die Flinte ins Korn zu werfen. Noch bleiben 17 Meisterschaftsrunden Zeit, um mindestens zwei Konkurrenten hinter sich zu lassen. Klar ist aber: Es wird langsam aber sicher jedoch höchste Zeit, dass das Orchester mal harmoniert.