Der HV Olten spielt um den Aufstieg in die NLB.

Handball «Einfach nur mitspielen ohne Ambitionen – das würde ich mir nicht antun»: Der HV Olten will rauf in die NLB Der HV Olten startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen Yverdon Crissier in die Finalrunde der 1. Liga. Gelingt dem Team von Trainer Hanspeter Arnold im dritten Anlauf der Aufstieg? Die Chancen stehen gut, sagen Raphael Rohr und Lukas Strebel, Oltens beste Skorer in der Hauptrunde. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Handball Schweizer Cup HV Olten gegen St. Otmar St. Gallen Carole Lauener

Dank zwölf Siegen in 14 Spielen sicherte sich der HV Olten den ersten Platz in der Gruppe 3 der 1. Liga und qualifizierte sich für die Finalrunde der acht besten Erstligisten. Zwei Klubs werden nach den 14 Runden in die NLB aufsteigen. 2019 und 2020 verpassten die Oltner den Aufstieg knapp.

In der Saison 2018/19 mussten sie Kreuzlingen in den Entscheidungsspielen den Vortritt lassen: 25:26-Heimniederlage im Hinspiel, 27:33-Pleite im Rückspiel. Ein Jahr später waren die Oltner nach der Hälfte der Finalrunde als Leader auf Kurs Richtung NLB, dann wurde die Saison wegen der Coronapan­demie abgebrochen.

«So ist das Leben – da kannst du nichts machen», blickt Lukas Strebel nüchtern auf diesen bitteren Moment zurück. «Im Jahr davor hatten wir mit Manuel Zehnder einen Spieler im Kader, der heute in der Bundesliga ist, und dazu viele Spieler, die jetzt in der NLA auflaufen – und trotzdem reichte es nicht», schildert der 29-Jährige. «Das zeigt, wie schwierig es ist, von der 1. Liga in die NLB aufzusteigen.»

Der in Seengen aufgewachsene Lukas Strebel bestritt rund 80 NLA-Spiele für den HSC Suhr Aarau. Seit fünf Jahren ist er beim HV Olten. Carole Lauener

Dass es gegen Kreuzlingen nicht gereicht hat, sei eine grosse Enttäuschung gewesen: «Der Aufstieg war schon immer unser Ziel. Einfach nur mitspielen in der 1. Liga ohne Ambitionen – das würde ich mir nicht antun. Ich will aufsteigen. Und wenn du die ganze Saison auf dieses Ziel hinarbeitest und dir dann am Ende nur ein paar Tore fehlen, ist das sicher bitter. Aber es geht trotzdem immer weiter.»

Oltner haben ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft

In der vergangenen Saison konnte sich der HV Olten als Tabellenvierter der Hauptrunde nicht für die Finalrunde qualifizieren. Dies war ein Weckruf für das Team, sagt Strebel. «Es ist nicht geil, die Abstiegsrunde zu spielen. Die Finalrunde ist ganz etwas anderes», stellt er klar.

Mit bisher 53 Toren ist er in dieser Saison Oltens zweitbester Skorer und ein wichtiger Faktor, dass der HV Olten nach einem zweijährigen Unterbruch - die Saison 2020/21 wurde schon wenigen Spielen abgebrochen - wieder in der Finalrunde steht. «In ein, zwei Spielen hatte ich etwas zu viele Fehlwürfe. Insgesamt waren meine Leistungen aber sicher ansprechend – man sollte sich ja immer etwas Luft nach oben lassen», lautet sein Zwischenfazit.

«Ich habe das Gefühl, dass wir unser Potenzial als Team noch nicht ausgeschöpft haben und noch nicht dort stehen, wo wir stehen könnten. Ich hoffe, dass wir gut starten, Selbstvertrauen tanken und uns im Verlauf der Finalrunde kontinuierlich steigern können.»

Los geht die Finalrunde am Samstag mit dem Heimspiel gegen Yverdon Crissier. Strebel, der in seiner Karriere mehr als 80 Spiele für Suhr Aarau in der NLA bestritten hat und seit 2018 für Olten aufläuft, spricht von einem ersten Gradmesser: «Es ist schwierig, die Gegner richtig einzustufen. Wir kennen sie praktisch nur von Videos. Doch Yverdon wurde in der starken Gruppe 4 mit den NLB-Absteigern Steffisburg und Biel Zweiter – das sagt schon alles. Wichtig wird sein, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren und unseren Stiefel spielen.»

Strebel geht davon aus, dass der HVO mittelfristig in der NLB spielen wird – wenn die Zusammenarbeit mit dem HSC Suhr Aarau in der jetzigen Form fortgesetzt wird. «Ob dieses oder nächstes Jahr oder erst in zwei Jahren, sei dahingestellt. Aber ich werde alles dafür tun, dass es dieses Jahr schon klappt mit dem Aufstieg – die Chancen stehen gut», sagt der Aargauer.

Über Suhr Aarau und Baden zurück zum HV Olten

Nach einer zweijährigen Pause vom Handball meldet sich der Ex-HSC-Spieler Raphael Rohr beim HV Olten eindrücklich zurück: Mit 57 Toren ist er der Topskorer des Teams. Carole Lauener

Während Lukas Strebel mit den Dreitannenstädtern schon einige Höhen und Tiefen erlebt hat, ist es für Raphael Rohr die erste Saison im Fanionteam des HVO. Als Junior spielte der Suhrer vor bald zehn Jahren schon einmal für Olten. Dann schaffte er den Sprung ins NLA-Kader des HSC Suhr Aarau. Nach fünf Saisons wechselte er zum STV Baden in die NLB, vor zwei Jahren legte er aus beruflichen Gründen eine Pause ein.

«Es hat mich wieder gereizt. Viele Spieler des HVO und auch Trainer Hanspeter Arnold kenne ich schon lange», erklärt er seine Rückkehr auf die Platte und den Wechsel nach Olten. Bereut hat er den Schritt nicht: «Die 1. Liga war genau das richtige Niveau für meinen Wiedereinstieg und mit diesem Team macht es wirklich extrem viel Spass zu spielen.»

Er konnte nach der Pause laut eigener Aussage rasch wieder Fuss fassen. Mit 57 Treffern ist er der Topskorer der Oltner. «Es war eine solide Hauptrunde. Wir haben in jedem Spiel performt und uns die Favoritenrolle erarbeitet, aber wir sind noch lange nicht am Leistungslimit angelangt», sagt der 25-Jährige.

Dass er am meisten Tore auf dem Konto hat, ist ihm nicht wichtig: «Wir haben mehrere Spieler, die rund 50 Tore erzielt haben. Das zeigt, dass wir viel Qualität haben. Hat einer einen schlechten Tag, springt ein anderer ein. Wer am meisten Tore schiesst, ist letztlich egal, solange wir gewinnen.» Raphael Rohr sieht sich als Bindeglied zwischen den älteren und den jüngeren Spielern des Teams. Er will vorangehen, stets gewinnen und die Kollegen mitziehen, sagt er.

Dies gilt insbesondere für die anstehende Finalrunde. «Es ist egal, welcher Gegner kommt. Wir haben das Spiel selber in den Händen und können gegen jeden gewinnen», blickt er zuversichtlich voraus, warnt aber gleichzeitig: «Wir können auch gegen jeden verlieren. Das Leistungsgefälle zwischen den Teams wird deutlich geringer sein als in der Vorrunde.» Experimente oder Schwächephasen dürfe man sich nicht mehr erlauben, weiss er: «Das Ziel ist natürlich ein Platz unter den besten zwei Klubs, doch der Weg ist lang.»

2019 fehlte gegen Kreuzlingen nur wenig, 2020 hätte es wohl gereicht, jetzt spielt der HVO mit Trainer Hanspeter Arnold ein weiteres Mal um den Aufstieg in die NLB. Carole Lauener

Finalrunde 1. Liga: Die Spiele des HV Olten

7. Januar: Olten – Yverdon Crissier (14.00)

14. Januar: Pratteln – Olten (19.00)

22. Januar: Olten – Appenzell (18.00)

29. Januar: Uster/GC Amicitia – Olten (19.00)

11. Februar: Olten – Arbon (14.00)

18. Februar: Steffisburg – Olten (19.00)

26. Februar: Olten – Muotathal (15.15)

4. März: Yverdon Crissier – Olten (18.00)

16. März: Olten – Steffisburg (20.30)

18. März: Olten – Pratteln (16.00)

25. März: Appenzell – Olten (19.30)

2. April: Olten – Uster/GC Amicitia (18.00)

8. April: Arbon – Olten (18.00)

22. April: Muotathal – Olten (19.30)

