Der HV Olten geht mit Ambitionen in die Aufstiegsrunde zur NLB

Handball 1. Liga «Wir lassen die Saison jetzt sicher nicht einfach ausklingen»: Für den HV Olten beginnt nach der Qualifikation für die Finalrunde alles wieder bei null Nach einer souveränen Vorrunde darf der HV Olten in der zweiten Saisonhälfte um den Aufstieg in die Nationalliga B spielen. Gegen die besten Teams der 1. Liga ist die Mannschaft von Trainer Hanspeter Arnold auf weitere gute Leistungen angewiesen und darf sich auf keinen Fall ausruhen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 14.12.2022, 17.00 Uhr

Der HV Olten schliesst die Hauptrunde der 1. Liga auf dem ersten Platz ab. Carole Lauener

Der HV Olten hat sein Zwischenziel erreicht: Mit zwölf Siegen und zwei Niederlagen beendet das Team von Hanspeter Arnold die Hauptrunde der 1. Liga souverän auf dem ersten Platz und darf nächstes Jahr an der Finalrunde teilnehmen. Dort spielt der HVO um den Aufstieg in die Nationalliga B.

«Ich bin erleichtert und stolz auf die Mannschaft, dass wir das realisieren konnten. Es war unser Teilziel, die Finalrunde zu erreichen», sagt HVO-Trainer Arnold. Der Chef an der Seitenlinie kann zufrieden sein, gab es doch bis auf die Niederlagen gegen Altdorf und Kriens kaum einen schlechten Auftritt seiner Mannschaft. Vor allem in den Spielen gegen den direkten Kontrahenten und Hauptrundenzweiten Muotathal zeigte man starke Leistungen und konnte die beiden Spitzenspiele für sich entscheiden.

Spielerisch überzeugend

Dank einer guten Deckung und spielerischer Qualitäten im Angriff überzeugte man nicht nur in der Liga, sondern auch im Cup, in welchem man die Sechzehntelfinals erreichte und sich gegen QHL-Vertreter St.Otmar teuer verkaufte, nachdem man in der Runde zuvor gegen ein auf Augenhöhe liegendes Altdorf die Oberhand behalten hatte. Den gepflegten und attraktiven Spielstil will der HVO nun auch mit in die Finalrunde nehmen.

In der Finalrunde spielen die Oltner um den Aufstieg in die NLB. Carole Lauener

Eine weitere Tugend der Oltner ist der Zusammenhalt. In der Philosophie von Arnold steht das Team im Vordergrund. Das gilt für die individuell starken Einzelspieler als auch für die Reservisten. «Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, auch wenn man nur fünf Minuten spielt oder gar nicht im Aufgebot steht. Diese Spieler sind genau gleich wichtig wie unsere Startspieler», erklärt der Trainer.

Alles beginnt wieder bei null

In der Finalrunde treten die jeweils besten zwei Klubs der vier 1.-Liga-Gruppen gegeneinander an. In einer Hin- und einer Rückrunde werden im Frühjahr die beiden Aufsteiger in die NLB ermittelt. Die Punkte aus der ersten Saisonhälfte werden dabei nicht mitgenommen. Die Teams beginnen alle wieder bei null Punkten. Dass man nach dem überzeugenden Qualifikationssieg in der Gruppe 3 nun auch in der Finalrunde oben stehen wird, ist einfacher gesagt als getan und definitiv kein Selbstläufer für den HVO. Arnold beschreibt die Ausgangslage wie folgt:

«Wir müssen uns wieder beweisen und die Miete für den Erfolg bezahlen.»

HVO-Trainer Hanspeter Arnold will erfolgreiches Handball in der Finalrunde sehen. Carole Lauener

In der Gruppe mit den besten 1.-Liga-Teams der Schweiz trifft der HVO auf viele noch unbekannte Gegner. Mit Mannschaften wie Arbon oder Appenzell hatte man bis anhin nur wenig zu tun, weshalb es nicht einfach ist, einzuschätzen, was einen erwartet. Klar ist aber, dass alle Teams mit hohen Ambitionen in die Finalrunde starten.

«Wer in dieser Finalrunde will nicht aufsteigen?»

Ambitioniert startet auch der HVO. «Wir wollen möglichst erfolgreich spielen, das ist klar. Und wer in dieser Finalrunde will nicht aufsteigen? Jeder will am Ende auf Rang eins oder zwei stehen», sagt Trainer Arnold, der seine Aussage noch ergänzt: «Wir lassen die Saison jetzt sicher nicht einfach ausklingen.» Ein Aufstieg sollte allerdings auch nicht direkt erwartet werden. Die Oltner wollen Spiel für Spiel nehmen und schauen, wozu es reicht.

Wenn es dem HVO gelingt, seine starken Spielphasen konstant über 60 Minuten zu zeigen, ist ein erfolgreiches Abschneiden in der Finalrunde durchaus möglich. Allerdings gab es beim HVO in dieser Saison noch zu oft Phasen, in welchen man während einiger Minuten im Spiel nachgelassen hat. Was gegen die Mannschaften in der Hauptrunde noch gut ging, mag es in den engen Spielen gegen die Topteams der Liga womöglich nicht mehr leiden.

