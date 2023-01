Hallenturniere als Farbtupfer der Rückrundenvorbereitung

Hallenfussball «Das Hallenturnier ist ein kleiner Farbtupfer in der eher trockenen Rückrundenvorbereitung» Nach einem zweijährigen Unterbruch ist an den kommenden beiden Wochenenden wieder Budenzauber angesagt im Kanton Solothurn. Am 14. und 15. Januar findet der 24. Indoor-Cup im Sportzentrum Zuchwil statt, am 21. und 22. Januar trägt der FC Fortuna Olten zum 42. Mal sein Hallenturnier in der Stadthalle aus. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 12.01.2023, 17.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Prominente Namen am Indoor-Cup in Zuchwil: 2005 duellierte sich der FC Thun mit dem FC Lausanne. Hanspeter Bärtschi

In der Siegerliste des Zuchwiler Indoor-Cups finden sich illustre Namen. 2008 sicherten sich die Young Boys den Pokal, im Jahr darauf gewann der FC Thun das Hallenturnier. «Es spielten regelmässig NLA- und NLB-Teams mit. Basel, GC oder auch Lausanne nahmen schon teil», erinnert sich Roland Baumann.

Die Topklubs liefen jeweils am Freitagabend auf und sorgten für einen spektakulären Auftakt des dreitägigen Turniers. «Es war eine Riesensache», sagt Baumann. «Mit der Zeit haben die grossen Klubs aber das Interesse an den Hallenturnieren verloren und wir hatten mehr und mehr Mühe, das Tableau zu füllen. Deshalb konzentrierten wir uns auf unser Kerngeschäft mit den regionalen Klubs.»

Roland Baumann war vor über zwanzig Jahren einer der Initiatoren des Indoor-Cups. Der FC Zuchwil war auf der Suche nach einer zusätzlichen Einnahmequelle. So wurde das Hallenturnier ins Leben gerufen. «Am Anfang war es ein Grümpelturnier», so Baumann. «Als Schiedsrichter haben wir Leute vom Verein eingesetzt. Das kam nicht gut heraus. Es gab ein Tohuwabohu auf dem Feld.»

Die Verantwortlichen kamen weg vom Grümpelturnier-Format und machten aus dem Indoor-Cup in Zusammenarbeit mit dem Fussballverband ein offizielles Turnier mit Mannschaften, die am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. «Dieses Format hat sich bewährt – aus dem Grümpelturnier wurde ein geordnetes Turnier mit offiziellen Schiedsrichtern», blickt Baumann zurück.

2015 gewann der FC Solothurn den Final gegen den FC Biberist 1:0. Hans Peter Schläfli

Fünfzig Mannschaften in fünf Kategorien

Nach einem zweijährigen Unterbruch wegen Corona findet der Indoor-Cup an diesem Wochenende zum 24. Mal statt. Fünfzig Teams stehen an den zwei Turniertagen im Einsatz. Am Samstag wird in den Kategorien Senioren 40+ (ab 9 Uhr), Senioren 30+ (ab 11.45 Uhr) und Frauen 2./3. Liga (ab 14.45 Uhr) um den Pokal gekämpft. Um 17.45 Uhr beginnt das Nachtturnier für die Viert- und Fünftligisten, der Final ist um Mitternacht. Das Hauptturnier mit Klubs aus der 2. Liga inter, 2. und 3. Liga wird am Sonntag ab 9 Uhr ausgetragen.

Die Vorbereitung beginnt für Baumann schon Monate im Voraus. «Im August, spätestens im September, schreiben wir die Klubs an», erklärt er. Alle Zweit- bis Fünftligisten aus den Regionen Solothurn, Bern und Aargau werden kontaktiert sowie 2.-Liga-inter-Klubs aus der ganzen Schweiz. Bis zum Anmeldeschlusses Mitte Oktober konnte laut Baumann das halbe Tableau gefüllt werden: «Dann schreiben wir die Klubs ein weiteres Mal an. Es ist immer ein bisschen ein Kampf, bis das Teilnehmerfeld komplett ist.»

Ist dies geschafft, gehe es für das Organisationskomitee in der zweiten Phase der Vorbereitung darum, die Spielpläne zu erstellen und den Teilnehmenden zu übermitteln, Plakate und Flyer zu produzieren und zu verteilen, den Auf- und Abbau der Infrastruktur wie Banden, Tribüne sowie Küche zu organisieren und die Helfer für die beiden Turniertage einzuteilen. Ob sich der Aufwand finanziell lohnt, sei im Voraus schwierig abzuschätzen, so Baumann: «Aber wir machen sicher nicht minus.»

Was braucht es, damit das Turnier auch in den nächsten Jahren existiert? «Das ist nur möglich, wenn es die Teams weiterhin als Gelegenheit nutzen, einen kleinen Farbtupfer in die eher trockene Rückrundenvorbereitung zu bringen», antwortet Baumann. «Es braucht einen Initiator – einen Antreiber, der mit Herzblut vorangeht und ein eingespieltes und routiniertes OK.» Der Generationenwechsel ist bereits aufgegleist. Und zwar familienintern. Roland Baumanns Sohn Tobias Baumann amtet mittlerweile als OK-Präsident des Turniers.

Derby zwischen dem FC Grenchen und dem FC Solothurn bei der Austragung im 2009. Oliver Menge

Fortuna Olten konnte nicht alles Klubs berücksichtigen

Eine Woche nach dem Indoor-Cup rollt der Ball nach der zweijährigen Zwangspause auch in der Oltner Stadthalle wieder. Am 21. und 22. Januar findet bereits zum 42. Mal das Hallenturnier des FC Fortuna Olten statt. Es ist der wichtigste Event des Jahres für den Klub. Einerseits aus finanzieller Sicht, wie Präsident Sven Bürki erklärt: «Es ist immer noch lukrativ und ein schöner Zustupf für die Vereinskasse. Im Gegensatz zu früher brauchen wir heute neben dem Turnier aber weitere Standbeine zum Abfedern, wie zum Beispiel den Restaurantbetrieb am Oltner Schulfest.»

Dass ein Hallenturnier nicht mehr so viele Einnahmen generiert, liegt in seinen Augen auch an der Entwicklung der Gesellschaft: «Die Leute nehmen ihr Essen und Trinken oft lieber von zu Hause mit oder sie gehen rasch in den McDonald’s. Mit der Wirtschaft nimmt man heute viel weniger Geld ein als früher, und deshalb können wir den finanziellen Aspekt nicht mehr zu einhundert Prozent auf das Hallenturnier legen.»

Für den FC Fortuna Olten ist das Turnier aber nicht nur eine Einnahmequelle. «Wir machen damit auch jedes Jahr Werbung für unseren Verein», ergänzt Sven Bürki. «Und wir machen auch etwas für den Fussball in der Stadt Olten und wollen den Leuten in der Region mit dem Turnier etwas bieten.»

Dieses umfasst drei Kategorien: Am Samstag stehen die Frauen (2. bis 4. Liga) und die B-Junioren im Einsatz, während der Sonntag dann ganz den Aktiven (2. bis 5. Liga) gehört. Pro Kategorie treten 16 Teams an. «Jedes der drei Turniere war überfüllt. Wir konnten nicht alle Klubs, die sich anmelden wollten, berücksichtigen», sagt Bürki.

Dies obschon das Organisationskomitee heuer spät dran war mit der Ausschreibung. Noch vor der offiziellen Publikation der Turnier-Informationen seien erste Anfragen eingegangen. «Nachdem wir die E-Mails mit den Anfragen verschickt hatten, ging es vier Tage, bis wir ausgebucht waren.»

Es sei in der Vergangenheit aber nicht immer so einfach gewesen, die verschiedenen Tableaus zu füllen. Was laut Bürki vor allem am Modus lag. Nebst einer Plauschkategorie gab es nur ein Turnier für die Aktiven – mit sechs Gruppen à je fünf Teams. Die Vorrunde fand am Samstag statt, die Finalrunde am Sonntag. «Es wurde immer schwieriger, dreissig Aktiv-Mannschaften zu finden. Seit wir die Kategorien drastisch auf 16 Teams reduziert haben, ist es keine Problem mehr, das Tableau zu füllen.» Auch bei den Frauen habe man heuer «locker» 16 Teilnehmer gefunden.

Ob es das Hallenturnier des FC Fortuna Olten auch in zehn Jahren noch geben wird? Klubpräsident Sven Bürki wagt einen Blick in die Kristallkugel: «Wir hoffen es natürlich, aber grundsätzlich wird es wohl immer weniger Hallenturniere geben.» Was in seinen Augen vor allem daran liegt, dass die Winterpause kürzer ist und die Klubs wegen der besseren Infrastrukturen, insbesondere wegen der Kunstrasen, früher wieder draussen trainieren. «Wir sind bereits ab dem 16. Januar wieder auf dem Rasen», sagt er. «Ab diesem Moment ist für mich die Hallensaison eigentlich schon vorbei und der Fokus liegt wieder auf der Meisterschaft.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen