EHC Olten: Simon Rytz zu Biel, Dominic Nyffeler kommt

Goalie-Transfer Simon Rytz wird Biels Goalie-Papa, EHC Olten holt Klotens Dominic Nyffeler Statt Storchenvater in Altreu nun Goalie-Papa in Biel: EHC-Olten-Torhüter Simon Rytz wechselt mit einem Einjahresvertrag zum EHC Biel – sein Nachfolger in Olten wird Klotens Dominic Nyffeler. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 27.12.2021, 17.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Wand: EHCO-Torhüter Simon Rytz' überragende Leistungen wurden auch in der National League registriert. Marc Schumacher / freshfocus

Es ist das erstaunlichste Comeback seit Einführung der Playoffs im Jahre 1986: Simon Rytz wird im nächsten September 39 und kehrt bei Biel in die höchste Liga zurück. Es ist fix: Er hat bei den Seeländern einen Einjahresvertrag unterschrieben. Wie ist dieses Hockey-Wunder nur möglich geworden?

In erster Linie sind es die konstant vorzüglichen Leistungen des Torhüters. Er führt alle wichtigen Statistiken der Swiss League vor Klotens sieben Jahre jüngerem Sandro Zurkirchen an: Am wenigsten Gegentore pro Spiel (1,28) und die höchste Fangquote (95,13 Prozent). Keine Frage: Statistisch macht eine Rückkehr in die National League für Simon Rytz natürlich Sinn.

Und Biel ist als neuer Arbeitgeber die logische Wahl. Simon Rytz lebt mit seiner Familie etwa 20 Autominuten vom Bieler Hockey-Tempel entfernt in Aarberg. Dazu kommt: Mit Biel verbindet ihn eine lange Geschichte. 1999 beginnt hier seine Karriere. 2004 bricht er zu einer Tour de Suisse auf, die ihm Aufenthalte in Genf, Neuenburg, Pruntrut, Fribourg, Martigny, Zug und Langnau sowie über 200 Spiele in der zweithöchsten und über 100 in der höchsten Liga bescheren.

2013 kehrt er nach Biel zurück und ersetz Reto Berra, der in die NHL wechselt. 2017 kommt der NHL-Titan Jonas Hiller und er findet beim EHC Olten eine neue Herausforderung.

Steinegger: «Wir wollen keine Torhüter-Diskussion»

Aber was sind nun die Überlegungen von Biels Sportchef Martin Steinegger? Die aktuelle Nummer 2 Elien Paupe ist im August 26 Jahre alt geworden. Soll seine Karriere nicht im Status der ewigen, chancenlosen Nummer 2 verharren, dann muss er einen neuen Klub suchen. Und genau das tut er. Er wird Biel im Frühjahr nach elf lehrreichen Jahren verlassen.

Solide «Hockey-Dienstboten», die verlässlich für ein paar Spiele die Nummer 1 vertreten, ohne zu murren irgendwo in der Swiss League aushelfen, um die Gelenke geschmeidig zu halten und ansonsten keinen Lärm machen, sind gesucht.

Nun könnte Martin Steinegger auch einer jüngeren Nummer 2 als Simon Rytz eine Chance geben. Es gibt viele, die sich nach Jobs umsehen. Aber die Situation in Biel ist in zweifacher Hinsicht speziell: Martin Steinegger sagt:

«Wir wollen keine Torhüterdiskussion. Joren van Pottelberghe ist ganz klar unsere Nummer 1. Ich kann nicht einen jungen Goalie mit dem Versprechen nach Biel holen, er habe eine Chance die Nummer 1 zu werden. Das wäre nicht mit offenen Karten gespielt und das machen wir nicht.»

Also kommt nur ein Routinier in Frage, der seine Zukunft hinter sich hat. Von allen Routiniers ist Simon Rytz mit Abstand der beste. Hinzu kommt: Biels Nummer 2 bekommt auch einen verantwortungsvollen Ausbildungsauftrag. Martin Steinegger hat mit Alessio Beglieri (17) und Diego Simeoni (16) zwei der hochkarätigsten helvetischen Goalie-Talente in der eigenen Nachwuchsabteilung.

Der Plan: Simon Rytz wird sozusagen die Nummer 1 der Nummer 2-Goalies. Er garantiert, dass die Mannschaft auch bei einem Ausfall von Joren van Pottelberghe jedes Spiel gewinnen kann. Hin und wieder, wenn die Situation günstig ist, sollen aber auch Alessio Beglierei oder Diego Simeoni erstmals National-League-Luft schnuppern.

Dominic Nyffelers Rückkehr zum EHC Olten

Dominic Nyffeler kehrt zum EHC Olten zurück. Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Warum nicht dabei helfen, als väterlicher Ratgeber diese beiden jungen Torhüter an das höchste Level heranführen? Eine reizvolle neue Herausforderung für Simon Rytz zum Abschluss einer grossen Karriere: Statt Storchenvater in Altreu wird er nun sozusagen Goalie-Papa in Biel.

Oltens umsichtiger Sportchef Marc Grieder kennt das Prinzip guter Führung: «Gouverner c’est prevoir». Also weit vorausschauend agieren und nicht bloss reagieren. Er hat längst den Markt aufmerksam sondiert und nun, zügig aber ohne Hast, den Nachfolger von Simon Rytz verpflichtet: Es ist Klotens Dominic Nyffeler (29), der zwei Jahre ältere Bruder von Melvin Nyffeler (Rapperswil-Jona Lakers) wird nächste Saison in Olten im Tor stehen. Es ist eine Rückkehr ins Kleinholz: Dominic Nyffeler spielte die Saison 16/17 bereits beim EHC Olten - bevor er den Weg via Ajoie nach Kloten fand.

Waren im Spitzenspiel vor Weihnachten die besten Spieler: Klotens Sandro Zurkirchen und EHCO-Torhüter Simon Rytz. Marc Schumacher / freshfocus

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen