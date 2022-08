Saisonziel: EHC Olten peilt trotz Verlust Meistertitel an

Generalversammlung Rote Zahlen, grosse Ziele: Der EHC Olten schreibt Verlust, bleibt seiner Vorwärtsstrategie aber treu Der EHC Olten weist in einem von Corona geprägten Geschäftsjahr einen Verlust aus. Seiner Vorwärtsstrategie will der Klub aber treu bleiben: Meistertitel und Ligaqualifikation werden angepeilt. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 17.08.2022, 22.09 Uhr

Der EHC Olten wies an der Generalversammlung einen Verlust aus. ehco

Es war ein turbulenter Tag, den Präsident Marc Thommen und CEO Patrick Reber am Mittwoch erlebten: Nach einer diskussionsreichen Ligaversammlung, in der sich die National League und Swiss League auf vier spielberechtigte Ausländer in der Ligaqualifikation einigten, huschten die EHCO-Verantwortlichen in Ittigen vorzeitig ab, damit sie am frühen Abend in der Baloise Lounge durch die Generalversammlung des EHC Olten führen konnten.

In dieser blickte Präsident Thommen auf eine sportlich erfolgreiche Saison zurück, die wirtschaftlich jedoch stark geprägt war von Corona-Massnahmen. So wies der Klub im Geschäftsjahr 21/22 einen beträchtlichen Verlust von 396’697 Franken aus. Und dies, obwohl der EHC Olten das Marketing-Budget erfüllte und die Kostenstrukturen im Griff hatte. Viel mehr erklärt sich das Unternehmen den Verlust mit enttäuschenden Zuschauerzahlen, die deutlich unter den Erwartungen blieben und in den Viertelfinal- und Halbfinalserien gegen Sierre und La Chaux-de-Fonds ihren Tiefpunkt erreichten. So jedenfalls fehlten dem EHCO gegenüber dem letzten ordentlichen Spielbetrieb 19/20 im Schnitt 489 Besucher pro Spiel. Thommen wies die Aktionäre in einer Milchbuchrechnung darauf hin, dass nebst Ticket- stets auch Gastroeinnahmen von über zehn Franken pro Eishockeyfan verloren gingen. «Wir haben sicher mehr erwartet und sind enttäuscht über diese Zuschauerzahlen. Aber wir hoffen, dass wir mit der Finalteilnahme eine Euphorie anstossen konnten», sagt CEO Patrick Reber, der seine Aussage darauf basiert, dass die Erwartungen bezüglich Saisonaboverkäufe bis zum heutigen Stand übertroffen wurden.

Die Spiele des EHC Olten waren nicht immer so gut besucht wie etwa dieses Playofffinal-Heimspiel gegen Kloten. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Saisonziel: Meistertitel und Ligaqualifikation

Ohnehin blickt der Verwaltungsrat des EHC Olten optimistisch in die Zukunft. Sämtliche VR-Mitglieder liessen sich für ein weiteres Jahr wiederwählen, wenn auch Yannick Erb und Jürg Brupbacher in einem Jahr ausscheiden werden und der Klub mit potenziellen Nachfolgern bereits Gespräche führt. Und die Vorwärtsstrategie wird trotz roten Zahlen eifrig weiterverfolgt. Noch selten hatte die Vereinsführung in den letzten Jahren das Saisonziel, den Meistertitel endlich nach Olten zu holen, so selbstbewusst verkündet. Und sei dieser Kübel tatsächlich mal im Kleinholz zu feiern, dann wolle man auch mehr als einen ernstzunehmenden Teilnehmer der Ligaqualifikation sein. «Sollte das eintreffen, dann wollen wir auch diesen gewinnen», sagt Thommen auf eine entsprechende Nachfrage zu einem allfälligen Aufstieg.

Ausländerthematik: Einigung mit grossem Aber

Und um diese Aufstiegsmodalitäten wurde an der Generalversammlung unter dem Traktandum «Verschiedenes» aktiv diskutiert. Präsident Thommen und CEO Reber zeigten sich über den Beschluss der Ligaversammlung, dass die Ligaqualifikation mit vier Importspielern bestritten wird, zufrieden. Thommen: «Es ist ein Kompromiss, der auch für das Schweizer Eishockey von grosser Bedeutung ist.»

Die Swiss-Ligisten, welche die Ligaquali gerne mit drei Imports bestritten hätten, vermochten mit einem einstimmigen Beschluss ohne die Farmteams GCK Lions und Ticino Rockets den Vorschlag der National League, die entscheidende Serie über Auf-/Abstieg mit fünf Ausländern zu spielen, gerade noch abzuwenden. Die Klubs beider Ligen zogen sich in der Folge der Ligazugehörigkeit entsprechend zu einer Beratungssituation zurück, worauf die Einigung zustande kam.

Marc Thommen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Doch ein grosses Aber bleibt für die Swiss League zurück: Das Transferfenster für die Ligaqualifikation schliesst für alle beteiligte Klubs am 15. Februar, also bloss einen Tag nach dem SL-Playoffstart. Damit werden die aufstiegswilligen Swiss-League-Vertreter das Risiko eingehen müssen und mit dem Playoffstart die Importspieler Nummer drei und vier verpflichten müssen, ohne die Garantie zu haben, tatsächlich die Ligaqualifikation bestreiten zu können. Hinzu kommt, dass aufgrund des Zeitpunkts tendenziell wohl eher weniger ein National-League-Import infrage kommt.

Bedenkt man, dass ein zusätzlicher Ausländer gut und gerne 50’000 bis 80’000 Franken für einige Wochen Saisonschlussphase kosten dürfte, kommt schnell einmal die Frage auf, ob Transfers für den Unterklassigen überhaupt Sinn machen.

Wie der EHC Olten mit der Situation Ende Qualifikation umgehen wird, will der Verwaltungsrat laut Präsident Thommen in den nächsten Sitzungen thematisieren. Denkbar erscheint, dass man einen vernünftigen Mittelweg geht und sich mit einem dritten Import begnügt. Stimmen im Klub, wonach der EHC Olten im Zuge der dahinserbelnden Swiss League nun den Aufstieg nach dem Motto «Koste es, was es wolle» anstreben solle, will Präsident Thommen nicht unterstützen. Dieses Motto sei nie im Sinne einer gesunden Unternehmensführung – und gibt zu bedenken: «Erfolg lässt sich im Sport nicht einfach so erkaufen.»

