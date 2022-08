Scott Mbemba ist der grosse Bruder im Team des FC Grenchen

Fussball 2. Liga inter «Wir müssen jeden Samstag hungrig sein»: Der grosse Bruder im Team des FC Grenchen gibt sich mit einem Mittelfeldplatz nicht zufrieden In der vergangenen Saison war Scott Mbemba der beste Torschütze des FC Grenchen. Doch der Angolaner will mehr. Der 33-jährige Angreifer schätzt eine Klassierung unter den besten fünf Klubs, «wenn nicht sogar mehr», als realistisches Ziel ein. Michael Höchner Jetzt kommentieren 20.08.2022, 11.00 Uhr

Scott Mbemba will in der anstehenden Saison mehr als nur einen Mittelfeldplatz belegen. Carole Lauener

Mit neun Toren war Scott Mbemba in der abgelaufenen Saison der Topskorer des FC Grenchen. Er schoss beinahe jeden dritten Treffer der Grenchner, die sich mit einem Torverhältnis von 30:30 und 41 Punkten genau in der Mitte der Tabelle klassierten. Zwar bekundeten sie keine Abstiegssorgen, vorne mitmischen konnten sie aber auch nicht. Mbemba ist damit nicht zufrieden und erhofft sich für die anstehende Saison einen Sprung nach vorne.

Dass sich der FC Grenchen mit dem siebten Platz begnügen musste, lag laut dem Stürmer, der vor zwei Jahren vom FC Azzurri Bienne gekommen war, an der Unerfahrenheit und den unnötigen Eigenfehlern. In den wichtigen Momenten habe es das Team verpasst, die Emotionen zu kontrollieren. Daraus resultierten Sperren, welche die Mannschaft schwächten.

«In einer so starken Liga kann man sich fast keine Fehler erlauben», so Mbemba. Er gibt sich selbstkritisch: «Ich habe auch eine blöde Rote Karte kassiert.» Am 21. Spieltag sah er bei der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Muri innert weniger Minuten zweimal Gelb wegen Reklamierens. «Das war sehr unnötig», weiss er.

Scott Mbemba (mittlere Reihe, 5. von links) steigt in seine dritte Saison mit dem FC Grenchen. zvg

Normalerweise sei er ein ruhiger Typ. Doch auf dem Fussballplatz sieht es anders aus. «Wenn ich auf dem Platz stehe, will ich gewinnen und alles für das Publikum und meine Mannschaft geben. Dabei werde ich schnell emotional, wenn es nicht wie gewünscht läuft», erklärt der 33-Jährige. In schwierigen Situationen sei es wichtig, dass die Mentalität der Spieler stimmt. Dies mache oft den Unterschied aus, ob man seine Ziele erreiche oder nicht. «Wir haben Qualität für mehr, aber die Differenz macht am Ende nicht die Qualität, sondern die Mentalität aus. Wenn wir die richtige Einstellung zeigen, können wir Grosses erreichen», appelliert Mbemba.

Keine Sorgen müssen sich die Grenchner um die Qualität des Kaders machen. Für die kommende Saison hat Trainer Mirko Recchiuti nachgerüstet und die Mannschaft punktuell verstärkt. Neu dabei sind die Verteidiger Edonis Asani, Rinor Avdyli und David Spaqi sowie die Mittelfeldspieler Hüseyin Tükenmez, Enis Musai und Albin Limani. Die Abwehrspieler Dominik Feuz und Ian Schläppi und Angreifer Stephane Essomba haben den FCG verlassen, Verteidiger César Ledesma beendete seine Karriere.

Der 33-jährige Angolaner war mit neun Treffern in der abgelaufenen Saison Top-Torjäger der Grenchner. Carole Lauener

Manchmal der Schlimmste in der Garderobe

Mbemba ist überzeugt, dass die Zuzüge viel Qualität ins Team bringen. Die Vorbereitung stimmt ihn optimistisch für den Saisonstart: «Der Einsatz im Training ist grösser und es gibt jetzt mehr Konkurrenzkämpfe – das steigert die Qualität jedes Spielers. Wenn du spielen willst, musst du dich zeigen.» Wenn der FC Grenchen das Potenzial ausschöpft und die richtige Einstellung zeigt, schätzt der Angolaner Platz fünf, «wenn nicht sogar mehr», als realistisches Ziel ein.

Neben Qualität und Mentalität sei es wichtig, dass die Mannschaft den nötigen Erfolgshunger auf den Platz bringe. «Wir müssen jeden Samstag und in jedem Spiel hungrig sein», sagt Mbemba und lebt das Dürsten nach Siegen gleich selbst vor. Mit seinen 33 Jahren und der Erfahrung aus höheren Spielklassen nimmt der Stürmer im jungen Grenchner Team eine Leaderrolle ein. Er wird von den Jungen respektiert und weiss, was er dem Team zurückgeben kann.

Als Mentor vergisst Scott Mbemba aber nie das Wichtigste beim Fussball – nämlich Spass zu haben. «Ich bin wie ein grosser Bruder, spreche viel mit meinen Mitspielern und mache mit jedem Spässchen. Manchmal bin ich der Schlimmste in der Garderobe, was das Herumblödeln angeht», sagt er. «Aber ich kann das abschalten und weiss, wann ich seriös sein muss.»

Mit Qualität, Mentalität und Erfolgshunger soll es für den FCG dieses Jahr weiter nach vorne gehen. Carole Lauener

