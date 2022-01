Unsicherheit bei Solothurner 2.-Ligisten bezüglich Trainingslager

Fussball Unsicherheit bei den Solothurner Zweitligisten bezüglich Trainingslager Acht Wochen bleiben bis zum Start der Rückrunde: Der Grossteil der Solothurner Zweitligisten hat die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte aufgenommen. Auf den Feinschliff im Ausland müssen die Mannschaften in diesem Jahr wohl verzichten. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 20.01.2022, 20.46 Uhr

Wie der Erstligist FC Solothurn hat auch die Mehrheit der Zweitligisten diese Woche den Trainingsbetrieb wieder gestartet. José R. Martinez (Solothurn, 17. Januar 2022)

Am 19. März beginnt die Rückrunde in der höchsten Regionalliga. Rund acht Wochen bleiben den Zweitligisten, um sich optimal auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Den Feinschliff ihres Teams erledigen die Trainer im Frühjahr gerne während der Trainingslager in wärmeren Gefilden. Doch aufgrund der unsicheren Coronasituation müssen die Klubs in diesem Jahr wahrscheinlich darauf verzichten und die gesamte Vorbereitung in der Schweiz absolvieren.

Der FC Lommiswil trainiert bereits seit zwei Wochen

Der Frühstarter unter den Zweitligisten ist der FC Lommiswil. Der Titelverteidiger, der nach der ersten Saisonhälfte auf dem vierten Platz klassiert ist, feilt seit dem 6. Januar an seiner Form für die Rückrunde. «Wir trainieren zwei Mal pro Woche. Leider noch ohne Ball, denn für Kunstrasentrainings fehlt uns das Budget», gibt Trainer Lukas Ebel Auskunft. Er hat insgesamt sechs Freundschaftsspiele organisiert: «Fünf in der Schweiz, eines im Trainingslager in Cambrils in Spanien, wo wir vom 2. bis 6. März sind.»

Lommiswil-Trainer Lukas Ebel will mit seinem Team Anfang März ins Trainingslager nach Spanien. Hans Peter Schläfli

Der FC Olten hat den Trainingsbetrieb am Montag aufgenommen. «Der Kunstrasen bietet uns optimale Bedingungen für die Vorbereitung», freut sich Trainer Ogulcan Karakoyun, der mit seinem Team drei Mal pro Woche trainiert und mindestens vier Testspiele bestreiten wird. Ein Trainingslager war mal angedacht, musste aber gestrichen werden. «Aufgrund der aktuellen Pandemielage findet das Trainingslager nicht statt», sagt Karakoyun. «Eventuell werden wir kurzfristig ein Trainingsweekend in der Schweiz machen. Der Taktgeber werden die Coronamassnahmen sein.»

«Aufgrund der aktuellen Pandemielage findet das Trainingslager nicht statt», sagt Oltens Trainer Ogulcan Karakoyun. zvg

Auch der FC Mümliswil hat die Rückrundenvorbereitung diese Woche lanciert. «Wir trainieren drei Mal pro Woche – wegen der Coronasituation nur draussen», sagt Trainer Remo Bürgi, der hofft, «dass wir unsere fünf Testspiele wie geplant durchführen können». Ende Februar war ein Trainingslager in Spanien vorgesehen. Doch auch die Mümliswiler haben sich dagegen entschieden. «Wegen der unsicheren Coronalage haben wir das Trainingslager bereits im vergangenen November abgesagt», bedauert Bürgi.

Der FC Mümliswil hat sein Trainingslager bereits im November abgesagt. zvg

Mehrere Teams fahren den Trainingsbetrieb nächste Woche hoch. Der FC Bellach und der FC Klus/Balsthal starten am Montag. «Wir trainieren drei- bis vier Mal pro Woche. Leider dürfen wir nicht in die Halle», erklärt Alban Xhema, Co-Trainer des FC Bellach. «Sechs Testspiele sind geplant. Auch das Trainingslager findet nach jetzigem Stand statt – wir fliegen im März nach Malaga.»

«Das Trainingslager findet nach jetzigem Stand statt – wir fliegen im März nach Malaga», sagt Bellachs Co-Trainer Alban Xhema. Hans Peter Schläfli

Derweil wäre Gran Canaria im März das Ziel des FC Klus/Balsthal. «Ob wir ein Trainingslager durchführen können, werden wir kurzfristig entscheiden müssen – es wird wohl nichts draus», sagt Trainer Xhevxhet Dullaj. Er hat für seine Spieler in den ersten zwei Wochen drei Trainings einberufen. Ab der dritten Woche stehen jeweils zwei Einheiten sowie ein Testspiel am Wochenende an.

Aus dem Trainingslager wird wohl nichts, befürchtet Klus/Balsthal-Trainer Xhevxhet Dullaj (ganz links). Hans Peter Schläfli

Tabellenschlusslicht mit neun Testspielen

Am kommenden Dienstag geht es beim FC Biberist und GS Italgrenchen los. Bereits vier Tage nach dem Trainingsauftakt bestreitet das Tabellenschlusslicht Italgrenchen sein erstes von nicht weniger als neun Testspielen. Gegner ist der FC Prishtina Bern aus der 2. Liga inter. «Es ist noch nicht sicher, ob wir in ein Trainingslager gehen», lässt auch Perparim Redzepi offen. «Falls nicht, planen wir in der Schweiz etwas.»

Italgrenchen plant etwas in der Schweiz, falls kein Trainingslager möglich ist. zvg

Der FC Biberist, der Tabellendritt nach der Vorrunde, startet die Vorbereitung ebenfalls am 25. Januar. «Wir trainieren zwei Mal pro Woche mit jeweils einem Testspiel am Wochenende – das reicht, weil man ja nicht einmal weiss, ob die zweite Saisonhälfte überhaupt pünktlich gestartet werden kann», erläutert Trainer Roland Hasler. Das Trainingslager haben die Biberister auf das nächste Jahr verschoben. «Die ganze Pandemiesituation ist noch so unsicher, dass es keinen Sinn macht, etwas zu planen. Stell dir vor, du müsstest vor dem Rückflug in die Quarantäne oder du bist im Trainingscamp und plötzlich wird alles geschlossen», begründet Hasler den Entscheid.

Biberist-Trainer Roland Hasler erachtet ein Trainingslager momentan als zu riskant. Patrick Lüthy

Auch beim Tabellensechsten FC Härkingen überwiegt bezüglich eines Trainingslagers Skepsis. «Das Trainingslager in Salou in Spanien war eigentlich bereits geplant. Wir werden aber darauf verzichten. Als Alternative werden wir sicher einen mehrtägigen Teamevent durchführen – halt einfach etwas unternehmen, das sinnvoll und erlaubt ist.» Die Härkinger haben die Vorbereitung für die Rückrunde bereits am 11. Januar aufgenommen. Drei Einheiten stehen wöchentlich in der Agenda. «Wir sind mit einem sehr abwechslungsreichen Programm unterwegs», führt Roger Stöckli aus. Ab Anfang Februar bis Mitte März bestreitet der FC Härkingen vier Testspiele.

Die Härkinger verzichten auf das Trainingslager in Spanien. Patrick Lüthy

Die längste Winterpause gönnt sich der Herbstmeister FC Iliria, der am 19. März mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Olten und deren vier auf den FC Biberist in die Rückrunde starten wird. Trainingsauftakt bei Iliria ist Montag, der 31. Januar. «Im Februar trainieren wir drei Mal pro Woche und im März zwei Mal. Testspiele haben wir bis jetzt deren vier abgemacht», schildert Trainer Vilson Dedaj das Vorbereitungsprogramm. Beim FC Iliria hofft man, dass sich die Pandemielage in den kommenden Wochen deutlich beruhigt und das vom 5. bis 12. März eingeplante Trainingslager auf Gran Canaria stattfinden kann.

Iliria-Trainer Vilson Dedaj will mit seiner Mannschaft im März eine Woche auf Gran Canaria trainieren. Tom Ulrich

