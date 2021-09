Fussball Super League «Alles bestens»: Trainer Marco Walker zieht Zwischenbilanz beim FC Sion – und spricht über Christian Constantin Der Solothurner Marco Walker trainiert seit Mitte März den FC Sion, kommt mit Präsident Christian Constantin gut zurecht – und ist in der Nähe von Brig sesshaft geworden. «Ich wüsste nicht, wo wir es viel schöner haben könnten», sagt der 51-Jährige. Peter Birrer Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Nachdem er mit dem Team den Ligaerhalt geschafft hatte, wurde Marco Walkers Vertrag beim FC Sion bis 2022 verlängert. Marc Schumacher/Freshfocus

Man hat dieses Bild von ihm im Kopf, wie er in kurzen Hosen auf dem Platz steht, selbst bei tiefen Temperaturen. Wie er das Aufwärmen leitet, danach auf der Bank Platz nimmt und die Scheinwerfer nicht auf ihn, sondern den Chef gerichtet sind. Und irgendwann hat er das Etikett des «ewigen Assistenten» erhalten, er, Marco Walker.

Nun sitzt er vor einer Sponsorenwand im Hotel Porte d’Octodure, das dem FC Sion auch als Zentrale dient. Walker spielt seit Mitte März keine Nebenrolle, sondern trägt die Verantwortung in einem Verein, dessen Präsident einen unzimperlichen Führungsstil pflegt.

«Alles bestens», meldet der 51-jährige Solothurner, «ich bewege mich in einem emotionalen Umfeld, ja. Aber das schreckt mich nicht ab, sondern motiviert mich.» Und wie funktioniert es mit Christian Constantin?

«Wir pflegen einen offenen Dialog. Ich weiss, woran ich bei ihm bin. Und er weiss, was er an mir hat.»

Trainer Marco Walker und Sion-Präsident Christian Constantin. Sven Thomann/Freshfocus

Walker wird als Spieler beim FC Grenchen gross, bevor er die Region verlässt, um Karriere als Profi zu machen. Er schafft den Sprung auf die höchste nationale Ebene, die damals noch Nationalliga A heisst, wechselt nach Deutschland, bringt es bei 1860 München auf 53 Einsätze in der Bundesliga, ausserdem trägt er zehnmal das Trikot der Nationalmannschaft. Walker ist kein Künstler, sondern ein Arbeiter, ein Verteidiger der kompromisslosen Sorte.

Marco Walker spielte für Grenchen (1988-1990), Lugano (1990-1992), Basel (1992-1996), 1860 München (1996-1998), Tennis Borussia Berlin (1998-2000), St. Gallen (2000-2002), Aarau (2002-2004), Mainz (2004/05) und Old Boys Basel (2005/06). Zehn Mal trug der Verteidiger das Dress der Schweizer Nationalmannschaft. Keystone

125 Spiele absolvierte Marco Walker in der 1. und der 2. Bundesliga. Freshfocus/Uwe Speck

Die erfolgreichen Jahre mit dem FC Basel

Nach dem Rücktritt gönnt sich Walker keine Pause. Aus ihm wird ein Trainer, der seinen Platz beim FC Basel findet, an der Seite von Christian Gross, Thorsten Fink, Heiko Vogel, Murat Yakin und Urs Fischer Titelgewinn an Titelgewinn reiht, dazu grosse Nächte in Europa erlebt. Walker sagt im Rückblick: «Es war eine wunderbare Zeit.» Allerdings merkt er auch selbstkritisch an:

«Ich hätte früher damit beginnen sollen, Zeit in die Trainerausbildung zu investieren.»

Als er anfängt, hat er ein klares Ziel – und erreicht es auch: Er erwirbt die Uefa-Pro-Lizenz, dieses begehrte Papier, das ihn berechtigt, ein Super-League-Team zu coachen. Bloss: Wo findet sich ein Klub, der ihm, dem Neuling, die Chance gibt?

Marco Walker bei der Meisterfeier 2017 des FC Basel auf dem Barfüsserplatz. Freshfocus

2019 zieht Walker ins Oberwallis, er wird das Gesicht eines ambitionierten Projekts beim FC Naters in der 1. Liga. Und keine zwei Jahre später erhält er den Anruf von Christian Constantin, dessen FC Sion in Not geraten ist. Walker registriert die skeptischen Kommentare, er hört und liest, er sei der Falsche. Und sicher bald wieder weg. Aber er lässt sich deswegen nicht beirren. «Ich habe das Angebot als Chance gesehen, nicht als Risiko, bald wieder ohne Job dazustehen», sagt er.

Zuerst der Ligaerhalt, dann ein kritischer Moment

Die erste Aufgabe löst er mit Bravour, indem er Sion zum Ligaerhalt führt. Der Lohn: Sein Vertrag wird um ein Jahr bis 2022 verlängert. Gewiss, ihm tut das gut, aber er spürt keine Genugtuung den Kritikern gegenüber:

«Für mich war es eine Bestätigung, dass es funktioniert und ich auch in der Super League bestehen kann.»

Ende Mai setzt sich Sion in der Barrage gegen Thun durch und bleibt dadurch in der Super League. Marc Schumacher/Freshfocus

Aber kaum läuft die neue Saison, droht massiver Ärger. Zuerst verlieren die Walliser daheim gegen Servette, dann gehen sie in Basel 1:6 unter. Walker sagt in eine Kamera, es könne sein, dass er sein letztes Spiel als Sion-Trainer hinter sich habe. Und wen hätte es schon überrascht, wenn Constantin wieder einmal durchgegriffen hätte?

Aber: Es passiert nichts. «Wir haben zusammen geredet», sagt der Präsident, «Marco ist jemand, der Ratschläge annimmt. Sein Vorgänger Fabio Grosso war das nicht, er hörte mir nicht zu.» Zwei Siege und ein Unentschieden haben dem FC Sion zum Vorstoss auf den vierten Platz verholfen, gewiss auch zur Freude von Constantin. «Ich habe in Basel nicht ernsthaft daran gedacht, den Trainer zu ersetzen», versichert er, «natürlich war die Situation schwierig. Aber Marco Walker hat sie angenommen und nicht zuletzt mit seiner fleissigen Art gut bewältigt.»

«Ich bin ein positiv denkender Mensch», sagt Marco Walker. Marc Schumacher/Freshfocus

Der wiederum gibt sich ganz entspannt. «Ich bin ein positiv denkender Mensch», sagt er, «auch in heiklen Momenten lasse ich mich nicht stressen.» Und:

«Ich bemühe mich, ausgeglichen zu bleiben. Wenn wir YB 1:0 bezwingen, hebe ich nicht ab. Wenn wir in Basel 1:6 verlieren, bin ich nicht gleich zu Tode betrübt.»

Walker geniesst das Leben im Oberwallis

Viele Trainer vor ihm waren schon überzeugt, den FC Sion zu einer Mannschaft zu formen, die sich in der ersten Tabellenhälfte etabliert. Und viele scheiterten an diesem Vorhaben. Walker gibt keine Garantie ab, dass ihm ein Höhenflug gelingt, betont aber: «Die Rahmenbedingungen sind definitiv gut genug, um erfolgreicher abzuschneiden als in den vergangenen drei Jahren.» 9, 8, 8 – das waren die Platzierungen seit der Spielzeit 2018/19.

Das Wallis ist mittlerweile die Heimat von Marco Walker geworden. In Riddes verbringt er die Trainingstage, im Tourbillon von Sion finden die Heimspiele statt – und in Termen oberhalb von Brig lebt er mit seiner Partnerin. «Auch wenn ich als Trainer nie weiss, was die Zukunft bringt: Das Oberwallis wird unser Lebensmittelpunkt bleiben», sagt er,

«ich wüsste nicht, wo wir es viel schöner haben könnten.»

Marco Walker beim Cupmatch Mitte August beim FC Bubendorf aus der 2. Liga inter. Alessandro Della Valle/Keystone