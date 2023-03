Drei Unterklassige hoffen im Solothurner Cup auf einen Exploit.

Fussball Solothurner Cup Zweitletzter Halt vor Balsthal: Drei Unterklassige hoffen auf den Vorstoss in die Halbfinals Die beiden Drittligisten Dulliken und Niederbipp sowie der SC Derendingen aus der 4. Liga wollen in den Viertelfinals vom Dienstagabend zum Favoritenschreck werden. Am Mittwoch findet das Schlager-Spiel zwischen den Zweitliga-Spitzenteams Lommiswil und Subingen statt. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 27.03.2023, 13.36 Uhr

In der vergangenen Saison wurden die Derendinger im Viertelfinal vom FC Olten niedergerungen. Klappt es in diesem Jahr mit dem Halbfinal-Einzug? Hanspeter Bärtschi

Am 18. Mai steigt auf dem Moos in Balsthal der Cupfinal 2023. Dulliken gegen Iliria, Niederbipp gegen Bellach, Derendingen gegen Härkingen und Lommiswil gegen Subingen lauten die Paarungen der Viertelfinals, die am Dienstag- und Mittwochabend ausgetragen werden. Die Sieger bestreiten am 26. April die Halbfinals.

Der FC Dulliken, der davor einige Jahre in der 2. Liga inter verbracht hatte, zog seine erste Mannschaft in der Saison 2019/20 freiwillig aus der 2. Liga zurück. Jetzt kämpfen die Niederämter um die Rückkehr in die höchste Regionalliga. Die Aufstiegsspiele kann das Team von Trainer Alessandro Rizzo bereits buchen. Die Dulliker müssten schon komplett einbrechen, um den aktuellen Zehn-Punkte-Vorsprung auf die Verfolger noch zu vergeigen.

Der FC Dulliken führt die Gruppe 2 der 3. Liga mit grossem Vorsprung an. zvg

Davon ist aber nicht auszugehen. Der FC Dulliken ist nach 14 Meisterschaftsspielen immer noch ungeschlagen und feierte zwölf Siege. Im Cup warfen die Dulliker in den vorangegangenen Runden den Ligakonkurrenten SC Flumenthal (6:0) sowie die beiden Viertligisten Wolfwil (5:1) und Superga (2:1) raus.

Der Viertelfinal-Gegner FC Iliria startete mit einer 0:3-Niederlage ins neue Jahr, am Sonntagmorgen holte die Elf von Trainer Vilson Dedaj mit einem 1:0 in Fulenbach den ersten Dreier der Rückrunde. In Topform schienen die Stadt-Solothurner noch nicht zu sein. Dass der Fitnessstand nicht auf dem gewünschten Level ist, bestätigte auch der Trainer im Interview nach dem Spiel.

Auf dem Weg in die Viertelfinals schaltete Iliria den Drittligisten FC Welschenrohr (6:0) und den Zweitligisten FC Mümliswil (4:1) aus. Die Adler haben den Solothurner Cup dreimal gewonnen: 2016 setzten sie sich im Final im Penaltyschiessen gegen Fulenbach durch, 2019 mit 3:1 gegen Grenchen und 2021 mit 3:1 gegen Biberist.

Der FC Iliria gewann den Solothurner Cup im Jahr 2021 zum dritten Mal in der Klubgeschichte. Patrick Lüthy

In der Meisterschaft mit 29 Siegen in Serie und im Cup zum zweiten Mal in den Viertelfinals

Der vor knapp drei Jahren aus der Versenkung gehobene SC Derendingen schreibt bislang eine einzige Erfolgsgeschichte. In der vergangenen Saison warfen die Derendinger im Cup die oberklassigen FC Iliria (2:1) und Italgrenchen (1:0) aus dem Wettbewerb, ehe das Cup-Märchen im in der Verlängerung des Viertelfinals gegen den FC Olten endete. Dafür feierte der SCD mit 16 Siegen aus 16 Spielen überlegen den Aufstieg in die 4. Liga - mit einem Torverhältnis 117:5.

In der laufenden Saison eilen die Derendinger der Konkurrenz auch in der 4. Liga davon. Sie haben alle 13 Meisterschaftsspiele gewonnen und stehen vor dem Durchmarsch in die 3. Liga. Im Cup steht die Mannschaft von David Steiner und Salvatore Giuliano zum zweiten Mal in Folge in den Viertelfinals. Dies dank der Siege gegen Post Solothurn (4:0), Oensingen (2:1) und Wangen bei Olten (3:0). Wird der SC Derendingen gegen den FC Härkingen erneut zum Riesentöter?

In der Meisterschaft hat der SC Derendingen 29 Siege aneinandergereiht. Es winkt der zweite Aufstieg in Serie.

Die Härkinger warten nach einem 0:1 in Olten und dem 2:2 am Sonntag gegen Subingen noch auf den ersten Vollerfolg im neuen Jahr. In der 2. Liga stehen sie momentan auf dem sechsten Zwischenrang. 3:0 gegen den FC Kestenholz und 4:2 nach Verlängerung gegen Blustavia: dies die bisherigen Resultate im Solothurner Cup. Den hat Härkingen 2015 letztmals gewonnen. Seither gelang nur noch einmal der Vorstoss in die Halbfinals. 2018 scheiterten die Härkinger am späteren Cupsieger FC Bellach.

Der FC Bellach ist ein Stammgast in den Halbfinals

Der FC Bellach stiess in den vergangenen sechs Jahren viermal in die Halbfinals vor. Auch 2019/20 war er noch im Rennen, als die Saison vor den Viertelfinals abgebrochen wurde. 2017 und 2018 feierten die Bellacher den Cupsieg, 2021 unterlagen sie im Halbfinal dem späteren Cupsieger Iliria und im vergangenen Jahr verloren sie den Final in Subingen gegen Subingen.

In der laufenden Kampagne setzte sich der FC Bellach gegen die beiden Drittligisten Deitingen (4:2) und Italgrenchen (3:2) durch. Im Viertelfinal wartet der FC Niederbipp. Der räumte beim Vorstoss in die Viertelfinals den Haltener SV (5:4), den FC Riedholz (2:1) und den FC Olten (5:0) aus dem Weg. In der Gruppe 2 der 3. Liga ist Niederbipp aktuell auf dem sechsten Platz klassiert. Am Samstag feierte das Team von Trainer André Nobel einen 3:2-Auswärtssieg beim FC Oensingen.

Der FC Niederbipp setzte sich im Achtelfinal gegen den Zweitligisten Olten gleich mit 5:0 durch. zvg

Der FC Bellach ist am Samstag mit einem 1:1 beim Tabellenführer FC Biberist in die Rückrunde der 2. Liga gestartet. Topskorer Alessandro Fragale brachte die Bellacher nach einer Viertelstunde in Führung, in der zweiten Halbzeit kassierten sie den Ausgleich. Das Trainerduo Arben Gjidoda und Alban Xhema steht mit seiner Equipe auf dem fünften Platz, Bellach hat aber ein Spiel weniger absolviert als die meisten Konkurrenten.

Zwei Begegnungen innert vier Tagen

Lommiswil gegen Subingen ist das Schlager-Spiel der Viertelfinals. Es ist das Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenvierten der 2. Liga. Der Titelverteidiger Subingen kanterte im Cup-Sechzehntelfinal den Drittligisten Rüttenen gleich mit 12:0 nieder, knapper wars dann beim 1:0-Erfolg im Achtelfinal gegen den FC Biberist.

Der FC Lommiswil besiegte auf dem Weg in die Viertelfinals den FC Kappel (9:1) und den FC Gerlafingen (5:0). In der Vorrunde der 2. Liga trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Das Rückspiel wird am Samstag stattfinden, wenn die Teams zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen aufeinandertreffen.

Solothurner Cup

Viertelfinals. Dienstag: Niederbipp - Bellach. Derendingen - Härkingen (beide 20.00). Dulliken - Iliria (20.15). - Mittwoch: Lommiswil - Subingen (20.00).

