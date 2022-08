Shootingstar: Riola Xhemaili erobert die Bundesliga

Solothurner Fussballtalent «Ich möchte eine Spielerin werden, die den Unterschied ausmacht»: Nati-Star Riola Xhemaili ist der Schweizer Shootingstar der Bundesliga Riola Xhemaili hat ein bewegtes letztes Fussballjahr hinter sich. Das 19-jährige Fussballjuwel absolvierte ihre erste Bundesliga-Saison und war mit dem Nationalteam an der Europameisterschaft in England dabei. Zurück in ihrer Heimatstadt spricht die Solothurnerin über Erwartungsdruck, fehlende Silberware und Idole. Michael Höchner Jetzt kommentieren 29.08.2022, 16.30 Uhr

Riola Xhemaili kommt gerne zurück in ihre Heimatstadt Solothurn. Tom Ulrich

Seit einem Jahr spielt die Solothurnerin Riola Xhemaili in der Bundesliga. Beim SC Freiburg hat sich die 19-Jährige auf anhin etabliert und blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Für die Spielmacherin ist das aber erst der Anfang.

Überzeugende letzte Saison

Nicht nur abseits des Platzes, sondern auch auf dem Rasen lebte sich Xhemaili schnell ein und feierte eine erfolgreiche Saison. Mit dem SC Freiburg belegte man den sechsten Rang und musste sich nur gegen die überdominanten Mannschaften des VFL Wolfsburg und des FC Bayern München geschlagen geben.

In der nächsten Saison will Xhemaili, welche sich im Verlauf der Rückrunde im Mittelfeld einen Stammplatz erarbeiten konnte, höher hinaus: «Wir wollen den dritten Platz belegen». Dieser berechtigt nämlich zur Teilnahme in der Champions League.

Xhemaili ist mit 19 Jahren bereits eine Stammkraft im Nationalteam. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Vor einem Jahr wechselte die Mittelfeld-Spielerin im Alter von 18 Jahren vom FC Basel nach Deutschland zum SC Freiburg. Eine Saison später ist sie Stammspielerin und hat ihre zweite Heimat gefunden, auch wenn nicht immer alles optimal verlief. «Die ersten drei, vier Monate waren nicht so einfach für mich. Es war ein anderer Rhythmus, ein anderes Land und neue Leute, aber ich glaube, ich konnte mich gut integrieren.»

Ebenso spielte sich die Solothurnerin in der Nationalmannschaft immer mehr ins Rampenlicht. Dass sie mit 19 Jahren schon an einer Endrunde zum Einsatz kam, ist für sie «unbeschreiblich». Etwas mehr als nur einen Teileinsatz hätte sich Xhemaili letzten Endes aber dennoch erhofft, hat die Spielmacherin doch jedes Qualifikationsspiel bestritten und hatte damit massgeblichen Anteil dafür, dass die Schweiz in England überhaupt mit dabei war. An der EM selber kam sie im Spiel gegen die Niederlanden nur zu einem 18-minütigen Einsatz.

Xhemaili über Freiburg, die Nati und ihre Vorbilder

Das grösste Schweizer Fussballtalent

Dem Lebenslauf Riola Xhemailis lässt sich entnehmen, dass sie als vielversprechendes Schweizer Talent gilt. So wird sie auch medial dargestellt und musste schon früh lernen, mit Druck im Profisport umzugehen. Woran andere zerbrechen, formt sie sich selbst:

«Viele Leute würden das als Druck sehen, aber ich motiviere mich mit solchen Dingen.» Für Xhemaili ist klar: Sie will nicht nur ein Talent bleiben, sondern auch eine grosse Schweizer Fussballerin werden. Damit eifert sie ihrem grossen Vorbild Ramona Bachmann nach, mit welcher sie nun im Nationalteam zusammenspielt:

«Am Anfang war es sicher schwierig. Mit 16 Jahren habe ich mir gedacht: Oh mein Gott, Ramona Bachmann steht vor mir! Aber mittlerweile hat es sich normalisiert. Wir sind Kolleginnen und verstehen uns gut.»

Seit einem Jahr spielt die Solothurnerin in Deutschland beim SC Freiburg. Tom Ulrich

Um eine grosse Fussballerin zu werden, braucht es Titel. Im Gegensatz zu Bachmann ist das Palmarès von Riola Xhemaili noch leer. Das will die Solothurnerin aber ändern. In naher Zukunft möchte sie nicht nur Pokale gewinnen, sondern auch in der Champions League auflaufen. Dass die Mittelfeld-Akteurin das Potenzial dazu hat, weiss sie selbst.

«Mein Ziel ist es, eine Spielerin zu sein, die irgendwann auch den Unterschied in grossen Spielen ausmachen kann», so die 19-Jährige. Vorerst will Xhemaili aber ihren Stammplatz bei Freiburg sichern, Führungsspielerin werden und sich mit der Schweiz für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Solothurn im Herzen

Die Spielmacherin lässt sich von hohen Erwartungen nicht beeindrucken. Tom Ulrich

Die Schweizerin mit kosovarischen Wurzeln wuchs in Solothurn auf und hat ihre fussballerische Laufbahn beim FC Solothurn lanciert. Familie und Freunde leben immer noch in der Region. Trotz der unweiten Distanz zu Freiburg wäre Xhemaili gerne öfter zu Hause:

«Ich vermisse es manchmal. Die Schweiz ist für mich persönlich das schönste Land auf der Welt. Wenn ich mit der Nati oder der Familie im Ausland bin, bin ich immer wieder froh, wenn ich hierher zurückkommen kann.»

Aktuell bleibt der SCF-Spielerin noch etwas Zeit, um Familie und Freunde zu treffen. Die Frauen des SC Freiburg bereiten sich momentan für die neue Bundesliga-Saison vor. Diese startet für Xhemaili und Co. am 18. September mit einem Auswärtsspiel beim SV Meppen. Zuvor steht sie noch zusammen mit dem Nationalteam anfangs September gegen Kroatien (02.09) und Moldawien (06.09) im Einsatz und will die WM-Qualifikation klar machen.

