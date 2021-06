Der FC Grenchen ist vor dem Saisonfinal in Höchstform.

Fussball «In den letzten zwei Spielen waren wir eiskalt» Der FC Grenchen präsentiert sich seit dem Restart in Höchstform und wird die Saison im Minimum auf dem fünften Platz beenden. «Damit bin ich absolut zufrieden», sagt Trainer Mirko Recchiuti vor dem abschliessenden Heimspiel gegen den Leader FC Freienbach.

Raphael Wermelinger 25.06.2021, 21.49 Uhr

Visar Aliu, Scott Mbemba und Samuel Zayas feiern den Last-Minute-Treffer zum 2:1-Sieg gegen den FC Muri. Hans Peter Schläfli

Zwei Spiele, sechs Punkte, sieben Tore und kein Gegentreffer im neuen Jahr. Der FC Grenchen ist in der 2. Liga inter seit mittlerweile fünf Spielen unbesiegt und ohne Gegentor. Das Team von Trainer Mirko Recchiuti hat in dieser Saison von elf Spielen nur eines verloren. Beim 0:2 in der sechsten Runde gegen den SC Schöftland kassierten die Grenchner auch die Hälfte ihrer insgesamt nur vier Gegentore. Perfekte Vorzeichen also für das Saisonfinale am Samstag daheim gegen den Leader Freienbach.