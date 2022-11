So steht es um die Schiedsrichter im Amateurfussball

Fussball Immer der Buhmann? So steht es um die Schiedsrichter im Solothurner und im Aargauer Fussballverband In der Solothurner 3. Liga mussten in der Vorrunde Spiele verschoben werden, weil Schiedsrichter fehlten. Den Klubs wurden teilweise Sperrdaten vorgegeben, um die Flut an Samstagsspielen zu minimieren. Gleiches tat der Aargauer Fussballverband, der «im Sollbestand ist», was das Schiedsrichterkontingent angeht. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 11.11.2022, 20.19 Uhr

Der Respekt ihnen gegenüber hat abgenommen – diesen Eindruck teilen viele Schiedsrichter. Patrick Lüthy

«Schiedsrichter zu sein ist für mich ein gutes Persönlichkeitstraining», sagt Oktay Celebioglu. «Vor allem wenn du als Trio unterwegs bist, hast du sehr viele schöne Erlebnisse auf den Plätzen.» Celebioglu pfeift und assistiert in den höheren Solothurner Regionalligen und in der 2. Liga interregional. Seine Spezies scheint im Amateurfussball allerdings rarer zu werden.

Inserate wie «Schiedsrichter gesucht!» oder «Werde auch du Schiedsrichter!», welche die verschiedenen Regionalverbände und auch diverse Klubs auf ihren Websites aufgeschaltet haben, sind ein Indiz dafür. «Es gibt schweizweit nicht genug Schiedsrichter», sagt Jan Lanz, Vizepräsident des Solothurner Fussballverbands.

«Wir mussten in der Vorrunde zum ersten Mal zwei Spiele in der 3. Liga absagen oder verschieben, weil Schiedsrichter fehlten.»

Um weitere Engpässe zu vermeiden, hat der Verband dieses Jahr viele Spieldaten vorgegeben. «Wenn die Klubs frei wählen dürften, fänden neunzig Prozent der Spiele am Samstag statt, und es hätte mehr Absagen gegeben», sagt Lanz und rechnet vor:

«Wenn an einem Samstag sechs Spiele in der 2. Liga und dazu noch zehn in der 3. Liga stattfinden würden, bräuchte es gleichzeitig 28 Schiedsrichter. Deshalb haben wir ein paar 2.-Liga-Runden auf Sonntag fixiert.» Die Rechnung geht allerdings nur auf, wenn etliche Schiedsrichter permanent Doppelschichten schieben an den Wochenenden.

Keiner will am Sonntag spielen

Lanz ermuntert die Klubs dazu, vermehrt am Sonntag zu spielen. «Dass niemand am Sonntag spielen will, ist das Hauptpro­blem», sagt er, «die Vereine folgen dem Willen der Spieler, die den Freitag oder den Samstag bevorzugen. Aber ich denke, sie könnten am Sonntag mehr Einnahmen generieren.»

Jan Lanz, Vizepräsident Solothurner Fussballverband. zvg

Der Mangel an Spielleitern rühre ausserdem daher, dass viele Schiedsrichter selber spielen und den eigenen Match priorisieren. Auch die Coronapandemie hat laut Lanz ihren Einfluss gehabt:

«Einerseits haben Schiedsrichter aufgehört in dieser Zeit, andererseits konnten wir lange keine Grundkurse für Neu-Schiedsrichter anbieten.»

Beim Aargauer Fussballverband AFV klingt es ein bisschen weniger sorgenvoll. «Zu viele Schiedsrichter hat man nie, auch wir nicht», sagt Jan Schenk, der Schiedsrichter-Obmann des AFV. «Seit 2020 verzeichnen wir einen Rückgang des Bestandes. Wir haben aktuell aber genug Schiedsrichter, um den Spielbetrieb zu gewährleisten. Wir operieren am unteren Rand, mussten aber keine Spiele absagen.»

Dass die Anzahl Schiedsrichter in den letzten zwei Jahren leicht abnahm, sei vor allem darauf zurückzuführen, dass während der Pandemie keine Ausbildungen stattfanden:

«Im März haben wir den ersten Kurs seit gut anderthalb Jahren durchgeführt. Mit 23 neuen Schiedsrichtern – die tun uns gut. Wir sind im Sollbestand.»

Der AFV musste indes ähnliche Massnahmen ergreifen wie der Solothurner Fussballverband: In der Gruppe 1 der 3. Liga durften in der Vorrunde keine Spiele am Samstag stattfinden. In Saisonhälfte zwei darf in der Gruppe 2 nur freitags oder sonntags gespielt werden. So werden Engpässe am Samstag vermieden.

Und auch im Aargau leisten die Schiedsrichter Doppeleinsätze. Deren fünfzig stehen pro Wochenende mehr als einmal auf dem Platz. «Normalerweise am Freitag und am Sonntag, einmal als Schiedsrichter und einmal als Assistent», schildert Schenk, «viele machen das gerne, und wir vom Verband schätzen ihr Engagement sehr.»

Jan Schenk, Schiedsrichter-Obmann Aargauer Fussballverband. zvg

In seinen Augen ist es ein attraktives Hobby, dem im Kanton Aargau rund 330 Schiedsrichter frönen. Mehr als 200 nahmen im Februar an einer Umfrage des AFV teil. Dabei wurde festgestellt, dass die Verfügbarkeit der Schiedsrichter in den letzten Jahren abgenommen hat. «Alles ist heute kurzfristiger und unverbindlicher», so Schenk. «Die Schiedsrichter können sich bis drei Wochen vor einem Spiel abmelden. Halten sie sich daran, dann ist es kein Problem für uns, einen Ersatz zu finden.»

Weniger Respekt gegenüber den Schiedsrichtern?

Die Stimmung auf den Plätzen ist aggressiver geworden – dies kam bei der Umfrage ebenfalls heraus. «Es gibt mehr übermotivierte Spieler, und der Respekt hat abgenommen, so empfinden es viele der Schiedsrichter. Die Strafen und Rekursfälle haben nicht zugenommen», sagt der Obmann.

Oktay Celebioglu, langjähriger Schiedsrichter im Solothurner Fussballverband. zvg

Oktay Celebioglu, der seit elf Jahren pfeift, bestätigt den Eindruck seiner Aargauer Kollegen: «Die Leute sind weniger verständnisvoll als früher. Die Spieler können einen Penalty verschiessen und fünfzig Torchancen vergeben, und wenn du dann als Schiedsrichter einen Fehler machst, bist du der Schuldige. Für eine Mannschaft bist du immer der Buhmann.»

Celebioglu appelliert insbesondere an die Trainer, die ein Vorbild sein müssen. «Jeder, der Trainer werden will, sollte ein paar Spiele als Schiedsrichter machen müssen», sagt er, «um zu sehen, wie das ist, wenn man auf dem Platz blitzschnell entscheiden muss.»

Für einen Einsatz als Schiedsrichter in der 2. Liga erhält er 140 Franken, als Linienrichter 110. «Ich mache es sicher nicht wegen des Geldes, sondern weil es ein Hobby ist», so Celebioglu. Sein Stundenlohn als Schiedsrichter liegt bei 12 bis 15 Franken, hat er ausgerechnet. Der zeitliche Aufwand kann gut und gerne mal sechs Stunden betragen. Die Schiedsrichter müssen neunzig Minuten vor dem Anpfiff eintreffen, und nicht selten steht nach dem Spiel noch ein Debriefing an.

Wie kann man den Schiedsrichter-Job attraktiver machen? «Mehr Geld oder Spesen würden vielleicht ein paar Schiedsrichter anlocken, aber das verbessert das Verhältnis und den Respekt zwischen uns und den Spielern und Trainern nicht», antwortet Celebioglu. Er überlege sich manchmal, ob er den ganzen Aufwand weiter auf sich nehmen oder nicht lieber aufhören will.

Dass jeder Klub ein gewisses Kontingent an Schiedsrichtern stellen muss, ist ein Grund, weshalb er weitermacht: «Ich pfeife für Schönenwerd-Niedergösgen. Wir haben auch nicht allzu viele Schiedsrichter. Deshalb mache ich sicher noch ein bisschen weiter. Und weil ich es natürlich auch gerne mache.»

