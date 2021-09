Der FC Iliria steht vor dem grössten Moment der Klubgeschichte.

Fussball Iliria-Trainer Vilson Dedaj vor dem Cup-Knüller gegen YB: «Wir wollen diesen Match geniessen» Der Solothurner Zweitligist FC Iliria steht kurz vor dem grössten Moment in seiner Klubgeschichte: Am Sonntag wartet im Schweizer Cup der Serienmeister YB. Die Vorfreude bei Trainer Vilson Dedaj, Goalie Nicola Trittibach und Mittelfeldspieler Dardan Llugaliu ist riesig. Raphael Wermelinger 17.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon fast romantisch war die Stimmung am Mittwoch im zweitletzten Training vor dem grossen Cup-Knüller gegen YB. Tom Ulrich

Iliria-Trainer Vilson Dedaj erlebte den 2:1-Sieg der Berner Young Boys in der Champions League gegen Manchester United live im Stadion Wankdorf. Er fieberte mit und freute sich für YB. Während des Spiels schwante ihm aber auch allmählich, was da am Sonntag auf ihn uns seine Mannschaft zukommt. «YB war beeindruckend, einfach top. Es sind natürlich Welten im Vergleich zu uns», sagt er einen Tag später vor dem Training.

Der ehemalige Torhüter, der rund 140 Spiele in der 1. Liga sowie ein halbes Dutzend in der Promotion League absolviert hat, ist seit 2018 Trainer des FC Iliria. Ein steiler Einstieg gleich in der 2. Liga; und dies praktisch ohne Erfahrung. «Es gab am Anfang Momente, in denen ich unsicher war, ob ich alles richtig mache», sagt der 33-Jährige. «Mit Leo Sasso habe ich aber einen erfahrenen Assistenten, der mich immer unterstützt.»

Trainer Vilson Dedaj führte den FC Iliria in den vergangenen drei Jahen zu zwei Solothurner Cupsiegen. Tom Ulrich

Seine Bilanz kann sich sehen lassen. Dedaj gewann mit Iliria in drei Jahren zweimal den Solothurner Cup, in der 2. Liga war das Team immer in den Top 3. Am Tag, nachdem der FC Iliria die Young Boys zugelost bekam, habe er seine Zeit bei den Stadtsolothurnern auf der Fahrt zur Arbeit nach Zürich mal Revue passieren lassen: «Ich bin immer sehr hart zu mir selbst und meinen Spielern und lobe mich nicht gerne selber. Aber da habe ich mir gesagt, dass ich wirklich stolz sein kann auf mich und das Team und darauf, was wir alles erreicht haben.»

Dedaj kam während seiner eigenen Aktivkarriere nie in den Genuss eines solchen Cupknüllers. Er habe wohl immer für die falschen Klubs gespielt, begründet er lachend. Seinen Spielern sagte er deshalb: «Ich beneide euch darum. Ihr habt etwas geschafft, was ich nie erreicht habe.» Seine Spieler hätten seit Wochen nur noch den YB-Match im Kopf. Es sei teilweise schwierig gewesen, den Fokus auf die Meisterschaft zu legen. «Sie freuen sich unglaublich darauf, das ist klar. Und ich natürlich auch», sagt er.

Der Trainer hat am Sonntag die Qual der Wahl: 20 seiner insgesamt 25 Spieler dürfen auf das Matchblatt, aber längst nicht alle dürfen auch spielen gegen die Young Boys. Tom Ulrich

Sich eine Taktik gegen den Serienmeister zurechtzulegen, bringt in seinen Augen nichts. «Es ist YB, wir wollen diesen Match einfach geniessen», sagt er. Absoluter Wille, Disziplin und Leidenschaft – diese drei Wörter zählen für ihn, seit er bei Iliria begonnen hat. «Diese drei Sachen müssen stimmen, alles andere können wir nicht beeinflussen. Die Zuschauer sollen sehen, dass diese Mannschaft alles gibt, dann können wir stolz vom Platz gehen.»

Am meisten Kopfzerbrechen bereitet ihm seine Aufstellung. Jeder will spielen, doch er kann nicht allen Ansprüchen gerecht werden. «Es ist eine Katastrophe», so Dedaj. «20 dürfen auf die Liste, wir haben aber ein Kader von 25 Spielern.» In der laufenden 2.-Liga-Saison, in der Iliria den vierten Platz belegt, hat er sogar schon 29 verschiedene Spieler eingesetzt. «Ich führe eine Liste darüber, wer wie oft fehlt im Training und wer immer bei den Anlässen des Klubs mithilft. Diese wird sicher mitentscheiden, wer am Sonntag auf dem Platz steht.»

Mit dem Sieg im Solothurner Cup Anfang Juli sicherte sich der FC Iliria das Ticket für den Schweizer Cup 2021/22. Patrick Luethy

Die unangefochtene Nummer 1 im Tor

Fix ist, dass Nicola Trittibach am Sonntag das Tor der Adler hüten wird. Seit er 2018 zum FC Iliria stiess, verpasste er von 42 Spielen nur deren drei. «Im Moment geht es mit der Nervosität», sagt der 26-Jährige vier Tage vor dem Cupspiel. «Spätestens am Sonntagmorgen werde ich es dann aber sicher spüren im Bauch.»

Trittibach startete seine Karriere beim FC Bellach und wechselte bald zum FC Solothurn, für den er 2012 als 16-Jähriger in der 1. Liga debütierte. In der folgenden Saison war er lange Zeit die Nummer 1. Er wurde 15 Mal eingesetzt, ehe ausgerechnet sein jetziger Trainer Vilson Dedaj den Vorzug erhielt. «Das war für mich gar kein Problem», sagt er rückblickend, «wir waren eine extrem junge Mannschaft damals und befanden uns im Abstiegskampf. Da brauchten wir einen routinierten Goalie.»

Nicola Trittibach hofft, kein «Stängeli» zu kassieren am Sonntag gegen YB. Tom Ulrich

Dennoch zog er 2014 weiter; in die 2. Liga inter zum FC Langenthal. «Es war eine gute Erfahrung für mich, in einem neuen Umfeld mit neuen Kollegen», so Trittibach. Das Ende war indes enttäuschend. In seiner dritten Saison wurde ihm ein neuer Goalie vor die Nase gesetzt. «Es passierte alles hinter meinem Rücken, das war kein schöner Abgang», erinnert er sich. Er wechselte in die 3. Liga zum FC Post Solothurn, bei dem etliche seiner Kollegen spielten. «Nachdem ich jahrelang täglich trainiert hatte, musste ich herunterfahren, um so wieder Spass am Fussball zu bekommen.»

Nicola Trittibach begann beim FC Bellach, spielte für den FC Solothurn, den FC Langenthal und den FC Post Solothurn, ehe er 2018 zum FC Iliria stiess. Tom Ulrich

Als vor drei Jahren die Anfrage vom FC Iliria kam, habe er nicht lange überlegen müssen. «Es war auf jeden Fall der richtige Schritt», fühlt er sich wohl, «es ist alles sehr familiär hier, jeder schaut für den anderen. In der Freizeit sind wir oft gemeinsam unterwegs: eins trinken und Shisha rauchen.» Zweimal hat er mit Iliria bereits den Solothurner Cup gewonnen, Meister will er noch werden. «Und am wenigsten Gegentore bekommen in der 2. Liga», fügt er hinzu.

Gegen YB wird er sicher den einen oder anderen Treffer kassieren. Wenn es weniger als zehn sind, ist er zufrieden. «Wir wollen unser Bestes geben und einfach Spass haben, auch wenn es nicht gut laufen sollte für uns», sagt der Industrielackierer, dessen Vorbild Gianluigi Buffon ist. YB-Goalie David von Ballmoos kennt er von früheren Duellen während seiner Juniorenzeit bei Solothurn und hofft: «Ein Trikottausch wäre cool, mal schauen, was möglich ist.»

Der Mann für die wichtigen (Cup)-Spiele

Er feiert heuer ein Jubiläum: Es ist die zehnte Saison für Dardan Llugaliu im Dress des FC Iliria. Damit ist der Mittelfeldspieler der Dienstälteste im Team. 2012 holte ihn der damalige Trainer Perparim Redzepi vom FC Bellach zu den Solothurner Adlern. Obwohl er erst 17 Jahre alt war, zählte er bereits ab seiner ersten Saison zur Stammformation.

Dardan Llugaliu absolviert dieses Jahr seine zehnte Saison für den FC Iliria. Seit zwei Jahren gehört er auch zum Vorstand des Klubs. Tom Ulrich

Seither hat er mit dem FC Iliria so ziemlich alles erreicht, was sich ein Amateurfussballer nur vorstellen kann. In der zweiten Saison feierte er den Aufstieg in die 2. Liga. Im vierten Jahr gewann der FC Iliria das Double: Solothurner Meister und Cupsieger. Eine Saison in der 2. Liga inter, zwei weitere Cupsiege und die Spiele im Schweizer Cup gegen Schaffhausen und Lausanne folgten. «Es waren sehr viele schöne Momente, die ich erleben durfte mit dem Klub», blickt er zurück. «Ein Highlight speziell herauszupicken, ist fast unmöglich. Jeder Erfolg bleibt mir irgendwie in Erinnerung.»

Nachdem er jahrelang gesetzt war im Mittelfeld des FC Iliria, verpasste er von 2016 bis 2018 sehr viele Spiele. Was gute Gründe hat. «Ich habe Maschinenbau an der ETH Zürich studiert», erklärt er. «Ich war meistens bis 18 Uhr an der Uni. Deshalb hat es mir oft nicht mehr ins Training gereicht und so wurde ich auch an den Wochenenden nicht eingesetzt.» Verschmitzt lächelnd fügt er hinzu: «Bei den Cupfinals war ich zum Glück immer dabei und spielte durch.»

Aufstieg in die 2. Liga, Doulbe-Gewinn, eine Saison in der 2. Liga inter und drei Cupsiege: Dardan Llugaliu hat mit dem FC Iliria schon alles erlebt. Tom Ulrich

In der laufenden Saison wurde Dardan Llugaliu im Startspiel gegen den FC Lommiswil in der 79. Minute ausgewechselt. Die folgenden vier Spiele stand er nicht im Aufgebot. «Ich hatte Schmerzen am Knie», begründet er. «Am letzten Wochenende spielte ich aber bei der zweiten Mannschaft über die volle Distanz. Ich spüre nichts mehr und fühle mich fit.» Wird er am Sonntag gegen die Young Boys auflaufen? «Das musst du Vilson fragen», antwortet der 27-Jährige. «Jeder hofft natürlich, dass er spielen darf. So ein Spiel ist der Traum von jedem Amateurfussballer. Es wäre das i-Pünktchen, die Kirsche auf der Torte, was meine Karriere angeht.»

«Jede Sekunde, die wir investieren, lohnt sich»

Seit knapp zwei Jahren ist Llugaliu auch im Vorstand des FC Iliria. Normalerweise halte sich der Aufwand in Grenzen und liege bei etwa zwei Stunden pro Woche. Seit der Cup-Auslosung herrscht allerdings Ausnahmezustand. «Auf der einen Seite freuten wir uns natürlich riesig, dass wir gegen YB spielen, aber wir wussten auch, was dadurch auf uns zukommt», sagt er. Innert kürzester Zeit mussten ein Schutz- und ein Sicherheitskonzept erstellt werden, Bewilligungen bei der Stadt Solothurn und der Polizei eingeholt werden, ein Sponsoring-Konzept erarbeitet werden und vieles mehr.

«Für einen Amateurklub wie den FC Iliria ist es nicht so einfach, sämtliche Anforderungen des Fussballverbandes zu erfüllen», sagt er. «Der Aufwand ist riesig. Aber jede Sekunde, die wir investieren, lohnt sich natürlich. Es wird ein einmaliger Match.» Stand Mittwoch waren bereits 2500 Tickets weg. Dardan Llugaliu rechnet mit 3000 bis 3500 Zuschauern.

Es war eine intensive Trainingseinheit, die Trainer Vilson Dedaj für seine Spieler am Mittwoch vorbereitet hatte. Tom Ulrich