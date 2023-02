Fussball-Legende Hanspeter «Haki» Schmid feiert 75. Geburtstag

Fussball-Legende feiert Jubiläum «Haki mit Schnauz»: Hanspeter Schmid aus Kappel ist angefressen vom Fussball und mit 75 Jahren immer noch Assistent in der 2. Liga Er traf in der NLB für den FC Aarau, logierte bei Lugano-Präsident Angelo Renzetti und war sogar mal Privat-Chauffeur. Der Kappeler Hanspeter Schmid blickt auf seine Aktivkarriere zurück, als noch 2000 Zuschauer aufs Trimbacher Leinfeld pilgerten, und auf über vier Jahrzehnte als Trainer. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 03.02.2023, 14.30 Uhr

Die Tabakpfeife ist das Markenzeichen von Hanspeter «Haki» Schmid. Bruno Kissling

Schnauz, Brille, Tabakpfeife und eine leicht nach vorne gebeugte Haltung. Wer regelmässig auf den Fussballplätzen im Kanton Solothurn unterwegs ist, der kennt Hanspeter Schmid zumindest vom Sehen her. Doch wer ist der Fussballfanatiker, der am Freitag seinen 75. Geburtstag feiert? Aufgewachsen ist er in Trimbach, mittlerweile lebt Schmid seit über vierzig Jahren in Kappel.

Als er dort 2005 für den Gemeinderat kandidiert, beschreibt er sich als offen, ehrlich, direkt und hilfsbereit. Er wuchs mit fünf Geschwistern auf und weil früher am Tisch nicht alle gleichzeitig reden konnten, sei aus ihm ein guter Zuhörer geworden. «Ich habe eine liebe Frau, zwei nette Töchter und ein Enkelkind – ich bin rundum zufrieden», sagt er. Zu seinen Leidenschaften zählen nebst dem Fussball auch Fischen, Eisstockschiessen, Pétanque und Theater spielen bei den «Vagabundus Bannwil».

«Niemand kennt mich als Hanspeter. Ich kann gehen, wohin ich will, ich bin überall der Haki», sagt Schmid. Seinen Kosenamen trägt er schon seit über 55 Jahren. Nachdem er beim FC Trimbach sämtliche Junioren-Stufen durchlaufen hat, kommt er mit 19 Jahren in die erste Mannschaft. In seiner ersten Saison bei den Aktiven schaffen die Trimbacher sogleich den Aufstieg in die 1. Liga. Gefeiert wird dieser Erfolg mit einem Team-Ausflug nach Berlin.

Der Zufall will es, dass der langjährige deutsche Nationalspieler Alfred «Aki» Schmidt mit seiner Mannschaft im gleichen Hotel residiert. Die Stars geben vor dem Hotel fleissig Autogramme, als Schmid mit seinen Kollegen die Szenerie passiert. «Hier kommt Haki Schmid», ruft einer seiner Trimbacher Teamkollegen der Traube aus Spielern, Fans und Journalisten entgegen. «Hunderte von Leuten drehten sich plötzlich zu mir um», muss Schmid beim Erzählen der Geschichte lachen. Sein Spitzname war geboren.

«Haki» selbst ist ein ehrgeiziger Fussballer. Nach dem Aufstieg mit Trimbach versucht er sich beim FC Aarau, weil er wissen will, ob er auf diesem Niveau mithalten kann. Mehrmals pro Woche nimmt er den Weg von Trimbach nach Olten, mit dem Zug nach Aarau und zu Fuss ins Brügglifeld auf sich.

Zuerst läuft er für die FCA-Reserve auf, nach ein paar Spielen holt ihn Trainer Paul Stehrenberger in die erste Mannschaft. Obwohl er sich mehrfach als Torschütze auszeichnet, zieht Schmid bald weiter: «Ich habe ein paar Spiele für den FC Aarau in der NLB gemacht, danach ging ich ein bisschen ins Tessin.»

Der Anruf bei Lugano-Präsi Angelo Renzetti

Schmid wechselt vom FC Aarau zum FC Locarno und trifft dort auf Trainer Jupp Neuville, dessen Sohn ein gewisser Oliver Neuville ist. Der wird später Vize-Welt- und Vize-Europameister mit Deutschland und erzielt in 334 Bundesligaspielen 91 Tore für Gladbach, Leverkusen und Rostock. «Oliver war vielleicht zwölf Jahre alt und in jedem Training dabei», erinnert sich Schmid, «sein Vater sagte ihm immer, er soll uns die Übungen vorzeigen. Sein Talent war schon damals offensichtlich.»

Raubein Hanspeter Schmid (rechts) trifft für den FC Aarau. zvg

Bei Locarno spielt Schmid auch mit Torhüter Angelo Renzetti, der später viele Jahre als Präsident des FC Lugano amtet. Dies wird Schmid erst bewusst, als er im «Blick» einen Artikel über Renzetti liest. Ihm geht ein Licht auf, die gemeinsame Zeit kommt ihm wieder in den Sinn: «Mit dem war ich doch immer im Ausgang. Der hatte nie Geld im Sack. Fünfzig Jahre nach unserer Zeit bei Locarno habe ich ihn angerufen.»

Doch einen Mann vom Format eines Angelo Renzetti, dem ein Immobiliengeschäft gehört, bekommt man nicht so einfach an den Draht. Er muss tricksen.

«Ich gab vor, ich wolle eine Wohnung kaufen in Lugano und dafür mit Angelo persönlich verhandeln.»

So wird er tatsächlich durchgestellt. «Ich sagte bei der Begrüssung nur drei Worte: Schmid mit Baffi – er wusste sofort, wer am Telefon ist.» Von da an lädt der Lugano-Boss seinen ehemaligen Mitspieler regelmässig in seine Loge ein, wenn er mit dem FC Lugano Gastspiele in der Deutschschweiz hat.

Der Spitzname passte zu seinem Spielstil

Auf den FC Locarno folgt für Schmid mit der AS Gambarogno eine weitere Station im Tessin, ehe er in die Region Olten zurückkehrt. Er spielt für den FC Olten und den FC Wangen bei Olten, bei dem er seine Karriere mit knapp dreissig Jahren beendet. «Mein Spitzname passt schon sehr gut. Ich war nie der filigrane Spieler», sagt er über sich selbst als Aktiver. «Ich war ein Ruech. Die Trainer teilten mir oft den besten Gegner zu. Den musste ich dann neunzig Minuten lang abmelden, was mir auch meistens gelang.»

Angelo Renzetti hütete zu Schmids Zeiten das Tor des FC Locarno, später wurde er Präsident des FC Lugano. Freshfocus

Weil er sich ein Leben ohne Fussball nicht vorstellen kann, lanciert er nach dem Rücktritt sofort die Trainerkarriere. «Ich bin angefressen und schaue mir jedes Wochenende mehrere Spiele an. Ich liebe den Fussball einfach», gerät er ins Schwärmen. Er ist nicht nur oft auf den regionalen Plätzen unterwegs, daheim vor dem Bildschirm verfolgt er die Super League, die Bundesliga oder auch die Serie A. Er mag die Bayern, aktuell begeistert ihn vor allem Napoli: «Das ist doch wahnsinnig, wie sie ohne die ganz grossen Weltklassespieler die Liga dominieren. Es gibt immer wieder solche Erfolgsgeschichten. Das ist das Faszinierende am Fussball.»

Während seiner insgesamt knapp vierzig Jahre als Trainer ist Schmid bei über einem Dutzend Vereine in den Regionen Olten, Aarau und Baselland tätig. Trimbach (A-Junioren und 2. Liga), Aarau (A-Junioren), Niedergösgen (2. Liga), Sissach (2. Liga) und Wohlen (2. Liga) sind nur ein paar seiner Stationen.

Eine Schwäche hat er stets für Klubs, die sich in der Krise befinden: «Ich bin gerne eingesprungen, um einem Klub zu helfen und wieder aufzubauen.» Trainingslager sind bei Zweit- und Drittligisten damals noch nicht gross in Mode. Worauf Schmid aber stets grossen Wert legt, ist eine Abschlussreise am Ende der Saison: «Ich hatte immer eine Mannschaftskasse. So konnten wir diese gemeinsamen Ausflüge finanzieren.»

Sein einziger Fehler war, den FC Aarau zu verlassen

Bei allen Klubs, bei denen er mal gespielt oder die er trainiert hat, schaut Schmid heute noch regelmässig vorbei. Mit einem guten Gefühl, wie er stolz festhält: «Ich treffe immer wieder Leute, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, die mich aber herzlich begrüssen. Das freut mich jedes Mal.» Rückblickend bereut er nur einen seiner Karriereschritte: seinen Abgang beim FC Aarau.

«Als Trainer der A-Junioren hatte ich damals einen guten Status im Verein. Es hat mich dann aber trotzdem wieder weitergezogen. Das war wohl ein Fehler.»

Schmid hat nicht nur viele Fussballklubs gesehen, auch seine beruflichen Tätigkeiten sind abwechslungsreich. Gelernt hat er Schreibmaschinenmechaniker – ein Beruf, der längst ausgestorben ist. Er arbeitet als Krankenpfleger in Brissago und als Badmeister in Ascona, als Fitnessinstruktor, Skilehrer, Serviceangestellter und sogar als Privat-Chauffeur. Wobei er für seine Fahrdienste wohl nie eine Bezahlung bekam. Es war während seiner Zeit bei Xamax.

«Die Mannschaft traf sich immer im Keller der Villa von Präsident Gilbert Facchinetti zum Essen und Trinken», erzählt Schmid. «Unser Star im Team war Rudi Brunnenmeier, der mit 1860 München davor Deutscher Meister geworden ist. Und meine Aufgabe war es, ihn jeweils sicher nach Hause zu führen.»

Im Keller seiner Villa ging es ab: der langjährige und 2018 verstorbene Xamax-Präsident Gilbert Facchinetti. Keystone

Auch mit nun 75 Jahren hat Hanspeter «Haki» Schmid noch nicht genug vom Fussball. Seit letztem Sommer ist er Assistenztrainer beim Zweitligisten SC Fulenbach. Ein besonderes Augenmerk legt er dabei auf den Zusammenhalt seiner Spieler untereinander:

«Ich bin ein gwundriger Typ. Ich will wissen, wie es ihnen geht und rede mit ihnen deshalb viel über Privates. Meistens sieht man einem Spieler an, wenn etwas nicht stimmt, dann nehme ich ihn zur Seite.»

Die Arbeit mit der Mannschaft gefällt ihm sehr, doch allgemein stellt er fest, dass der Fussball im Kanton Solothurn «ein bisschen kaputt ist» und er ruft in Erinnerung: «Wenn wir früher gegen Olten spielten, kamen 2000 Zuschauer aufs Leinfeld in Trimbach. Wir hatten Spiele im Schweizer Cup gegen den FCZ vor knapp 3000 Zuschauern. Jetzt kommt fast niemand mehr an die Spiele, aber das ist halt die heutige Zeit.»

Das Malen ist «Haki» Schmids jüngstes Hobby. Bruno Kissling

