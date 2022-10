Einwanderervereine (1) «Kroaten sind gute Typen»: Der Verein HNK Croatia Solothurn zwischen Integration und Identitätssuche Seit drei Jahrzehnten ist Kroatien offiziell auf der Weltkarte. Die Kriege auf dem Balkan führten jedoch zum Exodus zahlreicher Kroatinnen und Kroaten. In Solothurn spielen sie im kroatischen Verein Fussball: Für den Zusammenhalt und für mehr Akzeptanz. Theepan Ratneswaran Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 8. Oktober 1991 erklärte sich die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Kroatien für unabhängig. Einige Monate später, im Januar 1992, anerkannte die Schweiz Kroatien offiziell als souveränen Staat.

Aufgrund des Kroatien-Krieges zwischen 1991 und 1995 flüchteten viele Kroatinnen und Kroaten aus ihrer Heimat. In Australien, Amerika und in ganz Europa fanden sie Unterschlupf. Eine bedeutende kroatische Diaspora lebt nun in der Schweiz. Rund 28'000 Kroatinnen und Kroaten nennen heute die Schweiz ihr Zuhause.

Bei Schweizerinnen und Schweizern wiederum ist Kroatien als Ferienziel beliebt: kristallklares Wasser, Sand- und Kieselstrände und bezaubernde Küstenstädtchen.

Ivan Aracic. Bild: zvg

Wenn man an Kroatien denke, dann komme als Erstes unweigerlich das türkisblaue Meer in den Sinn, sagt Ivan Aracic, Vorstandsmitglied vom Fussballverein HNK Croatia Solothurn.

«Aber gleich danach kommt der Fussball.»

«Kroaten sind gute Typen»

Bereits in den 1970er-Jahren wurde in Zürich der erste kroatische Verein (KKG, Kroatische Kulturgemeinschaft) in der Schweiz gegründet. Der Zweck: die Erhaltung der kroatischen Sprache und Kultur und die Förderung der kroatischen Identität. Zu Beginn der 1990er-Jahre hatte der Verein über 500 Mitglieder.

In den Neunzigern kamen schliesslich noch andere kroatische Vereine dazu. Unter anderem schlossen mehrere fussballbegeisterte Kroaten 1998 zum Fussballverein HNK Croatia Solothurn zusammen.

Solothurner Fussballvereine mit Migrationshintergrund Kroaten, Kurden oder Serben flüchten aufgrund des Kriegs in die Schweiz. In der Schweiz gründeten sie Sportvereine: manchmal für den Zeitvertreib, sehr häufig als kulturellen Rückzugsort und immer aus Liebe zum Sport. In unserer SZ-Serie porträtieren wir drei Einwanderervereine. Alle aus dem Solothurner Regionalsport.

Foto des HNK Croatia Solothurn nach dem letzten Spiel im Juni dieses Jahres gegen den FC Solothurn. Bild: Facebook HNK Croatia Solothurn

Freunde und Familie wollten zusammen Fussball spielen und die Freizeit miteinander verbringen, sagt Ivan Aracic zur Gründung.

«Zusätzlich wollten wir allen zeigen, dass die Kroaten gute Typen sind, die gut Fussball spielen können und es auch nach dem Spiel gesellig mögen.»

Nach den Auswärtsspielen trinke der HNK Croatia mit der gegnerischen Mannschaft Bier und philosophiere über das Spielgeschehen. Häufig komme es gar vor, dass die ganze Mannschaft im Ort des Auswärtsspieles in einer Beiz einkehrt und dort unter die heimischen Leute mischt, sagt Aracic.

Der grösste Unterschied zu den Schweizer Vereinen sei, dass die meisten Spieler bei HNK Croatia Solothurn ein -ić im Nachnamen haben und dass das Team meistens mit den Trikots der kroatischen Nationalmannschaft spielt, sagt Aracic.

«Ansonsten sind wir doch alle gleich.»

Aracic möchte dennoch etwas herausstreichen – die Gewinnermentalität: «Aufgrund der Erfahrungen des Krieges möchten wir immer das Beste für unser Land erreichen.»

Hier ist der Wiederaufstieg in die dritte Liga endgültig klar: HNK Croatia Solothurn feiert ausgelassen mit Bier und mit der kroatischen Fahne. Bild: Facebook HNK Croatia Solothurn

«Richtig stolz auf unsere Jungs»

Vor allem in den Ballsportarten gehört Kroatien zu den Besten. Schon kurz nach der Unabhängigkeit gewann Goran Ivanisevic, der aktuelle Trainer von Novak Djokovic, 1992 an den Olympischen Spielen in Barcelona im Tenniseinzel und im Doppel jeweils die Bronzemedaille.

An den gleichen Spielen lag die kroatische Basketballnationalmannschaft im Finale, als krasser Aussenseiter, gegen das übermächtige US-Dream-Team rund um Michael Jordan, Magic Johnson und Charles Barkley zwischenzeitlich mit 25:23 in Führung. Die Silbermedaille schliesslich war ein Riesenerfolg für die junge Nation.

Wie auch der dritte Platz an der Fussballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich. «Wir waren richtig stolz auf unsere Jungs», sagt Ivan Aracic. Noch euphorischer ging es aber 20 Jahre später zu und her. 2018 standen in Russland die Kroaten den Franzosen im WM-Finale gegenüber. Das Spiel ging leider verloren, aber auf der ganzen Welt wehten die kroatischen Fahnen – mit den auffallenden rot-weissen Schachbrettmustern.

WM-Final 2018 zwischen Frankreich und Kroatien. Fotografiert im Kroatischen Kulturzentrum Zrinski in Luzern. Bild: Jakob Ineichen

Die elektrisierende Stimmung und die vielen Emotionen seien auch bei den Spielen von HNK Croatia Solothurn ein besonderes Merkmal. Zudem könne man immer wieder lustige Sprüche und Kommentare seitens der Zuschauer hören. Aracic schmunzelt:

«Man sagt, Kroatien hat vier Millionen Trainer.»

Mit den vier Millionen Kroatinnen und Kroaten im Ausland seien es dann 8 Millionen.

«Vereine gehen auf Vereine zu»

Über üble Sprüche und Vorurteile hingegen kann Aracic nicht lachen. Es spuke in der Schweiz vereinzelt noch das Bild des «Jugos» in den Köpfen. Doch das Zerrbild löse sich immer mehr auf.

Einen Beitrag zur besseren Verständigung leistet Aracic unter anderem mit seinem Verein HNK Croatia Solothurn. Indem er sich mit anderen nicht kroatischen Fussballvereinen nach den Spielen in den Dialog geht. Für die nahe Zukunft schlägt Aracic gar eine Kampagne im Solothurner Fussballverband vor: «Vereine gehen auf Vereine zu».

«Wir könnten beispielsweise dem FC Olten an bestimmten Zusammenkünften erklären, wer wir sind und was unsere Stärken und Probleme sind.» Durch den kulturellen Austausch werde der gegenseitige Respekt aufgebaut und die Integration der ausländischen Vereine in der Gesellschaft gefördert.

«Kurzpassspiel» mit Ivan Aracic – 11 Fragen, 11 Antworten

Ivan Aracic war langjähriger Spieler und Spielertrainer von HNK Croatia Solothurn. Jetzt ist er Vorstandsmitglied des Vereins. Bild: zvg

1. Name des Vereins?

HNK Croatia Solothurn – HNK steht für Hrvatski nogometni klub = Kroatischer Fussballverein.

2. Spitzname des Vereins?

Kroaten.

3. Motto?

Niemand ist grösser als der Verein.

4. Gründungsjahr des Vereins und seit wann Mitglied beim SOFV?

1996 unter CIS Solottese, 1998 dann eigenständig.

5. Lieblingsverein? Vorbildverein?

Kroatische Nationalmannschaft.

6. Mitgliederzahl und wie viele Mannschaften bei HNK Croatia Solothurn?

Anzahl Mitglieder ca. 200 – 8 Teams inklusive 1. Mannschaft, Senioren und Juniorenmannschaften.

7. Ligazugehörigkeit der ersten Mannschaft?

3. Liga.

8. Classico? Derby?

Teams aus dem Brühl (SC Blustavia, Iliria) und mittlerweile FC Leuzigen.

9. Angstgegner in der Meisterschaft?

FC Riedholz.

10. Schlimmste Niederlage/schlimmster Misserfolg des Vereins?

Cup-Halbfinal-Aus gegen den Türkischen SC Solothurn.

11. Grösster Erfolg des Vereins?

Zweimal aufgestiegen in die 2. Liga, in die höchstmögliche regionale Liga.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen