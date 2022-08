Haris Tabaković: Der Schweizer Torjäger von Austria Wien

Fussball Ein Grenchner geht in der österreichischen Bundesliga auf Torejagd Vor fünf Jahren wechselte Haris Tabaković ins Ausland. Über Ungarn und die zweithöchste Liga Österreichs führte der Weg des Grenchners zum Traditionsklub FK Austria Wien. Der Stürmer gibt einen Einblick in seine neue Heimat und den Verlauf seiner Karriere. Michael Höchner Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Haris Tabaković spielt seit dieser Saison für den FK Austria Wien. Zvg

2017 wechselte Haris Tabaković ablösefrei vom Grasshopper Club Zürich zu Debreceni VSC in Ungarn und begann dort sein Auslandsabenteuer. Nach einer phänomenalen Saison mit Austria Lustenau und dem Aufstieg in die Bundesliga, zieht es den Grenchner nun zu einem der grössten Vereine Österreichs, dem FK Austria Wien.

Harziger Start in die Saison

Nach einer starken Vorsaison mit sensationellen 27 Toren in nur 23 Ligaspielen mit Lustenau, läuft es mit dem neuen Arbeitgeber in der aktuellen Saison für Tabaković und seine Kollegen noch nicht ganz rund. Aus den ersten drei Partien konnte die Austria bisher nur einen Punkt sammeln. Aus der Ruhe bringen lässt sich der Schweiz-Bosnier davon aber keineswegs. «Wir müssen den Kopf jetzt nicht hängen lassen und einfach nach vorne schauen», sagt Tabaković.

Neben dem Ligabetrieb will die Austria in den kommenden Wochen auch auf internationalem Parkett überzeugen. In den Playoffs zur UEFA Europa League will man sich für die Gruppenphase qualifizieren, kann aber auch bei einem Scheitern in der kommenden Saison international spielen, dann in der European Conference League.

Die Chance sich auf internationaler Stufe zu beweisen war sicherlich ein Anreiz für den Wechsel, wie der 28-Jährige erzählt. Neben den internationalen Spielen war aber vor allem die Grösse des Vereins mit seiner traditionsreichen Historie und der herausragenden Infrastruktur eines der Hauptargumente.

Der 28-jährige Grenchner fühlt sich wohl in seiner neuen Heimat. Zvg

Neustart in Ungarn

Während viele junge Spieler in der Super League davon träumen, eines Tages in einer «Top-Five-Liga» spielen zu dürfen, verlief die Karriere des kräftigen Stürmers bisher anders.

Für einen Schweizer Fussballer schlug Tabaković eine eher unkonventionelle Route ein, betrachtet sich selbst aber auch nicht als herkömmlichen Spieler und war schon früh offen für Fussballkulturen im Ausland. Unzufrieden mit der Entwicklung seiner Karriere in der Schweiz, war für den Grenchner klar, dass er einen Neuanfang braucht:

«In der Schweiz kam meine Karriere nicht wirklich vorwärts, daher wollte ich ins Ausland gehen. Dort kennt man meinen Namen nicht und ich kann von Null beginnen.»

Nicht nur in sportlicher, sondern auch in persönlicher Hinsicht hat sich der Wechsel für Tabaković ausgezahlt. «Man lernt sich selbst besser kennen. Ich bin ein Mann geworden und habe Eigenverantwortung übernommen», erklärt der Stürmer. Vor allem durch die Entfernung von Freunden und Familie, welche nach wie vor in Grenchen lebt, war der 28-Jährige darauf angewiesen, dass er sich auch neben dem Platz weiterentwickelt.

Mehr Geduld als früher

Wenn er noch einmal in die Vergangenheit zurückkehren könnte, würde er wieder den gleichen Weg einschlagen. Eines würde er seinem jüngeren Ich aber dennoch raten. Tabaković gibt sich selbstkritisch und findet er hätte mehr Geduld aufbringen können und nicht voreilige Entscheide treffen sollen. Aufgefallen ist ihm dies vor allem bei seinen Stationen in der Schweiz:

«Es hat damals bei YB angefangen, als der Klub voll auf mich gesetzt hat, ich aber unbedingt eine Veränderung wollte. Bei GC habe ich dann schnell einmal die Nerven verloren, weil ich nicht so oft gespielt habe wie ich mir erhofft hatte.»

Der Grenchner hat für sich realisiert, dass es im Fussball entscheidend ist geduldig zu bleiben und gründlich Schritt für Schritt auf seine Ziele hinzuarbeiten. Diese erreicht man so besser, als wenn man überhastet an die Sache herangeht.

Tabaković hat grosse Ziele, sowohl persönlich als auch mit dem Wiener-Stadtklub, denkt aber nicht voreilig. «Ich habe damit aufgehört so weit in die Zukunft zu planen. Ich will den Moment jetzt geniessen und dann werden wir sehen, wo es hinführt», so der Stürmer.

Dass sich Tabaković auf dem richtigen Weg befindet, zeigen die ersten Wochen bei Austria Wien. Nach überstandenen muskulären Problemen in der Vorbereitung ist der Sturmtank nun in bester Verfassung und durfte sein Können bereits unter Beweis stellen. In seinem Startelf-Debüt - und dem insgesamt dritten Einsatz - verbuchte der gebürtige Grenchner seinen ersten Treffer in Violett und Weiss. Am kommenden Spieltag in der Partie gegen die WSG Tirol soll nun der erste Sieg folgen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen