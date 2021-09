Fussball «Christian Constantin hat uns den ganzen Kuchen weggegessen»: Dieter Schoch hat als Schiedsrichter schon einiges erlebt Dieter Schoch leitet seit mehr als vierzig Jahren Fussballspiele, darunter zehn Jahre in der NLA und deren fünf auf internationaler Stufe, jetzt vorwiegend in der 4. Liga. Vom Solothurner Fussballverband wurde er jüngst zum Ehrenmitglied ernannt. Raphael Wermelinger 09.09.2021, 12.00 Uhr

Dieter Schoch war Fifa-Schiedsrichter, pfeift heute immer noch in der Regionalliga und wurde jüngst zum Ehrenmitglied des SOFV ernannt. Michel Lüthi

«Schiedsrichter zu sein, ist eine Berufung und eine Lebensschulung», sagt Dieter Schoch. «Du gibst auf dem Platz den Takt an, darfst aber nicht im Mittelpunkt stehen.» Vor über vierzig Jahren leitete er erstmals ein Fussballspiel. Es war ein Match der D-Junioren des FC Post Solothurn. Das Aufgebot, das damals noch per Postkarte kam, hat er bis heute aufbewahrt.

Zuletzt pfiff er das Cupspiel zwischen den Viertligisten FC Wiedlisbach und FC Kappel Ende August. Am Wochenende steht er im Solothurner Cup der Senioren im Einsatz – FC Luterbach gegen FC Wolfwil heisst die Affiche. «Das hält mich fit. Ich muss regelmässig Fitnesstests ablegen. Und die Arbeit als Schiedsrichter hilft auch meinem Gedächtnis», beantwortet er die Frage, warum er sich das mit 57 Jahren immer noch antut.

Und Schoch fügt lachend hinzu: «So lange wie ich es schon gemacht habe, werde ich es sicher nicht mehr tun – vielleicht noch anderthalb oder zwei Jahre, dann höre ich auf.» Die Anekdoten, die er in seinen rund vier Jahrzehnten als Schiedsrichter erlebt hat, würden mehrere Bücher füllen. Und seine Trikotsammlung lässt das Herz jedes Fussballfans höherschlagen. Lothar Matthäus, Jay-Jay Okocha, Hakan Yakin – nur eine Auswahl an Dresses, die er Spielern abgeluchst hat.

Ein Tor für St. Gallen gegeben, das keines war

Fehlentscheide bleiben besonders in Erinnerung – das ist das Berufsrisiko der Schiedsrichter. In «Didi» Schochs Fall ist es das Phantomtor vom 22. April 2001 im St. Galler Espenmoos. «Ein unglaublicher Match», erinnert er sich. «Am Morgen lagen sicher noch 25 Zentimeter Schnee auf dem Platz. Ich war skeptisch, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Als wir aus dem Hotel zurückkehrten, war das Spielfeld aber geräumt und das Fernseh-Livespiel startete pünktlich um 16.15 Uhr.»

Nach 13 Sekunden zückt er die erste Gelbe und verwarnt Basels Mittelfeldspieler Sébastien Barberis. In der 25. Minute fliegt mit Nenad Savic der erste Basler vom Platz. St. Gallen führt zur Pause 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel dann der «Skandal», wie es FCB-Trainer Christian Gross damals ausdrückte. Basels Goalie Miroslav König pflückt die Flanke von Jerren Nixon nahe der Linie runter und macht dabei einen Schritt zurück.

Dieter Schoch leitete mal ein Länderspiel zwischen Frankreich und Japan vor 80000 Zuschauern. Andy Mueller

«Mein Assistent hebt die Fahne und zeigt Tor an», erzählt Schoch. «Ich habe ihm voll vertraut und das Tor gegeben. Leider stand er im entscheidenden Moment zwischen Penaltypunkt und Fünfer – ein schlechter Winkel.» Die TV-Bilder zeigen danach, dass der Ball nur zu zwei Dritteln hinter der Linie war.

Die Basler, die den 0:2-Rückstand trotz eines weiteren Platzverweises aufholen und in der 96. Minute noch das 2:3 kassieren, toben nach dem Spiel. Insbesondere Manager Erich Vogel, der eine einjährige Sperre für das Schiedsrichtertrio fordert. So weit kommt es indes nicht. Weil es ein Tatsachenentscheid ist, geht die Disziplinarkommission gar nicht auf den Protest des FC Basel ein.

Der Fehler hat aber trotzdem Konsequenzen für Dieter Schoch: «Ich bekam den Cupfinal nicht in dieser Saison.» Noch viel schlimmer, er und seine Familie wurden bedroht, so dass er nach dem denkwürdigen Spiel mehrere Tage untertauchen musste. «Die Kritik in der Zeitung hat mich nie gestört. Aber da hatte ich Angst um meine Familie», sagt er.

Zehn Jahre in der NLA, fünf auf internationalem Parkett

Etwas wehmütig blickt er auch auf das Ende seiner fünfjährigen internationalen Karriere zurück. Im Halbfinal des UEFA Intertoto Cups Aston Villa gegen Celta de Vigo zeigte er drei Rote Karten und erntete danach viel Kritik für seine Leistung. «Ich kam nicht ausgeruht nach England und dann sind einfach zu viele Sachen schiefgelaufen», blickt er zurück. «Die Schiedsrichterkommission hat mich leider nicht gestützt. Es war nur ein schlechter Match. Doch statt mir eine weitere Chance zu geben, wurde ich nicht mehr portiert.»

Der «rote Didi» schlägt zu und schickt Carlos Chaile vom FC St. Gallen vom Platz. Karl Mathis/Keytone

Schaut er auf seine Karriere zurück, überwiegen bei Dieter Schoch aber ganz klar die schönen Momente: «Ich durfte rund 50 Mal im Ausland pfeifen, war als Assistent von Urs Meier bei drei Champions-League-Halbfinals dabei, absolvierte gemeinsam mit Pierluigi Collina ein Schiedsrichtercamp in Malta und war in den Top 40 von Europa – das sind alles sehr schöne Erinnerungen.»

Auch während seiner zehn Jahre in der Nationalliga A habe er viele unvergessliche Momente erleben dürfen «und tolle Leute kennen gelernt», so Schoch. Besonders schwärmt er von Gilbert Facchinetti, dem legendären und langjährigen Präsidenten von Xamax, der 2018 verstarb. «Egal wie das Spiel gelaufen ist, er hat die Arbeit der Schiedsrichter immer geschätzt. Wir wurden danach immer von ihm zum Nachtessen eingeladen, der Match und unsere Leistung waren dabei meistens gar kein Gesprächsthema mehr.»

Zum langjährigen Xamax-Präsidenten Gilbert Facchinette pflegte Dieter Schoch eine sehr gute Bezieung: «Egal wie das Spiel gelaufen ist, er hat die Arbeit der Schiedsrichter immer geschätzt.» Salvatore Di Nolfi/Keystone

Wegen dieser guten Beziehung war es Schochs ausdrücklicher Wunsch, sein Abschiedsspiel in der Maladière zu arbitrieren. Das war am 24. Mai 2003. Xamax schlug den FC Zürich 2:0. «Facchinetti hat mir einen riesigen, wunderschönen Wimpel mit Unterschriften geschenkt», erzählt er stolz.

Ein spezielles Erlebnis hatte er auch mit einem anderen legendären Präsidenten. Nach dem 2:1-Sieg des FC Sion bei GC am zweitletzten Spieltag der Saison 1996/97, der die Walliser praktisch schon zum Meister machte, kam Christian Constantin in die Garderobe der Schiedsrichter. Schoch muss lachen, wenn er erzählt: «Er sagte merci und während wir uns so unterhielten, hat er einfach unseren ganzen Kuchen weggegessen.»

Als Wiedergutmachung forderte Schoch Sion-Trikots für ihn und seine beiden Assistenten. «Die hat er uns dann auch gegeben – ich bekam das Dress von Christophe Bonvin. Ich hatte es eigentlich immer gut mit Constantin. Er ist halt sehr emotional – ein Filou», beschreibt er die Beziehung.

«Kuchen-Dieb» Christian Constantin, Präsident des FC Sion. Alessandro Della Valle/Keystone

Manchmal etwas zu gradlinig

Weil er in seinen insgesamt 108 NLA-Spielen 45 Platzverweise aussprach, bekam er von der Presse den Spitznamen «roter Didi». Auch darüber kann er heute schmunzeln. Er sei gradlinig gewesen, manchmal etwas zu strikt auf seine Linie beharrend. «Rückblickend hätte ich manchmal wohl cooler reagieren und es bei einer Ermahnung belassen können», reflektiert er.

Dieter Schoch ermähnt den Aarauer Mirko Pavlicevic. Andy Mueller/Freshfocus

Seit 2003 pfeift Schoch wieder in der Region, vorwiegend in der Solothurner 4. Liga. Der Grossteil der Spieler macht sich nichts aus seinem Namen. Es sind eher die Klubpräsidenten oder die älteren Trainer, die seine Vergangenheit kennen. «Meistens freuen sie sich, wenn ich komme», sagt Schoch. Nur selten sieht er sich heute Spiele der Super League an. Dem zweifachen Familienvater fehlt die Zeit dafür. Seit 2015 arbeitet er als Gesamtschulleiter in Bettlach. In seiner Freizeit spielt er leidenschaftlich Badminton oder geniesst die Idylle daheim in Hubersdorf: «Wir haben uns unsere kleine Insel geschaffen.»

Und er ist voll involviert beim Fussballverband: Seit 1989 ist er nebst seinen Schiedsrichter-Einsätzen als Instruktor tätig und seit gut sieben Jahren als Talentverantwortlicher Teil der Schiedsrichterkommission des Solothurner Fussballverbands. Vom SOFV wurde er an der Delegiertenversammlung im August auch zum Ehrenmitglied ernannt. «Das macht mich stolz», sagt er mit einem Strahlen im Gesicht. «Es ist eine tolle Wertschätzung für die geleistete Arbeit. Für die unzähligen Minuten, die ich auf dem Platz verbracht und mich für den Fussball eingesetzt habe.»