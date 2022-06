Ein Aufstieg zum Abschied von Zuchwil-Trainer Michele Foglia?

Fussball 3. Liga Ein Aufstieg zum Abschied von Trainer Michele Foglia? Michele Foglia ist seit vierzig Jahren ununterbrochen als Trainer tätig. Nach den Aufstiegsspielen mit dem FC Zuchwil wird der 60-Jährige eine Pause einlegen. «Der Aufstieg wäre ein perfektes Abschiedsgeschenk», sagt er. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 06.06.2022, 10.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michele Foglia hat den FC Zuchwil in den vergangenen fünf Jahren wieder aufgebaut. zvg

Der letzte Spieltag in der 3. Liga Gruppe 2 war ein Krimi. Zuchwil kam auswärts beim abstiegsbedrohten FC Bettlach nicht über ein 0:0 hinaus. Nur weil der bisherige Leader Blustavia gegen Ilirias zweite Mannschaft patzte (2:3), schaffte Zuchwil den Einzug in die Promotionsrunde. Als Zweiter hinter dem FC Gerlafingen, der mit einem 4:1-Sieg gegen Leuzigen an beiden Konkurrenten vorbeizog.

«Gegen Bettlach hatten wir immer Mühe. Sie liegen uns einfach nicht», sagt Zuchwils Trainer Michele Foglia. «Der Druck hat uns etwas blockiert und wir konnten die Nervosität während des gesamten Spiels nicht ablegen.» Fünf Minuten vor Schluss erfuhr er, dass der SC Blustavia gegen Iliria zurückliegt. «In den letzten Minuten war ich wie auf Nadeln», schildert Foglia seine Gefühlslage. «Zuerst war es eine grosse Anspannung und danach eine riesige Erleichterung.»

Foglia hat den Trainerposten beim FC Zuchwil vor fünf Jahren übernommen. «Der Klub stand nach dem Abstieg aus der 2. Liga vor einem Scherbenhaufen. Fast alle Spieler gingen weg», blickt er zurück. Mit einem guten Dutzend B-Junioren und ein paar externen Spielern bastelte er eine neue Mannschaft zusammen.

In seinem ersten Pflichtspiel beim FC Zuchwil kassierte Foglia eine 1:4-Pleite – natürlich gegen den FC Bettlach. Nur sechs Punkte hatte Zuchwil nach der Vorrunde 2017/18 auf dem Konto. «In der Rückrunde waren wir dann mit 21 Punkten eine der besten Mannschaften der 3. Liga», sagt Michele Foglia stolz.

Die Mannschaft ist in fünf Jahren kontinuierlich gereift

Nach Platz sieben in der ersten Saison und Platz drei im folgenden Jahr thronte der FC Zuchwil im Herbst 2019 an der Tabellenspitze – die Meisterschaft wurde aufgrund der Coronapandemie abgebrochen. Im vergangenen Jahr verpasste «Zuchu» die Aufstiegsspiele als Tabellenfünfter um drei Punkte. Jetzt hat es also geklappt. «Wir sind als Mannschaft kontinuierlich gereift», so Foglia, «die jungen Spieler sind erwachsener, routinierter und besser geworden.»

Auch im Cup hat der 60-Jährige mit dem FC Zuchwil einige Highlights erlebt. Insbesondere die Siege gegen die Zweitligisten Härkingen und Subingen in der Kampagne 2019/20 bleiben ihm in Erinnerung. «Wir waren zweimal in Barcelona im Trainingslager. Dazu je einmal in Freiburg und Köln, besuchten gemeinsam das Spiel Leverkusen gegen Gladbach und vor drei Wochen waren wir alle in Hamburg und sahen uns St. Pauli gegen Düsseldorf an – das sind unvergessliche Erlebnisse, die der Mannschaft auch einen richtigen Kitt gegeben haben», schwärmt Michele Foglia von seinen fünf Jahren beim FC Zuchwil. Nach den Aufstiegsspielen werden sich die Wege trennen. Er legt aus familiärem Grund eine Pause ein.

Aufstieg in die 2. Liga wäre der perfekte Abschluss

In den vergangenen vierzig Jahren hat Foglia immer ein Team betreut. Seine grössten Erfolge: Zwischen 1998 und 2000 führte er den Türkischen SC Solothurn von der 4.- in die 2. Liga; 2005 gewann er mit Derendingen den Solothurner Cup; 2007 wurde er als Technischer Leiter Schweizer Meister mit den Frauen des FC Zuchwil.

Jetzt hofft er, dass er seinem Palmarès noch den Aufstieg in die 2. Liga hinzufügen kann. «Das wäre ein super Abschluss. Ich weiss nicht, ob ich nach der einjährigen Auszeit nochmals einsteige», sagt der Süditaliener, der als Dreijähriger in die Schweiz kam und seit 1988 in Zuchwil wohnt.

In seinem drittletzten Spiel beim FC Zuchwil trifft Foglia am Dienstag zum Auftakt der Aufstiegsspiele auf den FC Hägendorf. Dieser ist für ihn die grösste Unbekannte. In der Favoritenrolle für die beiden freien Plätze in der 2. Liga sieht er eher Riedholz und Gerlafingen. «Riedholz hat schon länger ein hohes Drittliga-Niveau», wägt er ab. «Sie sind sehr konstant und haben sich in einer schwierigen Gruppe mit teils langen Reisen durchgesetzt – das ist eine Top-Leistung.»

Und der FC Gerlafingen habe sich in der Rückrunde markant gesteigert: «Sie waren am Anfang zu sehr von einzelnen Spielern abhängig. In der zweiten Saisonhälfte traten sie dann als kompakte Mannschaft mit einem guten Teamgeist auf.»

Was spricht für den FC Zuchwil? «Dass wir in der Vergangenheit gegen Riedholz und Gerlafingen immer gute Spiele zeigten», antwortet Michele Foglia. «Wir sind defensiv stark und sehen gegen gute Gegner immer besser aus als gegen vermeintlich schwächere.» Er hofft, dass sein Rücktritt die Spieler zusätzlich motiviert: «Es wäre schön, wenn sie sich mit dem Aufstieg selber ein Geschenk machen könnten und mir ein perfektes Abschiedsgeschenk.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen