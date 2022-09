Der FC Dulliken wahrt als einziger Drittligist die weisse Weste

Fussball 3. Liga Dulliken mit dem Punktemaximum nach drei Spieltagen – auch der Aufsteiger Croatia ist gut gestartet Mit einer englischen Woche wird die Saison in der 3. Liga so richtig lanciert. Vier Klubs winkt nach den 22 Spieltagen die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 2. Liga. Welche Teams bestechen durch ihre Frühform? Wer hat Mühe, in die Gänge zu kommen? Hier eine Übersicht. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 06.09.2022, 17.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zuchwil und Riedholz hatten in der vergangenen Saison in den Aufstiegsspielen das Nachsehen. Greifen sie heuer wieder an? Hans Peter Schläfli

Der FC Dulliken ist in der 3. Liga am besten aus den Startblöcken gekommen. Der 2.-Liga-Meister von 2010 und 2013, der sich vor drei Jahren freiwillig aus der höchsten Regionalliga zurückgezogen hat, weist nach drei Spieltagen als einziger Klub der 3. Liga das Punktemaximum auf.

Das Team von Trainer Alessandro Rizzo setzte sich gegen den FC Winznau (2:1), den FC Deitingen (2:0) und den FC Zuchwil (4:2) durch. Am Mittwochabend wollen die Dulliker ihre weisse Weste gegen die zweite Mannschaft des FC Härkingen wahren.

Dullikens erster Verfolger in der Gruppe 2 ist der FC Kestenholz. Die Elf von Trainer Martin Hert musste sich im ersten Spiel mit einem 2:2 gegen die Subinger Reserve begnügen und feierte danach Siege gegen den FC Welschenrohr (5:3) und den FC Winznau (5:1). Kestenholz stieg vor 20 Jahren aus der 2. Liga ab. 2018 qualifizierte sich der Klub letztmals für die Aufstiegsspiele, musste dort aber dem FC Olten II und HNK Croatia den Vortritt lassen.

In der vergangenen Spielzeit fehlten den Kestenholzern zwei Punkte für das Erreichen der Promotionsrunde. Die beiden nächsten Spiele werden bereits wegweisend sein für den weiteren Weg des FC Kestenholz in dieser Saison: In der vierten Runde wartet das Gastspiel beim FC Deitingen, am Samstag empfangen die Kestenholzer den Tabellenführer FC Dulliken.

Klappt es für den FC Riedholz im dritten Anlauf?

Der Spitzenreiter der Gruppe 1 heisst FC Riedholz. Die Leberberger spielten in ihrer Klubgeschichte erst eine Saison in der 2. Liga – 2015/16, als 22 Punkte aus 22 Spielen nur für den elften Platz reichten. Mit dem Einzug in die Aufstiegsspiele klopften die Riedholzer in den vergangenen beiden Jahren zweimal an die Tür zur 2. Liga.

In der vorletzten Saison schaute in der Promotionsrunde allerdings nur ein Zähler aus drei Spielen heraus. Knapper war’s vor drei Monaten. Der FC Riedholz holte in den drei Aufstiegsspielen vier Punkte – wie der FC Hägendorf, der am Ende dank des leicht besseren Torverhältnisses jubelte.

Gilt für Riedholz um Trainer Remo von Flüe das Sprichwort aller guten Dinge sind drei? Der Weg zur dritten Teilnahme an den Aufstiegsspielen in Folge ist lang. Die bisherigen Ergebnisse sind aber schon mal vielversprechend. Der FC Riedholz sammelte in den ersten drei Spielen sieben Punkte. Das heutige Duell mit dem Absteiger Italgrenchen ist der nächste Prüfstein.

Den Abstieg aus der 2. Liga gut verarbeitet

Die beiden Absteiger scheinen den Sturz aus der höchsten Regionalliga gut verdaut zu haben. GS Italgrenchen, der Solothurner Meister des Jahres 2004, holte in der vergangenen Saison in der 2. Liga nur elf Punkte und musste nach nur einem Jahr direkt wieder runter in die 3. Liga. Dort sind die Grenchner unter ihrem neuen Trainerduo Alberto Missland und Giovanni Chirico mit zwei Siegen und einer Niederlage in die neue Meisterschaft gestartet.

Immer noch ungeschlagen ist der FC Klus/Balsthal. Für den endete Mitte Juni die dritte Saison im Oberhaus mit dem Abstieg. Unter dem neuen Trainer Livio Studer, der Xhevxhet Dullaj beerbte, sammelten die Thaler in drei Spielen sieben Punkte: 2:2 gegen den FC Oensingen, 2:1 gegen Subingens «Zwöi» sowie ein 4:0 gegen den FC Welschenrohr am Sonntag. Damit bildet der FCKB in der Gruppe 2 zusammen mit dem FC Kestenholz das Verfolgerduo von Spitzenreiter FC Dulliken.

HNK Croatia ist der beste der fünf Aufsteiger

Die Neulinge aus der 4. Liga sind ganz unterschiedlich in die Saison in der höheren Spielklasse gestartet. Am besten präsentierte sich bisher HNK Croatia. Die Kroaten aus der Kantonshauptstadt, welche 2015/16 und 2018/19 zwei Spielzeiten in der 2. Liga absolvierten, haben nach drei Spielen sieben Punkte auf dem Konto. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Attiswil zum Auftakt gewann das Team von Trainer Werner Meyer gegen GS Italgrenchen (2:1) und den FC Bettlach (5:2).

Croatia hat von den zwölf Teams der Gruppe 1 in den ersten drei Runden am meisten Tore erzielt und bildet zusammen mit dem FC Riedholz und dem SC Blustavia, bei dem neu Piero Fracasso an der Seitenlinie steht, das punktgleiche Spitzentrio.

Eine ausgeglichene Bilanz weist bis jetzt der FC Attiswil aus, der sechs Jahre nach dem Abstieg zurück in der 3. Liga ist: Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage sowie ein Torverhältnis von 4:4 bedeuten Zwischenrang acht in der Gruppe 1 für die Mannschaft von Trainer Kuno Emch. Hartes Brot isst die zweite Equipe des FC Grenchen nach ihrem Aufstieg. Nach drei Partien hat das Team, das von Mauro Reverberi und Marc Hodler gecoacht wird, weder ein Tor noch einen Punkt auf der Haben-Seite.

Härkingens «Zwöi» konnte den Schwung vom Aufstieg mitnehmen und lancierte die neue Saison mit einem 2:1-Heimsieg gegen Welschenrohr. In der Folge unterlag der FC Härkingen II dem FC Winznau (1:2) und dem FC Deitingen (0:2). Weiter auf seinen ersten Sieg in der 3. Liga wartet der FC Fortuna Olten. Das 3:3 gegen Oensingen in der zweiten Runde ist bis jetzt das einzige Zählbare. Dazu setzte es Niederlagen gegen Niederbipp (0:2) und Subingen (2:5) ab.

Gruppe 1

4. Runde. Mittwoch: Bettlach – Blustavia. Wangen a/A – Grenchen II. Rüttenen – Iliria II. Riedholz – Italgrenchen (alle 20.00).

Rangliste: 1. Riedholz 3/7. 2. Blustavia 3/7. 3. Croatia 3/7. 4. Italgrenchen 3/6. 5. Leuzigen 3/6. 6. Wangen a/A 3/5. 7. Rüttenen 3/4. 8. Attiswil 3/4. 9. Flumenthal 3/3. 10. Grenchen II 3/0. 11. Iliria II 3/0. 12. Bettlach 3/0.

Torschützenliste: 3 Tore: Marco Bruni (Riedholz), Florian Haas (Wangen a/A)



Gruppe 2

4. Runde. Mittwoch: Zuchwil – Oensingen. Dulliken – Härkingen II. Deitingen – Kestenholz. Winznau – Klus/Balsthal. Welschenrohr – Fortuna Olten. Subingen II – Niederbipp (alle 20.00).

Rangliste: 1. Dulliken 3/9. 2. Kestenholz 3/7. 3. Klus/Balsthal 3/7. 4. Niederbipp 3/6. 5. Deitingen 3/6. 6. Subingen II 3/4. 7. Winznau 3/3. 8. Zuchwil 3/3. 9. Härkingen II 3/3. 10. Oensingen 3/2. 11. Fortuna Olten 3/1. 12. Welschenrohr 3/0.

Torschützenliste: 5 Tore: Felix Studer (Kestenholz) 4: Joshua Widmer (Subingen), Dario Züricher (Dulliken) 3: Luigi Abbagnale (Fortuna Olten), Ferhat Capan (Niederbipp), Drago Gavran (Niederbipp), Lukas Hauri (Kestenholz)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen