Fussball 2. Liga Wintermeister Iliria, Überraschungsteam Bellach und Auswärtsmacht Gerlafingen: Das war die Vorrunde in der 2. Liga Offenes Meisterrennen in der höchsten Regionalliga zur Saison-Halbzeit: Spitzenreiter Iliria und den FC Gerlafingen auf Platz acht trennen nur fünf Punkte. Die drei Teams unter dem Strich mussten dagegen bereits deutlich abreissen lassen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 04.11.2022, 20.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alessandro Fragale (l.) führte den FC Bellach mit elf Toren auf Platz drei. José R. Martinez

Es wirkte fast so, als wollte gar keiner Wintermeister werden. Alle Titelanwärter leisteten sich Ausrutscher. Die 2. Liga präsentierte sich so ausgeglichen wie seit Jahren nicht mehr. Zuoberst in der Hackordnung bleibt der amtierende Meister Iliria. Bereits deutlich abgeschlagen sind Trimbach, Wangen bei Olten und Hägendorf auf den Abstiegsplätzen.

FC Iliria (1.)

Der Titelverteidiger bleibt die Nummer 1 der 2. Liga. 7 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen – dies die Bilanz in der Vorrunde. Iliria ist das beste Heimteam, hat zusammen mit Subingen die beste Offensivabteilung und holte am wenigsten Strafpunkte – nur 15 gelbe Karten ­sahen die Spieler von Trainer Vilson Dedaj.

FC Lommiswil (2.)

Wie schon am Ende der vergangenen Saison Zweiter hinter Iliria: Lommiswil überwintert mit einem Punkt Rückstand auf den Leader, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Lukas Ebels Mannschaft ist in der Fremde in Bettlach heimstark und kassierte von allen Teams am wenigsten Gegentreffer – nur zwölf in elf Spielen. Cyrill Sonderegger hat keine Minute verpasst.

FC Bellach (3.)

Das Überraschungsteam dieser Vorrunde. Die Bellacher beendeten die vergangene Saison mit 22 Punkten auf Platz 9. Diese Ausbeute egalisierten sie bereits in der ersten Saisonhälfte. Der herausragende Spieler ist Alessandro Fragale. Der 37-jährige Angreifer traf elfmal und führt damit die Torschützenliste an. Torhüter Luca Palermo absolvierte jedes Spiel über die volle Distanz.

FC Härkingen (4.)

Zwischenzeitliche Leader, am ende im Vergleich zur Vorsaison einen Platz eingebüsst: Der FC Härkingen komplettiert das Verfolgertrio des FC Iliria. Schmerzvolle 0:2-Niederlage im Derby auswärts in Fulenbach. Daheim ist Härkingen stärker: 14 Punkte im Vergleich zu drei Dreiern in der Fremde.

FC Biberist (5.)

Platz fünf wie im Vorjahr. Biberist liegt zwei Punkte hinter der Spitze zurück, hat aber ein Spiel weniger absolviert. In der ersten Hälfte der Vorrunde waren die Biberister klar stärker – 13 Punkte in den ersten 5 Partien. Die Elf von Trainer Roland Hasler war fairer, als es die drei Platzverweise erahnen lassen. Das beweisen die lediglich 16 gelben Karten – am zweitwenigsten nach Iliria.

FC Subingen (6.)

Der amtierende Cupsieger kann sich im Vergleich zu letzter ­Saison nicht steigern. Die Subinger blieben rangmässig hinter den Erwartungen zurück, doch der Abstand zum Leader beträgt nur drei Punkte. Sie sammelten daheim fast doppelt so viele Punkte wie auswärts – auch wenn sie mit dem 9:0 in Wangen für das höchste Resultat sorgten.

FC Olten (7.)

Jetzt schon mit gleich vielen Niederlagen wie 2021/22: Der FC Olten fällt vom vierten auf den siebten Platz zurück. Nach dem Tief mit vier Spielen in Folge ohne Sieg schlossen die Oltner die Vorrunde mit den deutlichen Erfolgen gegen den FC Gerlafingen (5:0) und den FC Hägendorf (4:1) positiv ab.

FC Gerlafingen (8.)

Der Aufsteiger punktete von Anfang an und machte den Liga­erhalt mit dieser starken Vorrunde praktisch schon klar. Die Gerlafinger holten auf dem eigenen Terrain nur 4 Punkte, sind dafür mit 14 Punkten in der Fremde die beste Mannschaft der Liga. Negativ sind dagegen die 3 roten und 31 gelben Karten.

SC Fulenbach (9.)

Beeindruckende Steigerung: In der ersten Hälfte der Vorrunde schaute für die Fulenbacher nur ein Punkt aus sechs Spielen heraus, in der zweiten holen sie 14 von möglichen 18 Punkten. Dadurch erarbeitete sich das Team von Trainer Pascal Eng ein schönes Polster auf die Abstiegszone und stürmte auf Platz neun.

FC Mümliswil (10.)

Salvatore Albanese hatte nach dem Abgang des langjährigen Trainers Remo Bürgi und wegen der Rücktritte einiger gestandener Spieler keine einfache Aufgabe. Der FC Mümliswil verliert zwei Plätze gegenüber der letzten Saison, dennoch war es eine ordentliche Vorrunde mit spektakulären Heimspielen – Siege gegen Olten und Iliria und ein 4:4 gegen Trimbach nach einem 0:4-Rückstand.

FC Trimbach (11.)

Für die Trimbacher geht es vom siebten auf den elften Platz zurück. Nur einen Sieg feierten sie in der Vorrunde – 5:1 gegen den FC Bellach. Sie sind die Unentschieden-Könige der Liga. Fünf Mal teilte der FC Trimbach die Punkte; auswärts holte er lediglich zwei Punkte. Der Rückstand auf einen rettenden Platz ist bereits beträchtlich.

FC Wangen b. O. (12.)

Der Absteiger aus der 2. Liga inter muss um den Verbleib in der höchsten Regionalliga zittern. Der Start war gut: zwei Siege aus drei Spielen. Doch dann folgten acht Niederlagen und nur noch ein Unentschieden. Die Wangner holten alle sieben Punkte in der Fremde. Die Heimbilanz ist vernichtend: 0 Punkte, 3 Tore und 31 Gegentreffer.

FC Hägendorf (13.)

Es wird eine Herkulesaufgabe, den direkten Wiederabstieg in der Rückrunde noch zu verhindern. Es fehlen schon zehn Zähler auf einen rettenden Tabellenrang. Der FC Hägendorf erzielte in der ersten Saisonhälfte nur elf Tore. Der einzige Sieg resultierte gegen Fulenbach (2:0).

Tabelle

1. Iliria 12/23. 2. Lommiswil 11/22. 3. Bellach 12/22. 4. Härkingen 12/22. 5. Biberist 11/21. 6. Subingen 12/20. 7. Olten 12/19. 8. Gerlafingen 12/18. 9. Fulenbach 12/15. 10. Mümliswil 12/15. 11. Trimbach 12/8. 12. Wangen b. O. 12/7. 13. Hägendorf 12/5.



Heim

1. Iliria 6/14. 2. Subingen 6/13. 3. Härkingen 6/13. 4. Lommiswil 6/13. 5. Olten 6/12. 6. Bellach 6/12. 7. Biberist 5/11. 8. Mümliswil 6/8. 9. Fulenbach 6/7. 10. Trimbach 6/6. 11. Gerlafingen 6/4. 12. Hägendorf 6/3. 13. Wangen b. O. 6/0.



Auswärts

1. Gerlafingen 6/14. 2. Bellach 6/10. 3. Biberist 6/10. 4. Härkingen 6/9. 5. Lommiswil 5/9. 6. Iliria 6/9. 7. Fulenbach 6/8. 8. Subingen 6/7. 9. Olten 6/7. 10. Mümliswil 6/7. 11. Wangen b.O. 6/7. 12. Trimbach 6/2. 13. Hägendorf 6/2.



Torschützenliste

11: Alessandro Fragale (Bellach)

9: Luca Cappelli (Subingen)

8: Albatrit Morinaj (Wangen b.O.), Hazir Zenuni (Olten)

7: Nazim Elezi (Iliria), Yanick Oumaray ­(Härkingen), Fitim Sadriji (Iliria)

6: Enis Ademovic (Trimbach), Oliver Andrijasevic (Iliria), Leonardo Baschung (Subingen), ­Philipp Breu (Gerlafingen), Ivan Doric (Biberist), Kevin Marthaler (Bellach), Beytullah Özdemir (Gerlafingen)

5: Daniel Bärtschi (Trimbach), Fabio Bruni (Lommiswil), Selcuk Cubuk (Trimbach), Tobias Flury (Trimbach), Dario Kopp (Biberist)



Jede Minute gespielt

Nicola Trittibach (Iliria), Daniel Lisser ­(Härkingen), Rafael Disler (Mümliswil), Luca Palermo (Bellach), Claude Keller (Hägendorf), Cyrill Sonderegger (Lommiswil), Yanick Boss (Fulenbach)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen