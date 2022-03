Beide Co-Topskorer der Solothurner 2. Liga sind verletzt.

Fussball 2. Liga Härkingen und Bellach: Verletzungspech bei den Co-Topskorern der Solothurner 2. Liga Beide erzielten in dieser Saison 14 Treffer und führen damit die Torschützenliste der höchsten Regionalliga an. Doch jetzt fallen Härkingens Yanick Oumaray wegen eines Handgelenkbruchs und Bellachs Alessandro Fragale aufgrund einer Knieverletzung aus. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 29.03.2022, 12.39 Uhr

Härkingens Captain und Goalgetter Yanick Oumaray (r.) verletzte sich gegen den FC Olten am Handgelenk. Bruno Kissling

Die zweite Halbzeit der 2.-Liga-Partie zwischen dem FC Olten und dem FC Härkingen hat gerade erst begonnen. Härkingens Offensivspieler Yanick Oumaray startet in den freien Raum, legt sich den Ball etwas zu weit vor und wird von Oltens Verteidiger Fidan Krasniqi mit einem harten, aber sauberen Tackling gestoppt. Der Captain landet unglücklich auf dem Handgelenk, wird mehrere Minuten umsorgt und danach auf der Bahre vom Platz getragen. Vom Oltner Kleinholz geht es für ihn direkt ins Spital.

«Ich müsste eigentlich über ihn drüber springen, aber ich wollte den Ball unbedingt noch am Verteidiger vorbei spitzeln», schildert Oumaray zwei Tage später den verhängnisvollen Zweikampf. Während des Fallens habe er noch gehofft, dass seine Beine nach der Grätsche heil bleiben. «Nach der Landung spürte ich zuerst, dass die Beine zum Glück okay sind. Ich blickte auf mein Handgelenk und das sah übel aus. Dann kam der Schmerz – den wünsche ich niemandem.»

Das Handgelenk des Liga-Co-Topskorers hat sich beim Aufprall komplett verschoben. Mehrere Knochen zwischen Unterarm und Handgelenk sind gebrochen. Am Montag wurde er operiert und das Handgelenkt mit Schrauben sowie einer Platte fixiert. «Wenn sie mich stört, kann ich sie in einem Jahr wieder rausnehmen», sagt Oumaray. Am Tag darauf fühlt er sich, wie wenn er in der Schule die ganze Zeit die Hand hochhalten müsse: «Wenn ich den Arm nicht bewege, geht es mit den Schmerzen.»

In der Vorrunde erzielte Yanick Oumaray gegen den SC Fulenbach vier Tore. Bruno Kissling

Am Mittwoch darf der Primarschullehrer das Spital verlassen. Langweilig sei es ihm nicht geworden. «Ich habe einen tollen Zimmernachbarn», sagt er lachend. Er habe etliche aufmunternde Nachrichten erhalten. Auch vom FC Olten und Fidan Krasniqi, dem er keinen Vorwurf macht: «Ich habe ihm geschrieben, dass er sich keine Gedanken machen soll. Das kann passieren im Fussball, es war ein faires Tackling.»

Oumaray rechnete zuerst damit, dass die Rückrunde für ihn gelaufen sei. Als ihm die Oberärztin mitteilte, dass er in sechs Wochen wahrscheinlich wieder bereit sei für Kurzeinsätze, habe er sofort den Spielplan konsultiert. Und gesehen, dass es für die letzten vier Meisterschaftsspiele reichen könnte.

«Das wäre immer noch ein Drittel der Rückrunde. Diese Perspektive gibt mir einen Boost», sagt er und hofft, dass er in anderthalb Wochen wieder mit leichtem Lauftraining beginnen kann. «Ich darf einfach nicht zu viel schwitzen am Anfang, aber ich will unbedingt fit bleiben», meint er erstaunlich gelassen.

«So will ich meine Karriere nicht beenden»

Mit 14 Treffern führt Yanick Oumaray die Skorerliste der 2. Liga nach 13 Spieltagen an. Zusammen mit Alessandro Fragale vom FC Bellach. Und auch den hat das Verletzungspech erwischt. Passiert ist es in der zwölften Runde vor anderthalb Wochen. Nachdem er sein Team gegen den FC Trimbach mit zwei Toren entscheidend in Führung gebracht hatte, lief beim Stand von 3:2 bereits die Nachspielzeit.

«Das ist sehr blöd gegangen», hadert er. «Ich wollte den Ball abschirmen, da erwischte mich ein Gegenspieler von der Seite voll am Standbein.» Fragale spürte sofort, dass etwas gerissen ist im Knie: «Es hat geklöpft.» Die Magnetresonanztomografie ergab, dass das Innenband im linken Knie kaputt ist. «Ich bin mega glücklich, dass es nicht das Kreuzband ist», sagt der Stürmer, der viele Jahre für Italgrenchen und danach für Subingen auf Torejagd ging und seit 2015 beim FC Bellach spielt.

Goalgetter Alessandro Fragale fällt wegen eines Innenbandrisses am Knie aus. Hans Peter Schläfli

In der Vorschau auf die Rückrunde gestand Fragale, dass er allmählich an sein Karriereende denke: «Einerseits wäre es schade, denn ich fühle mich noch sehr fit. Andererseits ist es mit 37 Jahren schon langsam an der Zeit.» Der Innenbandriss ist seine erste gröbere Verletzung. Ob eine Operation nötig ist, wird er am Mittwoch von einem Spezialisten erfahren. Falls ja, wird er für anderthalb bis zwei Monate ausfallen.

«So kann ich eigentlich nicht aufhören. Eine Verletzung in der 93. Minute in Trimbach kann nicht das Ende sein», sagt er, stellt aber zugleich klar: «Wenn der Arzt meint, dass es eine Operation braucht, dann mache ich das. Denn ich muss zwar nicht mehr zwingend in der 2. Liga spielen, aber ich will sicher weiterhin Fussball oder auch Tennis spielen können.»

Solange er nicht auf dem Platz stehen kann, will er sein Team von der Ersatzbank aus motivieren und weiterhin nahe dran sein. Am Dienstagabend trifft der FC Bellach im Cup-Viertelfinal auf den FC Klus/Balsthal. Der Final findet am 26. Mai, also in knapp acht Wochen statt. Und Alessandro Fragale hat den Traum von seinem vierten Cupsieg noch nicht aufgegeben.

