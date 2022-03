Der FC Subingen will mit dem Solothurner Cup die Saison retten.

Fussball 2. Liga Subingens Angreifer Kevin Künzler vor der Rückrunde: «Könnten mit Cup unsere Saison retten» Der 26-jährige Offensivspieler Kevin Künzler kehrte im Sommer zum FC Subingen zurück, den er 2018 zum Meistertitel geschossen hatte. Nach der Vorrunde belegen die Wasserämter nur Platz acht und auch Künzler persönlich lief es noch nicht nach Wunsch. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 03.03.2022, 14.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Saison 2017/18 erzielte Kevin Künzler (links) 11 Tore und feierte mit dem FC Subingen den Aufstieg in die 2. Liga inter. Hans Peter Schläfli

Die erste Saison im Dress des FC Subingen hätte für Kevin Künzler kaum besser verlaufen können. 2017/18 gewann Subingen den Meistertitel in der Solothurner 2. Liga, Künzler wurde in jedem Match eingesetzt und war mit elf Toren der Topskorer des Teams. «Eine wahnsinnige Saison mit dem Meistertitel als Belohnung», blickt der 26-Jährige zurück. «Ich habe mich in dieser Saison fussballerisch und auch menschlich weiterentwickelt.»

Mit einem «blutenden Herzen» verliess er Subingen bereits nach einem Jahr wieder. Aus beruflichen Gründen: Künzler studierte im Bündnerland Tourismus. 2018/19 machte er ein paar Einsätze für Chur in der 2. Liga inter, mit der Reserve gewann er den Bündner Cup. «Eine lustige Erfahrung», sagt er, «das Spiel fand vor knapp 700 Zuschauern statt und wurde live im rätoromanischen Fernsehen übertragen.»

FC Subingen war für ihn die einzige Option

So richtig glücklich wurde Künzler bei Chur 97 aber nicht. Deshalb zog er im Sommer 2019 zum FC Ems weiter. Sein Plan: In der 3. Liga neuen Schub holen und wieder angreifen. Es kam aber ganz anders: Im ersten Testspiel verletzte er sich schwer am Knie. «Die Ärzte zweifelten daran, dass ich mich davon ganz erholen würde», unterstreicht Künzler, «dass ich jetzt wieder auf dem Platz stehe, ist nicht selbstverständlich.» Nach einer Leidenszeit von 14 Monaten feierte er am 27. September 2020 sein Comeback. Und markierte sogleich den Gamewinner zum 3:2-Sieg des FC Ems gegen den FC Triesenberg.

Nach dem Aufstieg mit dem FC Ems im vergangenen Sommer entschied sich Kevin Künzler für die Rückkehr zum FC Subingen. «Es gab für mich keine Alternative», stellt er klar. «2017/18 hatte ich hier eine super Saison, der Teamspirit ist einzigartig beim FC Subingen.» Der Wechsel ins Wasseramt hatte zudem berufliche Gründe. Er wohnt in Burgdorf und arbeitet bei der Adcom in Biberist. «Das passt vom Weg her sehr gut, es sind keine extremen Distanzen», sagt er.

Aus sportlicher Sicht hätte er sich seine Rückkehr wohl etwas anders vorgestellt. Der FC Subingen steht nach der Vorrunde nur auf dem achten Platz. «Der Klub und auch wir Spieler haben höhere Ansprüche, da müssen wir nicht um den heissen Brei reden», bestätigt Künzler. Er begründet die schwache Halbsaison mit den Abgängen und dem Umbruch sowie den vielen Verletzungen: «Und es ist einfach auch sehr viel gegen uns gelaufen. Wir haben Spiele verloren, die wir nie verlieren dürften.»

Nach nur einer Saison verliess Kevin Künzler den FC Subingen im Sommer 2018 aus beruflichen Gründen. Jetzt ist er zurück. Hans Peter Schläfli

Auch er selbst konnte bisher noch nicht an seine Leistungen aus der Saison 2017/18 anknüpfen. Den Saisonstart verpasste er, weil er sich mit dem Coronavirus ansteckte. Beim 5:0-Sieg am sechsten Spieltag gegen den FC Klus/Balsthal, seinem ersten Einsatz in der Startelf, erzielte er das zwischenzeitliche 2:0, flog aber nach etwas mehr als einer Stunde mit Gelb-Rot vom Platz. «99,9 Prozent hätten auf Penalty entschieden, aber ich wurde für eine Schwalbe verwarnt», schildert er den Vorfall. «Ich bin ein emotionaler Spieler und sagte dann wohl etwas zum Schiedsrichter, das ich nicht hätte sagen sollen.» Er wurde für den Match gegen Lommiswil gesperrt und kam somit insgesamt nur sechsmal zum Zuge.

Solothurner Cupfinal vor der eigenen Haustüre

Meister wie vor vier Jahren wird der FC Subingen heuer definitiv nicht. Müssen die Wasserämter gar um den Ligaerhalt bangen? «Nein, wir haben zu viel Qualität im Kader, um abzusteigen», winkt Künzler ab. «Wir müssen die Situation ernst nehmen – es sind nur vier Punkte Vorsprung auf den Strich. Aber wenn wir unsere normale Leistung bringen, ist der Abstieg sicher kein Thema. Und es kann eigentlich gar nicht mehr so viel gegen uns laufen wie in der Vorrunde.»

Der FC Subingen legt den Fokus auf den Solothurner Cup. Mit Siegen gegen HNK Croatia (2:1) und den FC Wangen an der Aare (2:0) gelang der Einzug in die Viertelfinals. Das Endspiel wird Ende Mai auf dem heimischen Sportplatz Affolter stattfinden. «Dort dabei zu sein, wäre eine coole Geschichte für den ganzen Klub. Mit dem Cup könnten wir unsere Saison noch retten», sagt Künzler. Diesmal soll das Engagement des gebürtigen Burgdorfers bei Subingen etwas länger dauern als nur eine Saison: «Am liebsten würde ich mit dem FC Subingen noch einmal den Meistertitel gewinnen und in der 2. Liga inter angreifen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen