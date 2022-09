Cubuk schiesst Subingen mit Hattrick zum Sieg gegen Hägendorf

Fussball 2. Liga Subingen schlägt Hägendorf dank eines Hattricks von Selcuk Cubuk und klettert auf Platz drei Der Aufsteiger Hägendorf wartet in der 2. Liga weiter auf den ersten Dreier der Saison. Bei der 1:4-Heimniederlage im Nachholspiel gegen den FC Subingen kassierten die Hägendörfer im dritten Spiel in Folge vier Gegentore und konnten in der Offensive nur mit Standards Akzente setzen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 14.09.2022, 00.02 Uhr

Selcuk Cubuk bringt den FC Subingen in der 10. Minute mit einem Penalty mit 1:0 in Führung. Bruno Kissling

Der FC Hägendorf konnte zwar bis zur 88. Minute auf Punktezuwachs hoffen, das 1:4-Schlussresultat widerspiegelte die Kräfteverhältnisse dann aber doch klar. Der FC Subingen war während der gesamten neunzig Minuten spielbestimmend. Hätte sich die Mannschaft von Trainer Dominik Ellenberger in der Offensive etwas konsequenter präsentiert, wäre die Partie schon viel früher entschieden gewesen.

FC Hägendorf gegen FC Subingen zum Zeiten. Am 17. August wurde der erste Versuch aufgrund von Wetterkapriolen nach der ersten Hälfe abgebrochen. Bruno Kissling

Subingen startete druckvoll in das Nachholspiel – vor rund einem Monat musste der erste Anlauf nach 45 Minuten wegen heftiger Regenfälle und eines aufziehenden Gewitters beim Stand von 1:1 abgebrochen werden. Hägendorf-Torhüter Nick Furrer musste bereits in der zweiten Minute mehrmals eingreifen. Bei der Abwehr von Peter Csimas Nachschuss verletzte sich der FCH-Goalie und musste sich deshalb in der 25. Minute auswechseln lassen.

Hägendorf-Goalie Nick Furrer bleibt Sieger gegen Peter Csima, in der 25. Minute muss er aber verletzt raus. Bruno Kissling

Bis dahin kassierte er indes noch zwei Gegentore. In der zehnten Minute foulte Miro Bürgin Subingen-Angreifer Luca Cappelli mit einer Grätsche von hinten im Sechzehner und Selcuk Cubuk verwandelte den folgenden Penalty souverän flach in die linke Torecke zum 1:0. Die Gäste hielten den Druck nach dem Führungstor aufrecht. In der 20. Minute belohnten sie sich für ihre Bemühungen mit dem zweiten Tor. Csima steckte für Cappelli durch und der spitzelte den Ball an Furrer vorbei.

Luca Cappelli erhöht auf 2:0 für den FC Subingen. Bruno Kissling

Die Hägendörfer konnten sich bis zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerte Chance herausspielen. Nur bei Standards wurde es vor dem Gehäuse der Subinger gefährlich – dafür so richtig. In der 22. Minute nutzte das Heimteam seinen ersten Eckball zum Anschluss. Die Flanke landete am zweiten Pfosten bei Benjamin Huber, der ins leere Tor einschob. Kurz vor der Pause kratzte Subingen-Goalie Pascal Schwaller einen Freistoss von Dominik Schalt spektakulär aus dem Lattenkreuz.

Subingens Dreifachtorschütze Selcuk Cubuk (l.) im Zweikampf mit Hägendorfs Innenverteidiger Dominik Schalt. Bruno Kissling

Nach der Pause suchten die Subinger die Entscheidung. Sie gingen aber fahrlässig mit ihren zahlreichen Möglichkeiten um, vergaben durch Csima in der 66. Minute sogar einen Penalty. So wurde es für den Gast trotzdem noch einmal gefährlich. In der 77. Minute scheiterte Schalt mit einem frech auf den nahen Pfosten getretenen Freistoss – und verwandelte den anschliessenden Eckball beinahe direkt. In der 88. Minute machte Cubuk den Sack zu und avancierte in der Nachspielzeit mit seinem dritten Tor zum Matchwinner.

Luca Cappelli und Selcuk Cubuk schossen den FC Subingen zum Sieg. Bruno Kissling

Hägendorf – Subingen 1:4 (1:2)

Tore: 10. Cubuk (Penalty) 0:1. 20. Cappelli 0:2. 22. Huber 1:2. 88. Cubuk 1:3. 92. Cubuk 1:4.



Rangliste: 1. Biberist 5/13. 2. Härkingen 6/12. 3. Subingen 5/10. 4. Iliria 6/10. 5. Lommiswil 6/10. 6. Gerlafingen 6/10. 7. Bellach 5/9. 8. Olten 5/9. 9. Mümliswil 5/7. 10. Wangen b.O. 6/6. 11. Trimbach 6/3. 12. Hägendorf 6/2. 13. Fulenbach 5/1.

