Ist die Solothurner 2. Liga so ausgeglichen wie noch nie?

Fussball 2. Liga Solothurn Ist die höchste Regionalliga so ausgeglichen wie noch nie – und wie viele Klubs steigen überhaupt ab? Die Ausgangslage in der Solothurner 2. Liga ist vor dem Rückrundenstart völlig offen – an der Tabellenspitze und auch am Strich. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 18.03.2023, 10.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC Iliria und der FC Lommiswil belegen zur Saison-Halbzeit die Plätze eins und zwei in der Solothurner 2. Liga. José R. Martinez

Der Vorsprung des Wintermeisters Iliria ist minimal. Das Verfolgertrio um Lommiswil, Bellach und Biberist liegt nur einen Punkt zurück. Aber nicht nur diese drei befinden sich vor dem Rückrundenstart in Lauerstellung auf den Titelgewinn. Zwischen dem Tabellenführer Iliria und dem FC Mümliswil auf Platz zehn sind nur acht Punkte Differenz.

Diese Ausgangslage verspricht viel Spannung für die zweite Saisonhälfte. Die Solothurner 2. Liga ist so ausgeglichen wie noch nie – das sagt und schreibt sich dann jeweils so leicht. Aber wie eng ist es in dieser Saison tatsächlich im Vergleich zu vergangenen Meisterschaften? Ein Rückblick auf frühere Krimis.

Dass am Ende der Saison ein mickriger Punkt über den Titelgewinn entscheidet, ist keine Seltenheit. Dieses Szenario gab es in den vergangenen sechzig Jahren elfmal. Zum Beispiel Olten (32 Punkte) vor Trimbach (31) in der Saison 1962/63, Bellach (29) vor Derendingen (28) 1983/84 oder auch Wangen bei Olten vor Subingen in den Saisons 1992/93 (35 und 34 Punkte) sowie 1995/96 (54 und 53).

Fünfmal hatten zwei Klubs am Schluss gleich viele Punkte auf dem Konto. Welschenrohr und Deitingen 1974/75 mit je 36 Punkten, Olten und Hägendorf 2002/03 mit 54, Grenchen und Iliria 2018/19 mit 48, Iliria und Lommiswil 2021/22 mit 47. Am spannendsten – und am ehesten mit der aktuellen Situation vergleichbar – ist die Schlussrangliste der Saison 1978/80: Deitingen und Olten sammelten in 22 Partien je 28 Punkte – das Entscheidungsspiel um den Meistertitel entschied der FC Deitingen für sich. Hinter den beiden folgten Biberist mit 25 Punkten, Welschenrohr und Grenchen mit 24, Egerkingen und Gerlafingen mit 22, Härkingen und Bellach mit 20, Klus/Balsthal, Zuchwil und Trimbach mit 19.

Packend wars wohl auch in der Saison 1989/90. Der FC Gerlafingen wurde mit 30 Punkten aus 22 Spielen vor Bellach und Olten mit je 28 Punkten Solothurner Meister. Dahinter reihten sich Härkingen (26 Punkte), Subingen (26), Welschenrohr (26), Wangen b. O. (25), Bettlach (22), Fulenbach (19), Blustavia (19), Biberist (8), und Lommiswil (5) ein.

Zwei, drei oder vier Absteiger in die 3. Liga?

Nicht nur das Meisterrennen ist nach der Hälfte der Saison offen. Auch der Abstiegskampf wird noch einige Überraschungen bieten in der Rückrunde. Trimbach, Wangen bei Olten und Hägendorf haben in der Vorrunde etwas den Anschluss an die restlichen Klubs verloren. Doch wie viele Teams steigen Ende Saison überhaupt ab? Von zwei bis vier Absteigern ist alles möglich. Sicher ist nur, dass aus der 3. Liga auf jeden Fall zwei Klubs aufsteigen werden.

In der 2. Liga gibt es zwei Absteiger, wenn Grenchen in der 2. Liga inter bleibt und der Solothurner Meister in die 2. Liga inter aufsteigt. Drei Vereine müssen runter, wenn Grenchen in der 2.Liga inter bleibt und der Solothurner Meister nicht in die 2. Liga inter aufsteigt. Oder wenn Grenchen aus der 2. Liga inter absteigt und der Solothurner Meister aufsteigt. Sogar vier Klubs müssten den Gang in die 3. Liga antreten, wenn Grenchen aus der 2. Liga inter absteigt und der Solothurner Meister nicht aufsteigt.