Punktloser SC Fulenbach trifft auf makellosen FC Biberist

Fussball 2. Liga SC-Fulenbach-Trainer Pascal Eng nach dem Fehlstart mit drei Niederlagen: «Wir werden da gemeinsam rausfinden» In der Solothurner 2. Liga steht der vierte Spieltag innert anderthalb Wochen an: Das punktlose Schlusslicht Fulenbach gastiert beim makellosen Tabellenführer FC Biberist. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 30.08.2022, 17.38 Uhr

Luca Spielmann (l.) im Kopfballduell mit Iliria-Captain Alban Jahiu bei der 0:6-Niederlage des SC Fulenbach. Hans Peter Schläfli

Mit einem Tor in der allerletzten Minute rettete sich der SC Fulenbach in der vergangenen Saison in extremis vor dem Abstieg in die 3. Liga. Dass es in diesem Jahr nicht einfacher wird, den Ligaerhalt zu schaffen, zeigen die ersten Resultate. Nach drei Spielen steht der SC Fulenbach als einziger Klub in der 2. Liga noch ohne Zählbares da.

«In den beiden Heimspielen wäre im Minimum je ein Punkt verdient gewesen für uns, wenn nicht sogar drei Punkte», blickt Neo-Trainer Pascal Eng auf den Saisonstart zurück. Zum Auftakt unterlagen die Fulenbacher dem Absteiger FC Wangen bei Olten. Stanko Imbach traf in der 61. Minute für den SCF zum 1:1-Ausgleich. Wangen-Stürmer Albatrit Morinaj entschied die Partie in der 78. Minute mit seinem zweiten Tor.

Fulenbach-Trainer Pascal Eng. zvg

Am Sonntag musste sich der SCF dem FC Bellach mit 2:3 geschlagen geben. Nachdem Luan Spielmann Fulenbach früh in Führung gebracht hatte, drehte Bellach das Spiel dank der Tore von Alessandro Fragale (11.), Kevin Marthaler (39.) und wieder Fragale (79.). Der zweite Treffer des Heimteams, erzielt durch Luca Spielmann, fiel spät in der Nachspielzeit. «Unsere Leistung war noch etwas besser als die gegen Wangen», sagt der Trainer, «wir können uns nicht viel vorwerfen. Einzig die vergebenen Torchancen. Und wer die Tore nicht macht, bekommt sie.»

0:6-Niederlage beim Titelverteidiger FC Iliria

Dazwischen war das Gastspiel beim amtierenden Meister Iliria. Es endete für den SC Fulenbach mit einer 0:6-Packung. «Wir gerieten früh durch einen Penalty in Rückstand. Dann kam schnell das 0:2, weil wir Oli Andrijasevic nicht halten konnten», schildert Pascal Eng.

«Iliria war eine Klasse besser als wir. Nach dem 0:5 zur Pause konnte ich in der zweiten Hälfte den jungen Spielern Einsatzzeit geben – sie haben es super gemacht. Das ist wertvoll für die Zukunft.»

Der Fehlstart in die Meisterschaft beunruhigt den Trainer nicht: «Wir werden nicht Trübsal blasen. Wir werden da gemeinsam rausfinden. Das Läuferische, das Kämpferische, der Einsatz und auch der Zusammenhalt stimmen. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir bald zu Punkten kommen.»

Das Schlusslicht gastiert heute beim Leader Biberist

Die nächste Möglichkeit bietet sich heute Abend. Der SC Fulenbach gastiert beim Tabellenführer FC Biberist. Die Mannschaft von Roland Hasler steht nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum da: 3:1 gegen den FC Iliria und 2:1 gegen den FC Bellach. «Biberist ist seit vielen Jahren konstant stark. Roland Hasler macht einen sehr guten Job», lobt Eng den Gegner, «ich sehe sie in den Top 3.»

Und wie soll der erste Dreier, ausgerechnet gegen die makellosen Biberister, gelingen? «Indem wir die kämpferischen und läuferischen Leistungen aus den bisherigen Spielen bestätigen», sagt Eng und fügt lachend hinzu: «Toreschiessen würde sicher auch helfen.»

Und wie sieht es mit den Kraftreserven aus – es ist das vierte Spiel innerhalb von elf Tagen für den SC Fulenbach. «Mer möge no», winkt er lässig ab. «Bei so vielen Spielen ist es wichtig, in den Trainings die Belastung und das Tempo etwas zu drosseln. Abgesehen von den Langzeitverletzten haben wir im Moment keine Ausfälle. Ich bin zuversichtlich, dass wir gegen Biberist bereit und fit sind.»

Die Ausgabe 2022/23 des SC Fulenbach. Bruno Kissling

Am Wochenende ist der SC Fulenbach spielfrei. Doch schon am nächsten Donnerstag geht es mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Gerlafingen weiter. Pascal Eng sagt:

«Die paar freien Tage über das Wochenende werden uns sicher guttun. Und dann greifen wir nächste Woche wieder an.»

Verfolgerduell zwischen dem FC Wangen und dem FC Härkingen

Auch das Verfolgertrio des Leaders Biberist steht am vierten Spieltag im Einsatz. Der FC Härkingen, der FC Iliria und der FC Wangen bei Olten haben nach drei Spielen je sechs Punkte auf ihrem Konto. Der FC Iliria, der nach der Startniederlage in Biberist (1:3) zuletzt zwei souveräne Siege gegen den SC Fulenbach (6:0) und den FC Gerlafingen (4:0) feierte, empfängt den FC Hägendorf. Der Aufsteiger holte im ersten Match ein 1:1 gegen Trimbach und unterlag am Samstag Wangen mit 2:3.

Der FC Härkingen und der FC Wangen treffen sich am Mittwochabend zum Direktduell auf der Chrüzmatt in Wangen. Der FC Subingen auf Platz fünf ist nebst dem Leader Biberist das zweite noch ungeschlagene Team der 2. Liga. 2:0-Sieg gegen den FC Härkingen sowie ein 1:1 gegen Lommiswil – dies die bisherigen Resultate der Subinger. Die bekommen es heute auf dem heimischen Affolter mit dem FC Mümliswil zu tun, der nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Lommiswil am Samstag überraschend den FC Olten mit 3:2 bodigte. Bellach gegen Gerlafingen und Trimbach gegen Lommiswil heissen die weiteren Affichen der vierten Runde.

2. Liga 4. Runde. Mittwoch: Biberist – Fulenbach. Bellach – Gerlafingen. Iliria – Hägendorf. Wangen b. O. – Härkingen. Trimbach – Lommiswil. Subingen – Mümliswil (alle 20.00).

Rangliste 1. Biberist 2/6. 2. Härkingen 3/6. 3. Iliria 3/6. 4. Wangen b. O. 3/6. 5. Subingen 2/4. 6. Lommiswil 3/4. 7. Gerlafingen 3/4. 8. Bellach 2/3. 9. Mümliswil 2/3. 10. Olten 3/3. 11. Trimbach 3/2. 12. Hägendorf 2/1. 13. Fulenbach 3/0.

Torschützenliste 3 Tore: Oliver Andrijasevic (Iliria), Nazim Elezi (Iliria), Albatrit Morinaj (Wangen b. O.). 2 Tore: Jan Büttiker (Härkingen), Alessandro Fragale (Bellach), Fitim Sadriji (Iliria), Mario Simic (Mümliswil), Berkin Sülüngöz (Gerlafingen), Furkan Tan (Olten), Kaan Yildirim (Gerlafingen).

