Roger Wyser im Portrait: FC Mümliswil startet in die Rückrunde

Fussball 2. Liga Der FC Mümliswil will «konstanter» in die Rückrunde starten Die Thaler spielten eine ansprechende Hinrunde und sind momentan im soliden Tabellenmittelfeld platziert. Eine bedeutende Stütze des Teams war dabei Flügelstürmer Roger Wyser. Der 25-Jährige wurde in jedem Vorrundenspiel eingesetzt. In der zweiten Saisonhälfte soll der FCM mit Wyser nun weitere Tabellenplätze erklimmen. Noah Born Jetzt kommentieren 12.03.2022, 16.30 Uhr

Häufig fehlte die Kaltschnäuzigkeit: In der Hinrunde resultierten die Mümliswiler Angriffe zu wenig mit einem Torerfolg. FC Mümliswil

Nach der abgeschlossenen Hinrunde befindet sich der langjährige Zweitligist FC Mümliswil auf dem siebten Tabellenplatz. Die Thaler erkämpften sich 14 Punkte aus elf Partien. Aufgrund der geringen Anzahl erzielter Treffer ist die Platzierung im Mittelfeld äusserst erstaunlich. Der FCM schoss im Schnitt nur ein Tor pro Spiel und ist somit das offensiv schwächste Team der Liga.

Punktemässig stark verbessert im Vergleich zur Vorsaison

Doch die Torflaute gleicht Mümliswil mit einer hervorragenden Defensivarbeit wieder aus. Ihre Abwehr kann mit den Werten der Spitzenteams mithalten und bildet das solide Gerüst der Mannschaft. Hingegen der verkürzten Spielzeit 2020/21 steigerte sich der FC Mümliswil diese Saison deutlich. Schon zur Hinrunde fuhren sie die doppelte Anzahl an Meisterschaftspunkten ein und konnten dem Abstiegskampf aus dem Weg gehen.

Das Mannschaftsfoto des aktuell Siebtplatzierten. Zvg / Oltner Tagblatt

Einen bedeutenden Anteil am Steigerungslauf der Mümliswiler hat Flügelstürmer Roger Wyser. Als wichtige Teamstütze kam der 25-Jährige in jedem Hinrundenspiel zum Einsatz: «Ich sehe mich als Teil des Ganzen. Wir haben viele junge und ältere Spieler, da fungiere ich als Bindeglied der Mannschaft. Die viele Spielzeit erhielt ich auch aufgrund der zahlreichen Verletzten und Abwesenden in der Vorrunde. Wir hatten oft eine zusammengewürfelte Mannschaft mit mehreren Aushilfen.» Tatsächlich war auch Wyser in der ersten Saisonhälfte nicht immer einhundertprozentig fit, denn er hatte kontinuierlich Probleme mit den Bändern.

Mit kurzem Unterbruch: Von den Junioren bis in die 2. Liga

In der Offensive gesetzt: Roger Wyser FC Mümliswil

Der Flügelstürmer spielt seit 2017 in der ersten Mannschaft des FCM: «Ich bin in Mümliswil aufgewachsen und in der Juniorenabteilung gross geworden. Bei uns wird einem die spezielle Vereins-Atmosphäre eingeimpft und das ganze Dorf lebt von den Lokalvereinen.» Arbeitsbedingt verlor Wyser eine Zeit lang den Kontakt zum Regionalfussball. «Als ich in die Lehre kam, wurde es schwer mit dem aktiven Spielen. Ich hatte lange Arbeitszeiten und musste mein Hobby auf ein Minimum reduzieren. Doch ich bin bereits seit Schulzeiten fasziniert vom Fussball und als ich meinen Arbeitsbereich wechselte, konnte ich mich in die erste Mannschaft eingliedern», erklärt der Servicetechniker.

Sowohl auf als auch neben dem Platz - «Ich bin durch und durch Fussballfan»

Neben dem Platz findet man Roger Wyser oft im Stadion: «Ich bin durch und durch Fussballfan. Zusammen mit ein paar Mannschaftskollegen schauen wir gelegentlich die Spiele des FC Basel.» Ebenfalls organisiert der FCM viele Dorffeste, welche die Anwesenheit und Freizeit der Spieler benötigen.

Mit 1,72 Meter Körpergrösse besitzt Wyser die perfekte Postur eines Flügelspielers. Doch er war nicht seit jeher auf der Aussenbahn anzutreffen:

«Früher war ich Zehner. Ich habe ein gutes Auge und die benötigte Technik für diese Position. Doch nach meiner Pubertät und dem Start in der ersten Mannschaft gewann ich an Geschwindigkeit und wurde vermehrt auf dem Flügel eingesetzt. Das passt sehr gut zu mir.»

Die Vorrunde empfand Roger Wyser als eine andauernde Berg- und Talfahrt: «Wir hatten viele gute, aber auch viele schlechte Spiele. Es war ein ständiges Auf und Ab. Da wir oft mit einer anderen Mannschaft spielten, als mit welcher wir trainiert hatten, gab es ziemlich überraschend sehr gute Meisterschaftsphasen.» Dabei kamen die belangvollen Stärken der Mümliswiler zum Vorschein. Das Team musste mit den andauernden Rotationen zurechtkommen und unterlag dem Gegner dennoch nur in drei der elf Pflichtpartien. «Wir haben nie den Mut verloren. Es spielte keine Rolle, wer der Gegner war. Wir wollten jeden Match grundsätzlich gewinnen. Diesen Mannschaftsgeist möchte ich besonders hervorheben», erklärt Wyser die Leistung seines Teams.

Roger Wyser (blaues Trikot) will mit Vollgas in die Rückrunde starten. Oliver Menge

Ohne fundamentale Neuzugänge in die zweite Saisonhälfte

Demgegenüber muss der FCM seine gegenwärtigen Schwächen beseitigen. «Die Konstanz ist ein grosses Problem. Wir müssen über die ganzen 90 Minuten ein gutes Spiel zeigen können und nicht nur 60 Minuten lang. Als 2. Liga-Verein kann man sich natürlich auch spielerisch permanent verbessern», bestätigt der Leistungsträger Roger Wyser. Das Spielerkader des FC Mümliswil erhielt über die Winterpause keine grossen Veränderungen: «Es werden wieder Junioren im Team aushelfen und ein fixer Zuzug aus dem eigenen Nachwuchs ist zu uns gestossen. Fabrice Ambühl wird uns verstärken.»

Der Cupsieg als wesentliches Ziel im Auge

Ein grosser Karrieretraum blieb dem 25-Jährigen Wyser bislang verwehrt: «Mein persönliches Ziel der nächsten Jahre ist es den Cup zu gewinnen. Dies ist mir und den Teamkollegen, um meinen Jahrgang 1996 herum, noch nicht gelungen. Ein weiteres Ziel ist sicherlich der langfristige Verbleib in der 2. Liga. Wie wir bemerkt haben, wird das von Saison zu Saison immer schwieriger und daher wäre es toll, die nächsten vier bis fünf Jahre in dieser Klasse spielen zu können.» Der Cuptraum des FCM ist diese Spielzeit bereits begraben, jedoch haben die Mümliswiler in Sachen Ligaverbleib sehr gute Karten.

