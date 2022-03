Fulenbachs Goalie Mischa Ehrenbolger hört nach der Rückrunde auf.

Fussball 2. Liga Nur nicht mit einem Abstieg aufhören Bevor er im Sommer seine Karriere beendet, würde Fulenbachs Goalie Mischa Ehrenbolger gerne noch einmal den Pokal stemmen. Der SC Fulenbach startet als Tabellenzehnter in die Rückrunde, im Cup-Viertelfinal wartet der FC Subingen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 14.03.2022, 13.00 Uhr

Mischa Ehrenbolger ist seit der Saison 2016/17 die unumstrittene Nummer 1 im Tor des SC Fulenbach. Hans Peter Schläfli

Es tut sich einiges im Leben von Mischa Ehrenbolger. 2020 übernahm er von seinem Vater das Forstunternehmen «Ehrenbolger + Suter AG», im vergangenen Dezember hat er geheiratet, vor knapp sechs Wochen wurde er zum ersten Mal Vater und bis Ende März will er seinen Umzug von Härkingen nach Fulenbach vollziehen. Fussball sei für ihn daher nicht mehr ganz so wichtig wie noch vor einem Jahr: «Da setzte ich noch alles daran, dass ich es in jedes Training schaffe. Jetzt während der Vorbereitung mit drei Trainings und einem Testspiel pro Woche musste ich schauen, dass ich mir genug Zeit rausnehme, damit ich zu Hause nicht zu viel verpasse.»

Mischa Ehrenbolgers erster Einsatz im Fanionteam des SC Fulenbach liegt mittlerweile 13 Jahre zurück. In der Rückrunde 2008/09 debütierte der Goalie in der zweiten Runde gegen den FC Deitingen. Er sei sehr nervös gewesen, blickt er zurück. Eine Szene hat er bis heute nicht vergessen: «Ein harmloser Ball glitt mir durch die Hände. Ich konnte ihn zum Glück mit den Beinen gerade noch stoppen – da rutschte mir das Herz in die Hose.» Er war damals erst knapp 18 Jahre alt und trainierte die zweite Saison mit der ersten Mannschaft.

Bis er zur Nummer 1 im Tor der Fulenbacher avancierte, war es ein Geduldsspiel für ihn. «Wir hatten damals mit David Ackermann einen gestandenen, starken Torhüter, mit dem ich mir tolle Kämpfe im Training lieferte», nennt Mischa Ehrenbolger einen Grund. Während der Saison 2010/11 brach er sich bei der Arbeit zudem zweimal den Arm. In der nächsten Saison wechselte er sich mit Ackermann ab, danach verbrachte er beruflich ein Jahr in der Innerschweiz, startete eine Weiterbildung in Lyss, die ihn bis 2015 beschäftigte und schliesslich war er 2016 ein halbes Jahr in Kanada. «Das waren meine Wanderjahre», sagt er lachend, «nach meiner Rückkehr war ich ab der Vorrunde der Saison 2016/17 gesetzt.»

Vor gut 13 Jahren debütierte Mischa Ehrenbolger in der ersten Mannschaft des SC Fulenbach. Bruno Kissling

Vier zweite und ein dritter Platz sowie ein Cupsieg

Ehrenbolger stand nicht immer im Tor. Bis zu den D-Junioren war er Verteidiger. «Unser Goalie wollte nicht mehr ins Tor», erzählt er. Gemeinsam mit seinem Vater, der damals Trainer war, habe er deshalb während der Sommerferien entschieden, ins Tor zu wechseln. «Das stand damals schon länger im Raum. Heute bin ich froh, dass ich den Schritt gemacht habe», sagt er. Wichtig für seine Laufbahn war später Trainer Martin Hert: «Er hat sich extrem für mich eingesetzt und mir das Vertrauen geschenkt – unter ihm hatte ich sicher meine beste Zeit.»

Und auch eine sehr erfolgreiche: Zwischen 2015 und 2019 wurde der SC Fulenbach viermal Zweiter und einmal Dritter in der 2. Liga. «Wir hatten allgemein eine sehr gute Mannschaft und dazu eine Handvoll herausragende Einzelspieler», begründet Ehrenbolger den damaligen Höhenflug. Es wurmt ihn, dass es nie nach ganz vorne gereicht hat: «Irgendwie fehlte immer der letzte Zwick an der Geisel. Ich hätte es mit dieser Mannschaft gerne mal in der 2. Liga inter versucht.»

Immerhin feierte er mit Fulenbach 2013 den Cupsieg. Als dritter Goalie, weil er eine Woche vor dem Cupfinal seinen letzten Arbeitstag in der Innerschweiz hatte. Um sich den Halbfinal gegen Olten anzusehen, sei er an einem Mittwochabend extra von Grindelwald nach Fulenbach gefahren: «Die Feier nach dem Cupsieg war genial. Sicher eines der Highlights meiner Karriere.» Die Finalniederlage gegen Iliria im 2016 verfolgte er im Liveticker aus Kanada mit. Zwei Jahre später durfte er endlich ran. Doch Fulenbach unterlag im Final Bellach. Eine der bittersten Niederlagen für Ehrenbolger: «Wir spielten verkrampft und konnten unser Potenzial nicht abrufen.»

Es fehlen ein Goalgetter und ein Turm in der Abwehr

In der Meisterschaft fanden sich die Fulenbach in den letzten drei Jahren im Abstiegskampf wieder. Ehrenbolger begründet den Absturz mit dem Generationenwechsel im Team: «Uns fehlt ein Goalgetter wie es Simon Affentranger und Fabian Wyss waren. Und in der Abwehr ein Turm wie Kevin Lenz, der alles managt.» In der vergangenen Saison entkam Fulenbach dem Abstieg als Tabellenelfter nur dank der Hilfe des FC Subingen, der im letzten Spiel den FC Oensingen bezwang und in die 3. Liga schickte. «Ich war extrem erleichtert, denn ich will sicher nicht absteigen», sagt Ehrenbolger.

Dies gilt auch für die Rückrunde. Der SCF startet von Platz zehn in die zweite Saisonhälfte, mit nur einem Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. «In der Vorrunde wurden wir unter Wert geschlagen», so Ehrenbolger, «wir müssen vorne effizienter werden und hinten die einfachen Fehler vermeiden.» Fulenbachs Fokus liegt aber nicht nur auf dem Klassenerhalt, sondern einmal mehr auch auf dem Cup. Im Viertelfinal wartet Subingen. Mischa Ehrenbolger will noch einmal in den Cupfinal, denn allzu viele Gelegenheiten, einen Pokal zu heben, bekomme man als Amateurfussballer nicht. Der Cupsieg wäre ein perfekter Abschluss für den 31-jährigen Torhüter. Denn er wird seine Karriere Ende Saison aus beruflichen sowie privaten Gründen beenden. Den Entscheid fällte er in der Winterpause. Es läuft ja auch sonst sehr viel bei ihm.

