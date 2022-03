FC Lommiswil hat nach Aufstieg und Meistertitel den Cup im Visier

Fussball 2. Liga Nach dem Aufstieg und dem Meistertitel fehlt Lommiswil nur noch der Cupsieg Der Titelverteidiger Lommiswil ist Vierter nach der Vorrunde. «Mit dem talentiertesten Team, das ich in meinen 16 Jahren gesehen habe», sagt der Routinier und langjährige Goalgetter Philipp Dornbierer. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Philipp Dornbierer (l.) und der FC Lommiswil hatten in den vergangenen Jahren viel Grund zum Jubeln. Hans Peter Schläfli

Seit bald 16 Jahren spielt Philipp Dornbierer für die erste Mannschaft des FC Lommiswil. 2006 kehrte er vom FC Solothurn zurück, als Lommiswil gerade von der 2. in die 3. Liga abgestiegen war. «Mein Talent hat nicht ganz gereicht, es gab halt Bessere», sagt er über seine Juniorenzeit beim Stadtklub. «Nach der U16 war für mich klar, dass ich wieder für meinen Stammklub spielen will. Zusammen mit meinem Bruder und meinen Freunden.»

Elf Saisons absolvierte der Offensivspieler für Lommiswil in der 3. Liga. Dornbierer schoss regelmässig 15 bis 20 Treffer pro Spielzeit. «Da ich nicht gerade der Edeltechniker bin, mache ich viel dafür, dass ich fitter bin als die anderen», beschreibt der 31-Jährige sein Erfolgsrezept. 95 Prozent seiner Treffer erzielte er im Sechzehner, nur ganz selten war mal ein Weitschusstor dabei.

Wegen seiner Schusstechnik werde er von seinen Mitspielern schon mal aufgezogen, worüber er lachen kann, denn dafür hat er den Torriecher: «Ich ahne, wo der Ball hinkommt und stehe am richtigen Ort.»

Aufstieg in die 2. Liga in der zwölften Saison

Der FC Lommiswil brauchte ein paar Jahre, um sich vom Abstieg aus der 2. Liga zu erholen. Meistens bewegte sich das Team im Mittelfeld der Liga, 2008 sowie 2013 schaute nur Platz neun heraus. Erst ab 2015 näherte sich das Team allmählich den Aufstiegsspielen. «Wir hatten einige turbulente Saisons mit vielen Spielerwechseln», blickt Dornbierer zurück. «Als die Jungen dazustiessen, die heute am Ruder sind, stieg unsere Qualität und wir wurden so auch interessanter für auswärtige Spieler.»

Zwölf Saisons spielte Philipp Dornbierer (l.) mit dem FC Lommiswil in der 3. Liga. 2017 gelang der Aufstieg. Hans Peter Schläfli

Nach den Plätzen vier (2015) und drei (2016) klappte es 2017 mit dem Einzug in die Aufstiegsspiele. Und dort waren die Lommiswiler nicht mehr zu stoppen. Ein 2:2 gegen Klus/Balsthal und Siege gegen Subingen (5:2) und Oensingen (3:2): 3.-Liga-Meister und Wiederaufstieg. «Die Aufstiegsspiele sind etwas vom Besten, das ich erlebt habe. Wir waren auf einer Erfolgswelle und spielten mit sehr viel Selbstvertrauen», sagt Dornbierer.

Sofort etabliert und im vierten Jahr der Meistertitel

Eine Spielklasse höher konnten sich die Lommiswiler nicht nur auf Anhieb etablieren, sie holten in der vierten Saison den Meistertitel. Dass wegen Corona nur die Vorrunde gespielt wurde, trübte die Freude nicht: «Wir feierten den Herbstmeistertitel so ausgiebig, wie wir jeden einzelnen Sieg feiern. Und als wir dann im Frühjahr den Pokal bekamen, war das ein sehr schöner Moment – wir dürfen stolz sein auf diesen Erfolg.»

Der Aufstieg in die 2. Liga inter war für die Mannschaft indes kein Thema. Für Dornbierer, der Geschäftsführer der Maler Stüdeli AG ist, wäre der Aufwand zu gross gewesen. «Die 2. Liga inter reizt mich auch nicht», stellt er klar, «ich spiele lieber gegen Teams aus der Region, die man kennt.»

Für den YB-Anhänger steht der Spass im Vordergrund: «Ich spiele, weil ich den Fussball liebe und wegen der Kollegen. Ich freue mich auf jedes einzelne Training.» Die Erfolge seien eine schöne Nebenerscheinung.

Philipp Dornbierer will in der Rückrunde so lange wie möglich am Spitzenreiter Iliria dranbleiben. Jose R. Martinez

Der einzige Titel, der Dornbierer noch fehlt, ist der Cup. Im Viertelfinal trifft Lommiswil auf den Drittligisten Leuzigen. «Wir haben sicher gute Chancen. Der Titelverteidiger Iliria und unser Angstgegner Biberist sind raus. Es sind aber immer noch starke Konkurrenten dabei, Olten und Subingen zum Beispiel.»

In der Meisterschaft liegt Lommiswil trotz schwachem Start – nur drei Punkte aus den ersten vier Partien – auf dem vierten Platz. Mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Iliria, den Lommiswil im ersten Rückrundenspiel empfängt. «Es wäre cool, wenn wir Iliria und Olten etwas ärgern könnten. Unser Ziel ist, so lange wie möglich an der Spitze dranzubleiben», sagt Philipp Dornbierer.

Zu einem zweiten Titelgewinn würde er natürlich nicht Nein sagen: «Wir haben jetzt das talentierteste Team, das ich in meinen 16 Jahren gesehen habe. Es ist aber auch klar, dass es in den nächsten Jahren einen Umbruch geben wird.» Schliesslich kann auch er nicht ewig spielen.

Zum Rückrundenstart steht gleich das Duell zwischen dem Titelverteidiger Lommiswil und dem Herbstmeister Iliria an. Jose R. Martinez

