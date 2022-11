Fussball 2. Liga Nach 0:1-Pleite gegen Fulenbach: Lommiswil nur nach Verlustpunkten Wintermeister Im letzten Spiel der Zweitliga-Vorrunde muss sich der FC Lommiswil dem formstarken SC Fulenbach daheim 0:1 geschlagen geben. Yves Ehrenbolger schiesst das entscheidende Tor. Damit überwintert der Titelverteidiger FC Iliria auf dem Leaderthron. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 02.11.2022, 23.48 Uhr

Der FC Lommiswil um Trainer Lukas Ebel muss sich mit Zwischenrang zwei begnügen nach der Vorrunde. José R. Martinez

Ein Punkt hätte dem FC Lommiswil im abschliessenden Vorrundenspiel gegen den SC Fulenbach gereicht, um sich zum zweiten Mal nach 2020 den Titel des Wintermeisters zu sichern. Damals wurde die Saison nach der Vorrunde abgebrochen und Lommiswil so zum «Corona-Meister».

Nach der 0:1-Niederlage am Mittwochabend überwintert das Team von Trainer Lukas Ebel stattdessen mit einem Rückstand von einem Punkt auf den Titelverteidiger Iliria auf Platz zwei. Der FC Iliria hat sowohl das klar bessere Torverhältnis als auch deutlich weniger Strafpunkte auf dem Konto. Nach Verlustpunkten heisst der Wintermeister allerdings FC Lommiswil, denn der hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Die ausstehende Partie gegen den FC Biberist wird aber erst im nächsten Jahr nachgeholt.

Gegen die Fulenbacher war der FC Lommiswil von der ersten Minute an spielbestimmend, hatte in der ersten Halbzeit gefühlt neunzig Prozent Ballbesitz, konnte sich aber keine einzige nennenswerte Tormöglichkeit erarbeiten. Im Gegensatz zu den Fulenbachern, die sich in erster Linie aufs Verteidigen konzentrierten – und dies sehr geschickt machten –, sehr tief in der eigenen Platzhälfte standen, aber im Angriff immer wieder Nadelstiche setzen. In der zwölften Minute vergab Sascha Füeg nach der Vorarbeit von Sandro Albuquerque das 1:0 für die Gäste nur knapp und rund zehn Minuten später knallte Jonas Wyss einen Weitschuss an die Querstange.

Gleiches Bild nach dem Seitenwechsel: Lommiswil diktierte weiterhin das Spiel und kam jetzt auch zu Torchancen. Fabio Bruni (49.) und Andrin Zumstein (61.) setzten ihre Abschlüsse aber neben beziehungsweise über das Tor der Fulenbacher. Danach baute das Heimteam zwischenzeitlich aber etwas ab und wurde dafür vom SC Fulenbach eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff eiskalt bestraft.

Aussenverteidiger Sven Hürzeler initiierte den entscheidenden Angriff mit einem Tempovorstoss über die linke Seite. Mit etwas Glück gelangte der Ball zu Jonas Ruf, der den im Zentrum frei stehenden Yves Ehrenbolger bediente. Dessen drittes Saisontor war der Gamewinner. Lommiswil rannte in der Schlussphase vergeblich – und etwas zu sehr mit der Brechstange – an. Der FCL konnte die Fulenbacher Defensive um das Innenverteidigerduo Nico Ferrari und Yanick Boss an diesem Abend nicht knacken und blieb zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Tor. Es war dies im sechsten Spiel die erste Heimniederlage für den FC Lommiswil.

Der SC Fulenbach dagegen blieb zum sechsten Mal in Serie ungeschlagen. Nachdem aus den ersten sechs Spielen nur ein Punkt herausschaute, holte die Mannschaft von Trainer Pascal Eng in den vergangenen sechs Partien deren 14 Punkte. Dank des vierten Saisonsiegs konnten die Fulenbacher in der Tabelle nach Punkten zum FC Mümliswil aufschliessen und ihr Polster auf die Abstiegsplätze auf sieben Zähler ausbauen.

