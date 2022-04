Der SC Fulenbach holt im Abstiegkampf den nächsten Punkt.

Fussball 2. Liga Mühsam ernährt sich der SC Fulenbach im Abstiegskampf Interimstrainer Roman Wyss punktet mit dem SC Fulenbach in Trimbach – das 1:1 ist bereits das sechste Unentschieden in dieser Saison. Damit verkürzt der SCF den Abstand auf den FC Klus/Balsthal auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz auf einen Punkt. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 24.04.2022, 15.36 Uhr

Roman Wyss hat das Traineramt beim SC Fulenbach von Alain Roussel ad interim bis zum Saisonende übernommen. Hans Peter Schläfli

Das Wichtigste aus Fulenbacher Sicht vorab: Vor Ostern wurde Willi von Arx zum neuen Präsidenten des Klubs gewählt, dann machte Trainer Alain Roussel angesichts der sehr schwierigen Lage im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Liga seinen Platz frei. Seit Dienstag leitet nun Roman Wyss, ehemaliger Stammspieler und Inhaber des B-Diploms, die sportlichen Geschicke beim SC Fulenbach.

Und seine Handschrift war bereits nach dieser kurzen Zeit zu erkennen. Die Fulenbacher traten auswärts in Trimbach als geschlossene Mannschaft und kämpferisch tadellos auf. Die ersten guten Szenen der Partie zeigten denn auch die Gäste. Trimbachs Goalie Jonas Flury konnte eine in der 11. Minute durch Enrik Kqiraj in die Mitte gezirkelte Flanke gerade noch ablenken, sonst wären da zwei Fulenbacher bereit gestanden, um das erste Tor zu schiessen.

Miroslav Markovic war in Trimbach der beste Fulenbacher. Hans Peter Schläfli

Kurz darauf eine ähnliche Szene auf der anderen Seite, wo der Trimbacher Matej Matkovic per Kopf das 1:0 nur knapp verpasste. Trimbachs an sich sorgfältiger Aufbau aus der Defensive versandete jeweils irgendwo im Mittelfeld. So gelang es sehr lange nicht, Gefahr in den gegnerischen Strafraum zu tragen. Irgendwo fehlte da etwas.

«Es war wirklich eines unserer schlechtesten Spiele», analysierte Trainer Hasan Osaj nach dem Abpfiff. «Wir hatten seit drei Wochen keinen Ernstkampf mehr und die Einstellung im Training war bei einigen zu locker. Deshalb haben wir den Rhythmus und die Spannung verloren.» Daran werde er in der kommenden Woche arbeiten müssen.

Fulenbachs Torschütze Enrik Kqiraj (l.) gegen den Trimbacher Martin Castro. Hans Peter Schläfli

Die beste Chance der ersten Hälfte hatte mit Miroslav Markovic der auffälligste Fulenbacher. Er konnte sich in aller Ruhe den Ball in bester Position zurechtlegen, trotzdem schoss er etwas kläglich übers Tor. Kurz vor und nach der Pause liess der Trimbacher Stürmer Kushtrim Osaj seine individuelle Klasse aufblitzen, aber auch er traf nicht in die Maschen. Nach mehreren guten Angriffen über Miroslav Markovic auf der linken Seite gelang es schliesslich Enrik Kqiraj, eine der guten Flanken zur verdienten Fulenbacher Führung zu verwerten.

Der Fulenbacher Torschütze Enrik Kqiraj lässt sich feiern. Hans Peter Schläfli

Der SC Fulenbach kann den Sack nicht zumachen

Trimbach war geschockt und brauchte lange für eine Reaktion. Als dann die Platzherren ab der 70. Minute endlich Druck aufsetzen konnten, wären sie beinahe mit einem Konter erwischt worden. Hätte Jonas Flury nicht eine Glanzparade gezeigt, wäre mit dem 0:2 wohl die Entscheidung gefallen.

Dann hätte der Trimbacher Goalie in der 79. Minute beinahe mit einem missglückten Abschlag seine vorangehende Glanztat selber zunichtegemacht. Fulenbachs Verteidiger Sascha Füeg versuchte von der Mittellinie aus, das verlassene Tor zu treffen, doch der Ball prallte nur an die Latte.

Der Fulenbacher Jonas Wyss lässt den Trimbacher Alec Dogan aussteigen. Hans Peter Schläfli

Wenn es dem FC Trimbach als Mannschaft nicht läuft, dann bleibt noch die individuelle Klasse eines Lucien Baumgartner, der einen Match alleine reissen kann. Zweimal musste in den Schlussminuten Goalie Mischa Ehrenbolger in höchster Not retten, was auf der Fulenbacher Bank frenetischen Jubel auslöste. Doch dann leitete Manuel Thut den schönsten Angriff des Spiels ein und Baumgartner gelang der verdiente Ausgleich zum 1:1.

«Wir greifen weiter so an, die schlagen wir», rief Trainer Osaj seinen Mannen zu. Und das wäre tatsächlich beinahe geschehen, denn Baumgartner traf mit einem Freistoss noch die Lattenunterkante, von wo der Ball einen Meter vor die Torlinie zurücksprang. Am Ende war das 1:1 aber das gerechte Resultat. «Der Gegner zeigte heute die bessere Einstellung und ich bin froh, dass wir nicht verloren haben», fasste Hasan Osaj die Trimbacher Sicht der Dinge zusammen.

Der Trimbacher Alec Dogan wird durch den Fulenbacher Sandro Albuquerque bedrängt. Hans Peter Schläfli

«Wir haben heute gut gespielt, aber den Sack leider nicht zugemacht. Wir nehmen in unserer Lage den Punkt gerne mit, er könnte in der Schlussabrechnung entscheidend sein», kommentierte Fulenbachs Interimstrainer Roman Wyss das zweite Unentschieden in Folge. Ob er den SCF nur bis zur Sommerpause oder vielleicht auch noch in der nächsten Saison trainieren werde, liess Wyss offen.

Leader Iliria und auch die beiden Verfolger Lommiswil und Olten mit Siegen

Ein Punkt beträgt der Abstand des SC Fulenbach auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, gehalten vom FC Klus/Balsthal, noch. Schlusslicht bleibt GS Italgrenchen. Das Team von Trainer Beat Martinetz unterliegt dem FC Subingen auswärts 2:4.

Keine grossen Veränderungen gibt es an der Tabellenspitze der 2. Liga. Leader FC Iliria gewinnt in Bellach souverän. Die Treffer von Shpetim Arifi (21.), Nazim Elezi (70.) und Mattia Sasso (75.) sowie ein Eigentor der Bellacher (82.) führen zum 4:0-Sieg des Tabellenführers. Der Vorsprung des FC Iliria auf die Konkurrenz beträgt weiterhin sechs Punkte.

Von den Verfolgern kommen Olten und Lommiswil zu Siegen. Der FC Olten setzt sich zu Hause gegen den FC Klus/Balsthal gleich mit 6:0 durch. Aziz Kukavica eröffnete den Torreigen in der 13. Minute per Elfmeter. Noch vor der Pause erhöhten die Oltner durch Hazir Zenuni (16.) und Kennedy Joao (24.). In der zweiten Halbzeit legten Xaver Meyer (70.), Hazir Zenuni (88.) und Ajman Hasani (89.) drei weitere Treffer nach.

Der FC Lommiswil gewinnt gegen den FC Mümliswil mit 2:1. Ein Eigentor der Guldentaler nach einer knappen halben Stunde und ein Treffer von Lars Herzog kurz nach dem Seitenwechsel brachten den Tabellenzweiten in Führung. Roger Wyser verkürzte für Mümliswil in der 69. Minute noch auf 1:2.

