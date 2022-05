Der FC Lommiswil gewinnt das Verfolgerduell gegen den FC Olten.

Fussball 2. Liga Lommiswil-Trainer Lukas Ebel nach Sieg im Verfolgerduell: «Das Meisterrennen ist offen» Philipp Dornbierer schiesst den FC Lommiswil in der 91. Minute zum 2:1-Heimsieg gegen den FC Olten. Damit bleiben die Lommiswiler am Spitzenreiter FC Iliria dran, der einen 2:0-Sieg gegen Biberist feiert. Im Abstiegskampf schöpft Italgrenchen nach dem zweiten Vollerfolg in der Rückrunde wieder Hoffnung. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 01.05.2022, 20.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lommiswils Verteidiger Lars Herzog trifft in der 73. Minute nach einem Eckball mit dem Kopf zum 1:1-Ausgleich. José R. Martinez

Der FC Lommiswil erholte sich vom Cup-Aus besser als der FC Olten. Drei Tage nach der 0:1-Niederlage im Halbfinal gegen den FC Bellach entschied der FC Lommiswil das Verfolgerduell in der 2. Liga dank eines späten Treffers für sich. Routinier Philipp Dornbierer, der erst zum dritten Mal in dieser Saison nicht in der Startformation stand und nach einer Stunde auf den Platz kam, glänzte in der Nachspielzeit als Joker. Mit seinem ersten Saisontor sorgte er für grenzenlosen Jubel auf der Bank des Gastgebers. Der FC Lommiswil kann nach dem 2:1-Sieg weiter von der Titelverteidigung träumen.

Matchwinner Philipp Dornbierer (r.) im Zweikampf mit Aziz Kukavica, der den FC Olten nach einer halben Stunde in Führung schoss. José R. Martinez

«Weltklasse», lobte Trainer Lukas Ebel seine Mannschaft direkt nach dem Abpfiff und sagte später stolz: «Das war eine starke Reaktion auf die Cup-Niederlage. Es war eines unserer besten Spiele seit langer Zeit. Wir hatten den Gegner von A bis Z im Griff und der Sieg war mehr als verdient.»

Lommiswil-Trainer Lukas Ebel war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. José R. Martinez

Trotz Chancenplus musste der FC Lommiswil mit einem Rückstand in die Pause. Denn Aziz Kukavica nickte nach einer halben Stunde die Flanke von Wayne Corti ungestört zum 0:1 ein. Lommiswil dagegen traf in der ersten Halbzeit zweimal nur den Pfosten: Gabor Bachmann mit dem Kopf nach einem Eckball (23.) und Cedrik Hunziker mit einem Freistoss (37.).

Jonas Ebel wird von FCO-Innenverteidiger Fidan Krasniqi gebremst. José R. Martinez

Es blieb auch nach dem Seitenwechsel ein Geduldsspiel für den Tabellenzweiten. Bis zum verdienten Ausgleich in der 73. Minute mussten die Lommiswiler ausharren. Aussenverteidiger Lars Herzog verwertete den sechsten Eckball des Heimteams mit dem Kopf. Als Reaktion auf das 1:1 beendete der FC Olten den Verwaltungsmodus und machte nun wieder deutlich mehr für die Offensive, was zu einem offenen Schlagabtausch führte in der Schlussphase.

In der 79. Minute scheiterte Ertugrul Özdemir an Lommiswil-Torhüter Tim Bracher. Kurz darauf tankte sich Xaver Meyer auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch, legte zurück zu Hazir Zenuni, der seinen Schuss aus zehn Metern zu hoch ansetzte.

Furkan Tan mit der Grätsche gegen Lommiswils Aussenläufer Pascal Nussbaumer. José R. Martinez

Sechs Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger

Im Meisterrennen war ein Punkt für beide Teams zu wenig, das war offensichtlich. Lommiswil ging aufs Ganze. Kurz vor dem Ende der regulären neunzig Minuten konnte sich Jonas Ebel zweimal gut in Szene setzen, jedoch gegen Thomas Husi im Tor des FC Olten nicht reüssieren.

Schliesslich erlagen die Oltner der letzten Lommiswiler Druckwelle aber doch noch. Sie brachten den Ball in der 91. Minute nicht mehr aus der eigenen Gefahrenzone, Dornbierer behielt im Getümmel die Übersicht und fand mit seinem Schuss die Lücke in der Oltner Abwehr.

Lommiswils Spielmacher Cyrill Sonderegger wird verfolgt vom Oltner Hazir Zenuni. José R. Martinez

«Das Meisterrennen ist offen, wir wollen einfach weiterhin jedes Spiel gewinnen», sagte Lukas Ebel zum Kampf um den Spitzenplatz. Der FC Lommiswil ist der einzige Klub, der dem FC Iliria den Titel noch streitig machen kann. Der Leader gewann am Sonntag gegen den Tabellenfünften Biberist mit 2:0 und liegt immer noch sechs Punkte vor Lommiswil.

«Wir haben mit dem Nachholspiel gegen Trimbach noch ein Ass in der Hinterhand. Wir spielen daheim und zu Hause muss uns zuerst mal jemand schlagen. Ich hoffe, wir können weiter Druck machen auf Iliria», blickte Ebel voraus.

Kampflos gibt der FC Lommiswil den Meistertitel nicht her. José R. Martinez

Der FC Olten dagegen verliert wegen der 1:2-Niederlage in Lommiswil den dritten Tabellenplatz an den FC Härkingen und weist bereits neun Punkte Rückstand auf den FC Iliria aus. In der hinteren Region der Tabelle feierte das Schlusslicht GS Italgrenchen den zweiten Sieg in der Rückrunde.

Beat Martinetz’ Mannschaft setzte sich gegen den FC Bellach mit 3:2 durch und verkürzte damit den Rückstand auf den Tabellenvorletzten Fulenbach auf einen Punkt. Die Fulenbacher ihrerseits unterlagen im Derby dem FC Härkingen 1:2. Einen Punktgewinn feierte der direkt über dem Strich klassierte FC Klus/Balsthal – ein 2:2-Remis gegen den FC Subingen. Das Polster der Thaler auf den SC Fulenbach beträgt zwei Punkte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen