FC Lommiswil hält Titeltraum mit Kantersieg am Leben.

Fussball 2. Liga Lommiswil hält Titeltraum mit Kantersieg am Leben «Ich bin voll und ganz zufrieden. Es gibt nichts zu kritisieren», freut sich Lommiswil-Trainer Lukas Ebel über das 6:1 gegen Trimbach. Vier Runden vor Schluss beträgt der Rückstand des Titelverteidigers auf den Leader FC Iliria noch sechs Punkte. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 11.05.2022, 23.10 Uhr

Der Lommiswiler Moritz Frey eröffnete den Torreigen gegen den FC Trimbach bereits nach fünf Minuten. Hans Peter Schläfli

Vielleicht hatten die Trimbacher vor der Reise nach Lommiswil etwas zu gut nachgerechnet und bemerkt, dass sie aufgrund der vielen direkten Begegnungen der Konkurrenten im Abstiegskampf nicht mehr in Gefahr sind. Im Nachtragsspiel der Solothurner 2. Liga am Mittwochabend brillierte jedenfalls nur eine Mannschaft, und die hiess Lommiswil: lauffreudiger, das bessere Stellungsspiel, präzisere Pässe und auch die Vorteile bei der individuellen Technik waren eindeutig auf der Seite des Heimteams. Der FC Trimbach kam in der ersten Halbzeit nur selten über die Mittellinie, da fehlte es an allen Ecken und Enden.

Der Lommiswiler Torschütze zum 2:0, Andrin Zumstein, beim Kopfball. Hans Peter Schläfli

So trug der FC Lommiswil in der 5. Minute einen schönen Angriff vor, den Moritz Frey mit dem 1:0 abschloss. Ein herrlicher Vollristschuss von Andrin Zumstein bedeutete in der 8. Minute bereits das 2:0 für die Gastgeber. Kurz vor der Pause brach Jonas Ebel auf dem rechten Flügel durch und zog mit Drive auf das Trimbacher Tor. Als er auf der anderen Seite den mitgelaufenen Philipp Dornbierer sah, spielte er uneigennützig seinen Kollegen an, der zum 3:0 einschieben konnte.

Interessanterweise waren es genau dieselben beiden Lommiswiler, die schon zwei Minuten vorher mit einem ähnlichen Angriff noch knapp am Trimbacher Goalie Jonas Flury gescheitert waren.

Der Lommiswiler Jonas Ebel im Kopfballduell mit dem Trimbacher Ivan Suarez Vigo. Hans Peter Schläfli

Ein strenger Penalty bricht den Bann in Halbzeit zwei

In der zweiten Hälfte bäumte sich der FC Trimbach endlich auf. Der Wille war da, der Ball zirkulierte besser, aber so richtig gefährlich wurden die Gäste nicht. Im Gegenteil, es war ein gefundenes Fressen für die Lommiswiler, dass der limitierte Gegner angreifen wollte. Das gab ihnen den nötigen Raum für schnelle Konter. In der 55. Minute krallte sich Trimbach-Goalie Jonas Flury nach einem Corner den Ball, wollte bis zur Strafraumgrenze vorlaufen und rannte dabei einen Lommiswiler über den Haufen, was der Schiedsrichter etwas gar streng mit einem Penalty bestrafte. Cyrill Sonderegger verwertete souverän zum 4:0.

Der Lommiswiler Cedrik Hunziker stoppt den Trimbacher Manuel Thut. Hans Peter Schläfli

Und in diesem Rhythmus ging es weiter: In der 62. Minute ein weiterer Konter und Pascal Nussbaumer erhöhte auf 5:0; in der 69. Minute traf nochmals Moritz Frey, der den Torreigen des FC Lommiswil früh eröffnet hatte und nun mit dem 6:0 abschloss. «Ich bin voll und ganz zufrieden. Heute gibt es nichts zu kritisieren», fasste am Ende Lommiswils Trainer Lukas Ebel seine Eindrücke vom Nachholspiel zusammen.

Trimbachs Goalie Jonas Flury stand gegen Lommiswil unter dauerbeschuss. Hans Peter Schläfli

Der FC Trimbach ist auf Trainersuche

Hoch anrechnen darf man den Trimbachern, dass sie es weiter versuchten, bis in der 77. Minute Lucien Baumgartner – wem sonst – der Ehrentreffer gelang. Das Thema der vergangenen Tage war aber auch der Trainerposten: Hasan Osaj hat bekannt gegeben, dass er aus beruflichen und familiären Gründen nicht mehr genug Zeit für den Fussball hat und zurücktritt. Wer der Nachfolger wird beim FC Trimbach ist noch nicht bekannt.

