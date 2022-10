Der Meister FC Iliria schlägt den Leader FC Subingen

Fussball 2. Liga Der Leader verliert gegen den Meister: Subingen von Iliria kalt erwischt Fitim Sadriji (36.) und Mattia Sasso (51.) schiessen den FC Iliria zum 2:0-Auswärtssieg beim FC Subingen. Nach dem neunten Spieltag liegen neu drei Klubs gemeinsam an der Spitze der 2. Liga. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren Aktualisiert 06.10.2022, 01.07 Uhr

Der FC Iliria feierte gegen den FC Subingen seinen fünften Saisonsieg. Hans Peter Schläfli/Archiv

Auch wenn an der Tabellenspitze der Solothurner 2. Liga alle Teams eng beieinander liegen, so verdiente die Begegnung zwischen dem FC Subingen und dem FC Iliria Solothurn das Prädikat Spitzenkampf. Am Ende gewann die Mannschaft aus der Kantonshauptstadt verdient mit 2:0 – und es war ein intensiver Kampf auf dem Affolter.

Der Spitzenkampf begann mit einer Schrecksekunde für den Leader Subingen: Nach dem ersten Eckball klatschte der Ball vom Pfosten zurück in den Strafraum und auch nach dem zweiten Corner brannte es vor Goalie Colin Bähler. Dann allerdings folgte der erste raumgreifende Konter der Platzherren, und auch der sah gut aus. Rasch entwickelte sich ein sehenswertes Spiel.

Der offensive Start der beiden Equipen überrascht nicht. Die vier obersten Namen in der Topskorerliste der Solothurner 2. Liga gehören den beiden Teams an: Die Subinger Leonardo Baschung und Luca Cappelli haben bisher je sechsmal getroffen, ebenso wie Oliver Andrijasevic für Iliria, während Nazim Elezi auch schon mit fünf Treffern zu Buche steht. Aber nur drei der vier standen auch auf dem Rasen, denn Andrijasevic fällt für den Rest des Jahres wegen einer Fussverletzung aus.

Nach 26. Minuten forderte Capelli bei einem schnellen Gegenstoss erstmals das Können des Iliria-Goalies Nicola Trittibach. Aber insgesamt taten die Gäste mehr für den Angriff und so war das schön herausgespielte 0:1 durch Fitim Sadriji zur Pause mehr als verdient.

Mattia Sasso mit der Vorentscheidung in der 51. Minute

Dann änderte sich das Geschehen zumindest optisch schlagartig. Subingen griff in der zweiten Hälfte mit viel Elan an und stand in den ersten fünf Minuten dem Ausgleich nahe. Aber eine mit viel Klasse ausgeführte Ballstafette brachte stattdessen die frühe Entscheidung, indem Mattia Sasso von der Strafraumgrenze kraftvoll in die entfernte Torecke schoss und das 0:2 erzielte. «Wir habe es versucht, aber dann hat uns der Gegner kalt erwischt», meinte dazu Subingens Trainer Dominik Ellenberger. Der FC Iliria sei im entscheidenden Moment kaltblütiger gewesen.

Subingen gab noch nicht auf und griff weiter an. Diese Bemühungen wurden in der 56. Minute mit einem Penalty nach einem Foul an Cappelli belohnt. Beni Farago schoss zwar platziert, aber zu wenig scharf und Ilirias Goalie Trittibach hielt den Ball. Da war sie eben, die fehlende Kaltblütigkeit. «Wäre uns der Anschlusstreffer gelungen, dann hätten wir vielleicht die Wende noch geschafft», sagte Ellenberger dazu. Er sei mit der Leistung seiner Mannschaft trotzdem zufrieden, man habe Druck gemacht. Nur die nötige Torgefahr habe diesmal gefehlt.

Tatsächlich musste der FC Iliria in der Schlussphase noch leiden, bis der Sieg über die Zeit geschaukelt war. In den Schlussminuten wechselte sich Vilson Dedaj sogar noch selber ein, um ein paar Sekunden verstreichen zu lassen. Er habe viele Verletzte, darum sei das nötig gewesen, meinte der Trainer der Solothurner Adler. «Der Gegner liess uns nicht so spielen, wie wir uns das gewohnt sind», analysierte Dedaj.

Und dann feierten die Spieler des FC Iliria den Sieg, als hätten sie soeben die Meisterschaft gewonnen. Ellenberger wertete dies als Kompliment für sein Team. Eigentlich laufe es seiner Mannschaft gut, meinte der Subinger Trainer, «nur gegen Iliria gewinnen wir leider etwas zu selten.»

Dank des fünften Saisonsiegs konnte der FC Iliria in der Tabelle mit dem FC Subingen gleichziehen. Beide haben 16 Punkte auf dem Konto. Wie auch der FC Härkingen, der sich zu Hause gegen den Aufsteiger Gerlafingen mit einem Unentschieden begnügen musste (2:2).

