Der FC Bellach will auf dem dritten Platz überwintern

Fussball 2. Liga Bellachs Co-Trainer Alban Xhema vor dem letzten Spiel der Vorrunde: «Ich will den dritten Platz festigen» Der FC Bellach hat seine Punkteausbeute der vergangenen Saison nach elf Spielen fast schon egalisiert. Zum Abschluss der Vorrunde wartet das Duell mit dem Tabellenzweiten FC Iliria. Mit einem Sieg ist sogar noch der Herbstmeistertitel möglich. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 29.10.2022, 05.00 Uhr

Bellachs Co- und Spielertrainer Alban Xhema. Hans Peter Schläfli

Am Donnerstag feierte der FC Bellach seinen siebten Saisonsieg – 2:0 gegen den FC Mümliswil. «Es war ein verdienter Sieg. Wir starteten gut, hatten mehr Ballbesitz und spielten uns auch die besseren Chancen heraus», blickt Co-Trainer Alban Xhema zurück. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte sein Team einen Penalty zum wegweisenden 1:0.

«Nach den intensiven Wochen mit vielen Spielen war die Führung auf dem tiefen Platz ein riesiger Vorteil», sagt Xhema. Und den liess sich der FC Bellach in den zweiten 45 Minuten nicht mehr nehmen. Nach elf Partien haben die Bellacher nun bereits 21 Punkte auf dem Konto. Das ist nur ein Punkt weniger als in der gesamten vergangenen Saison, die der FCB auf dem neunten Platz abschloss. Jetzt belegt Bellach vor dem letzten Spieltag der Vorrunde den dritten Platz.

Trotzdem ist Xhema nicht ganz zufrieden mit den bisherigen Resultaten. So habe man etwa das erste Saisonspiel gegen den FC Biberist unglücklich und deshalb auch unnötig verloren: «Wir spielten in der zweiten Halbzeit auf ein Tor, kassierten aber das 1:2.» Bei der 0:1-Niederlage gegen den Aufsteiger Gerlafingen sei das Team in der ersten Halbzeit «nicht auf der Höhe gewesen», sagt Xhema: «Wir haben sie wohl auch ein wenig unterschätzt. Und dann haben wir auch noch einen Penalty verschossen. Da hätten wir mindestens ein Unentschieden mitnehmen müssen.»

Bei der 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger Gerlafingen war der FC Bellach in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe, sagt Alban Xhema. José R. Martinez

Gegen den Tabellenführer FC Lommiswil gaben die Bellacher eine 2:0-Führung aus der Hand und unterlagen mit 2:3, was Xhema ebenfalls ärgert. Beim kapitalen Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit habe das Team Lehrgeld bezahlt.

Gegen den FC Trimbach kassierte der FC Bellach die höchste Saisonniederlage. Carole Lauener

Die einzige deutliche Niederlage resultierte gegen Trimbach – ein 1:5 mit einem arg dezimierten Kader. «So ein Ausrutscher kann mal passieren», so Xhema, «mich hat weniger das Resultat enttäuscht, sondern dass wegen Ferien und verlängertem Wochenende so viele Spieler gefehlt haben. Wir konnten zu wenig Druck aufbauen und uns fehlte auch die nötige Spritzigkeit. Man muss aber auch sagen, dass dem FC Trimbach an diesem Abend alles gelungen ist.»

Der FC Bellach hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. «Die Spieler stellen sich nicht selbst in den Vordergrund, sondern jeder einzelne spielt für die Mannschaft. Das macht uns stark», begründet Xhema die guten Ergebnisse. So gewinne das Team mit der richtigen Einstellung auch Spiele gegen nominell stärkere Gegner. Ein Beispiel dafür sei das 1:0 gegen Subingen: «Da haben wir etwas weniger für das Spiel gemacht, auf Konter gelauert und aus den wenigen Chancen mit Effizienz das Maximum herausgeholt. Und solche Siege geben dem Team dann natürlich noch mehr Selbstvertrauen.»

Ein weiterer Erfolgsfaktor sei die Mischung des Kaders: «Im vergangenen Jahr haben wir einen Umbruch begonnen und ein paar junge Spieler in die erste Mannschaft eingebaut. Die haben das Niveau mittlerweile angenommen. Wir können von ihnen aber noch nicht erwarten, dass sie die Spiele entscheiden. Deshalb sind auch die erfahrenen Spieler wie Shkoreti, Fragale, Brcina, Arifi und Marthaler sehr wertvoll.»

Alessandro Fragale, hier im Laufduell mit Gerlafingens Captain Philipp Breu, erzielte in elf Spielen elf Tore. José R. Martinez

Der herausragende Spieler beim FC Bellach in dieser Vorrunde ist wieder einmal Alessandro Fragale. Elf Tore erzielte der 37-Jährige in den elf Spielen. Damit führt er die Torschützenliste der 2. Liga an. «Er ist extrem wichtig für uns», bestätigt Xhema. «Er ist immer noch sehr ehrgeizig, macht viel für seine Fitness und erhält vollstes Vertrauen von meinem Co-Trainer Arben Gjidoda und mir. Dieses will er zurückbezahlen. Nicht nur als Spieler, auch als Mensch ist er sehr wichtig für das Team. Er weiss genau, in welchem Moment er intervenieren muss.»

Zum Abschluss der Vorrunde trifft der FC Bellach am Sonntag auf den Tabellenzweiten Iliria. Schlägt das Überraschungsteam der Vorrunde nun auch noch den Titelverteidiger? «Das wäre natürlich der perfekte Abschluss», sagt Xhema. «Wir freuen uns, dass wir dank der guten Resultate in den vergangenen Wochen nun noch zu diesem Spitzenkampf kommen. Mein persönliches Ziel ist es, den dritten Platz zu festigen – dafür reicht ein Unentschieden. Aber wir fahren natürlich nach Solothurn, um drei Punkte zu holen.»

Der FC Bellach könnte sich mit einem weiteren Sieg sogar noch den Titel des Herbstmeisters sichern – wenn der Spitzenreiter Lommiswil am kommenden Mittwoch gegen den SC Fulenbach patzt. Die Lommiswiler hätten dann indes immer noch ein Spiel in der Hinterhand. Das Auswärtsspiel gegen den FC Biberist wird aber erst im nächsten Jahr nachgeholt.

13. Runde

Samstag: Wangen b.O. – Biberist (17.00). Subingen – Gerlafingen (18.00). Trimbach – Fulenbach (18.00). – Sonntag: Olten – Hägendorf (14.00). Mümliswil – Härkingen (15.00). Iliria – Bellach (15.00).



Rangliste

1. Lommiswil 10/22. 2. Iliria 11/22. 3. Bellach 11/21. 4. Härkingen 11/19. 5. Subingen 11/19. 6. Biberist 10/18. 7. Gerlafingen 11/17. 8. Olten 11/16. 9. Mümliswil 11/15. 10. Fulenbach 10/11. 11. Trimbach 11/7. 12. Wangen b.O. 11/7. 13. Hägendorf 11/5.



Torschützenliste

11: Alessandro Fragale (Bellach). 9: Luca Cappelli (Subingen). 8: Albatrit Morinaj (Wangen b.O.). 7: Nazim Elezi (Iliria), Fitim Sadriji (Iliria). 6: Oliver Andrijasevic (Iliria), Leonardo Baschung (Subingen), Yanick Oumaray (Härkingen). 5: Daniel Bärtschi (Trimbach), Philipp Breu (Gerlafingen), Fabio Bruni (Lommiswil), Selcuk Cubuk (Subingen), Tobias Flury (Trimbach), Dario Kopp (Biberist), Beytullah Özdemir (Gerlafingen), Hazir Zenuni (Olten). 4: Enis Ademovic (Trimbach), Florian Arnold (Mümliswil), Simon Büttler (Mümliswil), Peter Csima (Subingen), Jonas Ebel (Lommiswil), Kennedy Joao (Olten), Kevin Marthaler (Bellach), Cyrill Sonderegger (Lommiswil), Jonas Stuber (Biberist)

