Torfestival im Krisengipfel zwischen Trimbach und Wangen

Fussball 2. Liga «Wir hätten drei Punkte gebraucht»: Der FC Trimbach schiesst vier Tore, gewinnt aber wieder nicht Der FC Trimbach wartet in der 2. Liga nach acht Spielen weiter auf den ersten Dreier und bleibt Tabellenletzter – 4:4 im unterhaltsamen Strichkampf gegen den FC Wangen bei Olten, bei dem sich Albatrit Morinaj als dreifacher Torschütze auszeichnet. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren Aktualisiert 06.10.2022, 00.32 Uhr

Wangens Lebensversicherung im Angriff, Albatrit Morinaj (l.), erzielte gegen den FC Trimbach drei Treffer und hat nun bereits acht Saisontore auf dem Konto. Patrick Lüthy

Die Trimbacher waren in dieser Saison mehrmals nahe dran am ersten Sieg. Gegen Gerlafingen und Hägendorf spielten sie jeweils 1:1-unentschieden; gegen Mümliswil gaben sie eine Vier-Tore-Führung aus der Hand und mussten sich wiederum mit nur einem Punkt begnügen; gegen den FC Olten führten sie bis zur 86. Minute mit 2:1 und verloren das Spiel noch. Und auch in der neunten Runde vom Mittwochabend reichte es im Krisengipfel gegen den FC Wangen bei Olten trotz zweimaliger Führung nur zu einem Unentschieden.

«Wir schiessen vier Tore und es reicht trotzdem nicht», wirkte Spielertrainer Lucien Baumgartner etwas ratlos. «Drei der vier Gegentreffer kassieren wir aufgrund dummer Stellungsfehler. Wir haben schlecht verteidigt und teilweise geschlafen hinten drin. Das hat uns den Sieg gekostet.» Die Startphase dieses Sechspunktespiels verlief indes ganz nach seinem Geschmack. Bereits in der achten Minute erzielte Tobias Flury das 1:0 für die Trimbacher.

Wangens Aussenverteidiger Noel Röhl klärt vor den heranstürmenden Trimbachern. Patrick Lüthy

Die Wangner brauchten allerdings nur zwei Minuten, um das Spiel zum ersten Mal zu drehen. Goalgetter Albatrit Morinaj erzielte in der 34. und in der 36. Minute seine Saisontreffer sechs und sieben. Der FC Trimbach steckte den Rückschlag aber gut weg und glich das Spiel nur fünf Minuten später wieder aus – Daniel Bärtschi traf mit einem sehenswerten Linksschuss in die entfernte Torecke.

Und in der Nachspielzeit kam es noch besser für das Heimteam. Martin Castro lancierte Lucien Baumgartner, der Wangens Torhüter Florijan Perren umkurvte und die Trimbacher mit seinem ersten Saisontor abermals in Führung schoss.

Spielertrainer Getuar Preniqi zog die Fäden in Wangens Mittelfeld. Patrick Lüthy

Lange lagen die Gastgeber aber nicht vorne. Etwas mehr als fünf Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Albatrit Morinaj mit seinem dritten Treffer bereits wieder für Gleichstand auf der Anzeigetafel. Kurz darauf traf Miroslav Markovic für die Wangner nur die Latte. Besser machte es in der 59. Minute Mir Mohammad Kamwar, der mehrere Trimbacher ausspielte und im Fallen zum 4:3 für die Gäste einschob.

In der Schlussphase wurde das Spiel immer ruppiger. Fouls, Karten und Freistösse häuften sich. Eine dieser Standardsituationen nutzten die Trimbacher denn auch zum Ausgleich. Wangens Goalie Perren konnte den Freistoss von Baumgartner in der 80. Minute nicht festhalten, der kurz zuvor eingewechselte Edin Ademovic staubte ab und sicherte seinem Team damit zumindest noch einen Punkt.

Es war mehr Kampf als Klasse, war die Zuschauer am Mittwocheabend auf dem Leinfeld zu sehen bekamen. Patrick Lüthy

Beide Mannschaften hatten noch je eine Möglichkeit für den Lucky Punch: Andre Marques scheiterte mit seinem Flachschuss am Wangner Schlussmann (82.), auf der anderen Seite war der Kopfball von Wangens Innenverteidiger Sokol Berisha nach einem Eckball zu unplatziert (88.).

Der FC Wangen, der zuletzt fünf Spiele in Folge verloren hat, kann mit der Punkteteilung sicher besser leben. Er bleibt dadurch über dem Strich, hat aber mehr Spiele ausgetragen als die Konkurrenz. Das Schlusslicht Trimbach dagegen warten auch nach acht Saisonspielen auf den ersten Dreier. «So wie das Spiel gelaufen ist, müssen wir am Ende sogar froh sein um diesen Punkt. Aber in unserer Situation hätten wir natürlich drei Punkte gebraucht», ordnete Baumgartner das Unentschieden ein.

Ein aufregender Abend für Trimbachs Spielertrainer Lucien Baumgartner: Zweimal in Führung, zweimal im Rückstand und wieder nicht gewonnen, das erste Tor in dieser Saison erzielt und am Ende flog er noch vom Platz. Patrick Lüthy

Der Spielertrainer des FC Trimbach sah in der Nachspielzeit zu allem Überfluss noch die rote Karte wegen eines Foulspiels. «Der Schiedsrichter hatte keine Linie», äusserte er seinen Unmut, «er war nicht der Hauptgrund, dass es nicht gereicht hat zum Sieg, aber die Wangner gingen am Schluss nur noch auf die Knochen – und das hat unseren Rhythmus gebrochen.»

