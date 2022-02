Fussball 2. Liga Klus/Balsthal-Kraftpaket Mostapha El Ouahmani mit Kampfansage: «Gegner müssen sich warm anziehen» Innenverteidiger Mostapha El Ouahmani ist bereit für den Abstiegskampf in der 2. Liga, will im Cup noch einmal gross feiern mit dem FC Klus/Balsthal und vor allem endlich ohne Verletzung durch die Saison kommen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 10.02.2022, 17.05 Uhr

Mostapha El Ouahmani (links) stieg mit dem FC Klus/Balsthal 2012 in die 3. Liga und 2019 in die 2. Liga auf. Remo Fröhlicher

«Ich hätte gerne noch zwei, drei mehr von seiner Sorte. Er zeigt immer hundertprozentigen Einsatz auf dem Platz. Leider ist er etwas verletzungsanfällig», sagt Klus/Balsthal-Trainer Xhevxhet Dullaj über seinen dienstältesten Spieler im Kader. Seit mehr als zehn Jahren hält Mostapha El Ouahmani seine Knochen für die erste Mannschaft des FCKB hin.

«Es ist mein erster Klub und es wird auch mein letzter sein», sagt er. 2012 stieg er mit dem FC Klus/Balsthal in die 3. Liga auf, sieben Jahre später schaffte er mit den Thalern im vierten Anlauf den langersehnten Aufstieg in die 2. Liga.

In der Vorrunde der aktuellen Spielzeit ass der FC Klus/Balsthal hartes Brot. Nur neun Punkte und der zweitletzte Tabellenplatz schauten heraus. «Unsere Gegner müssen sich warm anziehen. Wir werden nicht absteigen», macht El Ouahmani eine Kampfansage für die zweite Saisonhälfte.

Der gebürtige Marokkaner kam im Alter von 13 Jahren in die Schweiz und nach Balsthal. Sofort habe er sich dem FCKB angeschlossen, bei dem er rasch mit den Aktiven trainieren durfte.

«Der Fussball und Klus/Balsthal haben mir die Integration extrem erleichtert», blickt er zurück. «Nach zwei, drei Jahren gehörte ich bereits zur ersten Mannschaft. Ich hatte zwar noch wenig Einsätze, aber nur schon dass ich mittrainieren und von den erfahrenen Spielern lernen durfte, hat mich damals riesig gefreut und motiviert.»

Vom 75-Kilo-Flügelflitzer zum 97-Kilo-Abwehrkoloss

Am Anfang seiner Aktivkarriere spielte der bald 30-Jährige rechter Flügel. «Ich war damals noch richtig schnell, wog nur 75 Kilogramm», muss er lachen. Später rückte er ins Zentrum. Doch diese Position habe er mittlerweile gesehen, winkt er ab: «Ich hatte zu viele Verletzungen, als ich im Mittelfeld spielte, musste drei-, viermal operieren.»

Im Abwehrzentrum fühle er sich am wohlsten: «Ich habe das ganze Spiel vor mir und kann meine Zweikampfstärke ausspielen.» Was er nicht mag, sind schnelle Gegner. «Dann wird es mühsam», sagt er. «Ich mache seit drei Jahren Fitness und bin jetzt 97 Kilo schwer.» Darunter leide halt etwas die Geschwindigkeit.

Insgesamt zwölf Aufstiegsspiele waren nötig, bis Mostapha El Ouahmani endlich den Aufstieg mit Klus/Balsthal feiern konnte. Hans Peter Schlläfli / OLT

Das Kraftpaket fällt auf dem Platz auf. Auch den Schiedsrichtern, die seine unzimperliche, kompromisslose, teils aber auch überharte Spielweise nicht immer goutieren. In seiner ersten 2.-Liga-Saison 2019/20 flog er zweimal vom Platz. «Ich kann nicht verlieren und spiele aggressiv, wenn es nicht läuft», erklärt er.

Bei den Unparteiischen sei er wohl auch schon vorgemerkt. «Für mich sind es meistens keine Fouls. Ich spiele hart und setze meinen Körper ein. Es nervt mich, wenn die Schiedsrichter jede Kleinigkeit abpfeifen.»

In der Vorrunde der laufenden Saison sah er in Biberist in der 90. Minute rot, nachdem er seinem Team mit dem Ausgleich in der 83. Minute einen Punkt gerettet hatte. «Wegen einer Grätsche – das war für mich keine rote Karte.»

Fast ganze Vorrunde 20/21 wegen Verletzung verpasst

Mehrere Bänderrisse im Fussgelenk, mal ein Daumenbruch und immer wieder Zerrungen sowie Probleme mit der Leiste: Mostapha El Ouahmani wurde schon oft gebremst. So konnte er in der Vorrunde der vergangenen Saison gerade mal eine halbe Stunde spielen. Dieses Jahr musste er in der ersten Saisonhälfte dreimal verletzungsbedingt passen.

Jetzt fühlt er sich fit für den anstehenden Abstiegskampf: «Die Vorrunde war eine Katastrophe für mich. Aber ich bin bereit für die Rückrunde und hoffe, dass ich ohne Verletzung bleibe.»

Die Vorbereitung stimmt ihn bislang zuversichtlich. Die Trainingspräsenz sei deutlich höher als in den vergangenen Jahren: «Da waren wir jeweils nur zehn, elf Leute. Jetzt macht jeder mit. Jeder will spielen.» Er hasse die Vorbereitungszeit im Frühjahr. Kälte, desolate Plätze, viel Kraft- und Laufarbeit ohne Ball.

Aber: «Man muss es halt machen, um wieder Kondition aufzubauen», sagt El Ouahmani. «Und wenn wir nicht fit sind, haben wir in der Rückrunde keine Chance. Bei drei Trainings plus Testspiel jede Woche spüre ich aber mein Alter schon langsam.»

Die Rückkehr des fehlenden Puzzleteils

Die grösste Veränderung im Kader des FC Klus/Balsthal während der Winterpause: Denis Kostadinovic kehrt nach einem halbjährigen Abenteuer in der 2. Liga inter beim FC Wangen bei Olten zurück. «Unser Angriff wird dadurch in der Rückrunde ganz anders aussehen», freut sich El Ouahmani. «Ein erfahrener Stürmer ist das Einzige, das uns gefehlt hat.»

Der Ligaerhalt ist nicht das einzige Ziel der Thaler. Mostapha El Ouahmani will mit dem FC Klus/Balsthal noch ein grosses Spiel erleben. So eines wie seine insgesamt zwölf Aufstiegsspiele in der 3. Liga – darunter zwei Derbys gegen den FC Oensingen und ein Auswärtsspiel beim FC Iliria im Stadion des FC Solothurn vor mehr als 1600 Zuschauern. Und er will noch einmal mit dem Team feiern wie bei den Aufstiegen 2012 und 2019.

Der Cupfinal wäre die Gelegenheit dafür. Klus/Balsthal steht im Viertelfinal. «Wir sind im Cup schon ein paar Mal sehr weit gekommen», sagt El Ouahmani. «Ich hoffe, dass wir es dieses Jahr in den Final schaffen.»

