Beat Martinetz startet mit Italgrenchen die Mission Ligaerhalt.

Fussball 2. Liga Italgrenchens neuer Trainer Beat Martinetz verspricht: «Wir werden fit und bissig sein» Es habe ihn «langsam wieder gekitzelt». Nach einer knapp zweijährigen Pause kehrt Beat Martinetz an die Seitenlinie zurück. Er soll das Zweitliga-Tabellenschlusslicht GS Italgrenchen in der Rückrunde vor dem direkten Wiederabstieg bewahren. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 02.02.2022, 19.30 Uhr

Seit fast zwei Wochen im Amt und voller Zuversicht, mit Italgrenchen den Turnaround zu schaffen: Trainer Beat Martinetz. Hanspeter Bärtschi

Kurz vor dem Start der Vorbereitung für die Rückrunde trennte sich 2.-Liga-Schlusslicht GS Italgrenchen von Trainer Perparim Redzepi. «Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für eine Trainerentlassung», erklärt Co-Präsident Massimiliano Faga, warum der Klub nicht bereits nach dem Ende der Vorrunde Ende Oktober die Reissleine gezogen hat. «Die Freistellung fiel uns nicht leicht. So eine Situation ist für uns nicht alltäglich, wir sind kein Profiklub. Wir diskutierten lange darüber – Weihnachten, Neujahr und Corona verzögerten den Entscheid zusätzlich.»

Der Wunschkandidat für die Nachfolge von Perparim Redzepi wurde Mitte Januar angefragt. Beat Martinetz musste nicht lange überlegen: «Ich habe innert 24 Stunden zugesagt.» Über den Zeitpunkt des Trainerwechsels sagt der 55-Jährige: «Klar wäre es für mich einfacher gewesen, wenn ich es früher gewusst und mehr Zeit zum Planen gehabt hätte. Denn die Zeit bis zum ersten Rückrundenspiel ist knapp – aber für mich stimmt es so.» Am 25. Januar leitete Martinetz sein erstes Training bei Italgrenchen.

Gegen den SC Fulenbach verlor Italgrenchen in der Vorrunde aufgrund eines umstrittenen Elfmeters in der Schlussphase zwei Punkte. Markus Müller

Der Abstiegskampf als grosse Herausforderung

Der Aufsteiger hat nach der Vorrunde nur fünf Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt fünf Punkte. Ein mutiger Entscheid, in dieser Situation den Trainerposten zu übernehmen. «Ich liebe Herausforderungen», meint Martinetz dazu. «Das macht es spannend. Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe.»

Weshalb er der richtige Trainer ist, um GS Italgrenchen vor dem Abstieg zu bewahren, erklärt Co-Präsident Faga: «Ich kenn ihn seit Jahren und kann ihm voll vertrauen. Er ist kommunikativ sehr gut, hat ein ausgezeichnetes Netzwerk und ich weiss, dass seine Mannschaften immer sehr fit in die Saison steigen.»

Dies sei die Grundvoraussetzung, um Erfolg zu haben in der 2. Liga, bestätigt Martinetz, der in der Vorrunde einige Spiele der Grenchner gesehen hat. «Weil die Kondition nicht für neunzig Minuten reichte, hat das Team oft unglücklich verloren und so Punkte verschenkt», schildert er seine Eindrücke. «Jetzt müssen wir noch mehr in die Fitness investieren, da wir hinten ab sind und aufholen müssen. Was die spielerischen Elemente angeht, ist sehr viel Potenzial vorhanden in der Mannschaft.»

Mit 41 noch aktiv, seit knapp 25 Jahren als Trainer tätig

Ausdauer, Kampf und Einsatz – das sind die Eigenschaften, die ihn auszeichneten als Fussballer. Nebst seinem Stammverein Post Solothurn spielte Beat Martinetz für Luterbach, Derendingen und Zuchwil in der 2. und in der 3. Liga. Als Kämpfer im Mittelfeld mit ein bisschen Technik, wie er selbst sagt: «Ich war ein Abräumer, Organisator und Antreiber.» Sein letztes Spiel in der 3. Liga absolvierte er mit 41 Jahren für den FC Post Solothurn.

Fünf Punkte holte Italgrenchen in der Vorrunde. Der einzige Sieg resultierte gegen den FC Olten. Patrick Lüthy

Zu diesem Zeitpunkt war er längst auch als Trainer tätig. «Es sind mittlerweile gut 25 Jahre», blickt er auf eine lange Karriere an der Seitenlinie zurück. Seine wichtigsten Stationen: Natürlich der FC Post Solothurn, den er in die 3. Liga führt; der FC Bellach, mit dem er 2013 den Ligaerhalt in der 2. Liga schaffte; Superga, Bettlach, Canspor und zuletzt Croatia. «Bis Corona kam – das hat mir den Gong gegeben», so Martinetz, der bis zum Angebot von Italgrenchen rund zwei Jahre pausierte. «Jetzt hat es mich langsam wieder gekitzelt.»

Spieler werden Charakter zeigen und ihren Mann stehen

Die Mission Ligaerhalt läuft seit einer Woche. Nach dem unfreiwilligen Abgang von Perparim Redzepi wird sich auch das Kader der Grenchner etwas verändern. «Ein paar Spieler, die mit Perparim zu uns kamen, werden uns wohl verlassen», sagt Sportchef Luca Uguccioni. «Die Diskussionen – auch mit möglichen Zuzügen – sind im Gange. Der Stamm des Teams wird auf jeden Fall zusammenbleiben.»

Der Trainer ist überzeugt, dass ihm beim Rückrundenstart am 19. März eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung stehen wird. Bei seinen bisherigen Trainingseinheiten konnte Beat Martinetz jeweils 14, 15 Spieler begrüssen. «Zwei, drei Wochen vor dem Meisterschaftsbeginn werden wir das Kader schon zusammen haben», sagt er gelassen. Die Spieler hätten die erste Saisonhälfte abgehakt und würden motiviert nach vorne schauen: «Sie werden fit und bissig sein, Charakter zeigen und ihren Mann stehen für den Klub.»

