Italgrenchen bleiben fünf Spiele, um den Abstieg abzuwenden.

Fussball 2. Liga Italgrenchen-Trainer Beat Martinetz: «Wenn wir zu rechnen beginnen, geht es in die Hose» Dank zweier Siege unter dem neuen Trainer Beat Martinetz ist Italgrenchen wieder in Tuchfühlung mit einem Nicht-Abstiegsplatz. Fünf Spiele bleiben den Grenchnern, um den direkten Wiederabstieg in die 3. Liga zu verhindern. Raphael Wermelinger 06.05.2022

Beat Martinetz ist seit etwas mehr als drei Monaten Trainer bei Italgrenchen. Hans Peter Schläfli

Als Beat Martinetz im Januar das Traineramt bei GS Italgrenchen übernahm, belief sich der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz auf fünf Punkte. Nach zwei Siegen aus den bisherigen sechs Spielen der Rückrunde liegt der letztjährige Aufsteiger jetzt nur noch drei Punkte hinter Tabellenplatz zehn zurück, der den Ligaerhalt bedeuten würde.

«Bis jetzt lief es gut. Ich bin mit unseren Leistungen zufrieden. Wir sind auf einem guten Weg», lautet Martinetz’ Zwischenfazit. Mit etwas mehr Wettkampfglück wären für das Schlusslicht der 2. Liga noch ein paar Punkte mehr möglich gewesen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Lommiswil gab Italgrenchen mit einem Mann mehr die Führung aus der Hand und unterlag aufgrund eines Elfmeters in der 89. Minute.

«Wir verloren zwei, drei Spiele sehr knapp und im letzten Moment», sagt Martinetz. «Das ist natürlich schade, für uns ist aber auch wichtig, dass wir gesehen haben, dass wir mit jedem Gegner mithalten können.» Dramatisch verlief das letzte Heimspiel am Samstag gegen Bellach. Und diesmal meinte es der Fussballgott gut mit Italgrenchen.

Nach einem 0:1-Pausenrückstand drehte Nico Wolf das Spiel in der zweiten Halbzeit mit seinen Toren in der 51. und der 60. Minute. Der Cupfinalist Bellach erzielte in der 92. Minute den Ausgleich, doch im direkten Gegenzug sicherte Stefano Conde den Grenchnern die drei Punkte mit seinem Treffer zum 3:2.

«Ein nervenaufreibendes Spiel», blickt Martinetz zurück. «Wir verschliefen die erste Hälfte komplett. In der zweiten setzten wir das um, was wir uns vorgenommen hatten. Ich rechnete schon vor dem Tor zum 2:2, das unserer Müdigkeit geschuldet war, mit dem Abpfiff. Zum Glück konnten wir noch einmal reagieren und mit dem nächsten Angriff das 3:2 schiessen. Es war am Ende ein verdienter Sieg.»

Dreikampf um Platz zehn in den letzten fünf Runde

Der FC Klus/Balsthal auf Platz zehn hat momentan 14 Punkte auf dem Konto. Dahinter folgen der SC Fulenbach mit 12 Punkten und Italgrenchen mit 11 – dies die Ausgangslage am Strich vor den abschliessenden fünf Runden. Zwei Klubs müssen am Saisonende runter in die 3. Liga.

Was spricht im Dreikampf für die Grenchner? «Wir haben ein gutes Kader, das harmoniert», antwortet Beat Martinetz. «Der Teamgeist und der Zusammenhalt machen uns stark.» Von den drei abstiegsgefährdeten Klubs war Italgrenchen in der Rückrunde mit zwei Siegen bisher am erfolgreichsten.

Einen Punkt weniger sammelte der FC Klus/Balsthal, der zum Start der zweiten Saisonhälfte allerdings das wichtige Direktduell gegen Italgrenchen mit 2:1 für sich entschied. Danach schaute noch je ein Unentschieden gegen Trimbach und Subingen heraus.

Nur zwei Zähler kamen in den vergangenen sechs Spielen beim SC Fulenbach dazu: je ein 1:1 gegen Bellach und Trimbach. «Gegen Klus/Balsthal verloren wir bei meinem ersten Ernstkampf sehr unglücklich», wägt Beat Martinetz ab. «Fulenbach habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Von den Resultaten her liegen sie sicher in unserer Reichweite.»

Vor dem kapitalen Direktduell mit Fulenbach am 14. Mai wartet morgen das Auswärtsspiel beim FC Biberist auf die Grenchner. Danach geht es noch gegen Härkingen (auswärts), Iliria (daheim) und Trimbach (auswärts). Der SC Fulenbach und Klus/Balsthal haben nicht das einfachere Restprogramm, die Fulenbacher aber den Vorteil, dass sie noch gegen beide involvierten Teams spielen.

«Ich beginne nicht zu rechnen», stellt Martinetz klar. «Wenn wir rechnen, machen wir uns selbst zu viel Druck, und es geht in die Hose. Wir haben nichts zu verlieren und schauen von Woche zu Woche. Reicht es am Ende, ist es gut. Wenn nicht, ist es auch kein Weltuntergang.»

