Nur zwei Klubs waren schlechter als der FC Wangen bei Olten

Fussball 2. Liga inter Nur zwei Klubs waren noch schlechter als der FC Wangen bei Olten Mit drei Punkten aus 22 Spielen steht der FC Wangen bei Olten in der 2. Liga inter abgeschlagen am Tabellenende. Der Abstieg in die höchste Regionalliga ist längst besiegelt. In der Rangliste der schlechtesten Teams in der Geschichte der 2. Liga inter ist der FCW weit vorne anzutreffen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 17.05.2022, 16.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einem seiner fünf Treffer schoss Wangens Captain Fatlum Kastrati (Mitte) sein Team zum einzigen Saisonsieg. Hans Peter Schläfli

«2:3 Pleite in Wangen bei Olten: Dietikon blamiert sich beim Tabellenletzten», titelte die «Limmattaler Zeitung» Ende Oktober. Die schmerzhafte Ohrfeige sei das Resultat eines überheblichen Auftritts des FC Dietikon. Der Aufstiegsanwärter war geschockt. «Aufstieg? Wer redet hier von Aufstieg? Wir müssen zuerst einmal lernen, in der Defensive richtig zu arbeiten», sagte Dietikon-Trainer Daniel Tarone nach dem Spiel verärgert.

Für den FC Wangen bei Olten ist es nach zuvor zehn Niederlagen in Serie der erste Saisonsieg. Das Team von Trainer Fatmir Cuculi legte dabei in der ersten Halbzeit zweimal vor; Denis Kostadinovic traf in der 21. Minute zum 1:0, Albin Avdilji nach etwas mehr als einer halben Stunde zum 2:1. Nach der Pause erzielte der FC Dietikon den neuerlichen Ausgleich und es schien, als könnte der Favorit den Super-GAU noch abwenden.

Doch Dietikons Torhüter Alpay Inaner verschuldete spät in der Nachspielzeit mit einer unkonventionellen Abwehraktion einen Penalty und Captain Fatlum Kastrati schoss den FC Wangen bei Olten vom Punkt aus zum 3:2-Heimsieg.

Wangens Trainer Fatmir Cuculi hat in dieser Saison bereits 43 Spieler eingesetzt in der 2. Liga inter. Hans Peter Schläfli

«Die grosse Freude bei meinen Spielern zu sehen, war sehr schön. Sie mussten in den letzten Monaten sehr viel leiden», kommentierte Wangens Trainer Fatmir Cuculi damals den seltenen Erfolg. «Zehn Spiele hintereinander zu verlieren, das macht die Spieler mental schon etwas kaputt. Gegen den FC Dietikon haben sie es perfekt gemacht. Jeder ist für den anderen gegangen und hat gefightet. Der Sieg war der verdiente Lohn für eine ganz gute Leistung.»

Daran anknüpfen konnten die Wangner in den folgenden Spielen indes nicht. Es sollte das einzige Mal bleiben, dass sie einem Grossen ein Bein stellen dieses Jahr. Eine Woche nach dem Exploit gegen den FC Dietikon kassierten sie in Muri eine 1:7-Klatsche.

Die Vorrunde endete mit einer 0:5-Niederlage gegen Zofingen und auch in der Rückrunde kam bis jetzt nichts Zählbares mehr hinzu. Mittlerweile reihte der FC Wangen bei Olten bereits wieder elf Nuller aneinander. Darunter viele Kanterniederlagen: 0:6 gegen Klingnau, 0:5 gegen Lachen/Altendorf, 0:7 gegen Sursee und 2:6 gegen den Leader FC Rotkreuz.

Auf den Tabellenvorletzten FC Einsiedeln weisen die Wangner (hier mit Florim Kastrati) zehn Punkte Rückstand auf. Hans Peter Schläfli

Knappe 3:4-Niederlage am vergangenen Wochenende

Zuletzt war es allerdings wieder einmal eng. Gegen Schöftland kämpfte sich der FC Wangen bei Olten nach einem Drei-Tore-Rückstand noch einmal zurück ins Spiel. Lars Luterbacher verkürzte mit einem Doppelpack auf 2:3. Auf den vierten Gegentreffer in der 77. Minute reagierten die Wangner postwendend mit dem erneuten Anschlusstor, doch zu mehr als einem 3:4-Achtungserfolg reichte es am Ende trotzdem nicht.

Vor den letzten vier Saisonspielen gegen Unterstrass, Dietikon, Muri und Zofingen haben die Wangner somit immer noch lediglich drei Punkte auf ihrem Konto. Der direkte Wiederabstieg in die Solothurner 2. Liga steht bereits seit Wochen fest. Kein Klub in der 2. Liga inter holte in der laufenden Saison weniger Punkte.

Zudem stellt Wangen bei Olten mit 83 Gegentreffern die statistisch schwächste Defensive von allen 84 Teams der Amateurliga. Ist die Chrüzmatt-Elf mit drei Punkten aus 22 Spielen sogar die schlechteste Mannschaft in der Geschichte der 2. Liga inter, die vor 22 Jahren ins Leben gerufen wurde?

Nein. Der Negativrekord gehört weiterhin dem FC Conthey. Die Walliser holten in der Saison 2005/06 in 26 Meisterschaftsspielen nur ein mickriges Unentschieden.

Das zweitschlechteste Team in der Historie der 2. Liga inter ist der FC Epalinges. Die Waadtländer kamen in der Saison 2006/07 auf zwei Punkte. Deren drei Zähler schauten für den FC Baulmes (2012/13) und den FC Altstetten (2007/08) heraus. Baulmes feierte im Verlauf der Saison wie Wangen einen Sieg, Altstetten dagegen blieb sieglos und sammelte in 26 Spielen drei Unentschieden.

Rekordjäger Rotkreuz hat 61 Punkte Vorsprung auf die Wangner

Verliert der FC Wangen bei Olten auch seine abschliessenden vier Spiele, schliesst er zu Baulmes und Altstetten auf. Mindestens drei weitere Punkte sind nötig, um den Top Ten dieser unrühmlichen Rangliste zu entfliehen.

In dieser findet sich übrigens noch ein weiterer Solothurner Klub. 2015/16 holte der FC Grenchen nach dem Abstieg aus der 1. Liga einen Sieg sowie zwei Unentschieden und musste runter in die 2. Liga. Fünf Punkte aus 26 Spielen schauten auch für Malley (13/14), Entfelden (11/12), Savièse (08/09) sowie Brugg (08/09) heraus.

Ein gewohntes Bild in dieser Saison: Hängende Köpfe bei den Wangnern, während der Gegner jubelt. Carole Lulu Lauener

Zwei der insgesamt 22 Niederlagen des FC Wangen bei Olten in dieser Saison resultierten gegen eines der besten Teams in der Geschichte der 2. Liga inter, den FC Rotkreuz. Die Zuger sind immer noch ungeschlagen und gaben in 22 Spielen nur zwei Punkte ab. Nur ein Team war in der Vergangenheit noch besser als der FC Rotkreuz. In der Kampagne 2019/20 gewann die Reserve-Equipe von Servette alle 13 Partien in der Vorrunde. Die zweite Saisonhälfte wurde wegen der Coronapandemie nicht ausgetragen.

Die höchste jemals erzielte Punktzahl geht auf das Konto des SC Düdingen und datiert aus der Saison 2004/05. Um das Gesamttotal von 73 Zählern zu erreichen, benötigten die Freiburger damals allerdings 28 Spiele. Der Rekordjäger FC Rotkreuz käme gar auf 76 Punkte, wenn er die letzten vier Spiele auch noch gewinnt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen