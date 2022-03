Geht da noch was beim FC Grenchen nach perfektem Rückrundenstart?

Fussball 2. Liga inter Nach perfektem Rückrundenstart: Geht da noch was für den FC Grenchen? «Wir wollen nicht zu viel auf die Tabelle schauen», sagt Grenchens Marathon-Mann Ian Schläppi vor dem wegweisenden Spiel gegen den Tabellenzweiten FC Muri. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 31.03.2022, 15.00 Uhr

«Wir sind eine Mannschaft sind, die über das Kollektiv kommt», sagt Grenchens Innenverteidiger Ian Schläppi. Carole Lulu Lauener

1:0 gegen Schöftland, 2:1 gegen Wangen bei Olten und 1:0 gegen Dietikon: Der FC Grenchen holte aus den bisherigen drei Rückrundenspielen das Punktemaximum heraus. Dank des perfekten Starts ins neue Fussballjahr rückten die Grenchner in der Tabelle vom neunten auf den fünften Platz vor.

Am Samstag könnte der FCG den Abstand auf den zweiten Platz mit einem Heimsieg gegen den FC Muri auf drei Punkte verkürzen. Aufgrund der Ligareform – die 1. Liga wird auf die kommende Saison um sechs Teams vergrössert – steigen zwei Klubs pro Gruppe auf. Geht da noch etwas für Grenchen?

Verteidiger Ian Schläppi hält sich bedeckt, was mögliche Aufstiegsgelüste angeht: «Der Aufstieg ist für uns momentan nicht das Thema. Wir wollen nicht zu viel auf die Tabelle und die Ausgangslage schauen. Damit sind wir immer am besten gefahren.» Mit den bisherigen Leistungen in der zweiten Saisonhälfte zeigt er sich zufrieden: «Wir brachten eine hohe Intensität aufs Spielfeld. Das ist wichtig für uns, weil wir eine Mannschaft sind, die über das Kollektiv kommt.»

Ian Schläppi wechselte 2018 vom FC Solothurn zum FC Grenchen. FC Grenchen

Als weiteren Erfolgsfaktor nennt er die Stabilität in der Abwehr: «In der Defensive stimmt es bei uns. Gegen Dietikon und Schöftland liessen wir sehr wenig zu. Und vorne können wir eigentlich immer einen machen.»

Beim 2:1 gegen den FC Wangen bei Olten gingen die Grenchner fahrlässig mit ihren Torchancen um. Aber gegen Schöftland und Dietikon, immerhin der Tabellendritte beziehungsweise -vierte, war der FCG laut Schläppi kaltblütig vor dem gegnerischen Kasten. «Aus einer sicheren Defensive heraus auftreten und uns im Spiel nach vorne nicht verstecken, das ist unser Weg», sagt er.

Drei Wintertransfers haben eingeschlagen

Aussenverteidiger Neel Rüegg (r.) erzielte bereits in seinem zweiten Spiel seinen ersten Treffer für den FC Grenchen. Carole Lulu Lauener

Zum Aufschwung des FC Grenchen leisteten auch drei Spieler einen grossen Betrag, die in der Winterpause neu zum Team gestossen sind: Neel und Noël Rüegg (beide kamen vom FC Herzogenbuchsee) sowie Gianluca Moser (vom FC Subingen). Die Rüegg-Zwillinge spielten bisher dreimal durch. Neel, der gegen Wangen das zwischenzeitliche 1:1 erzielte, als linker Aussenverteidiger und Noël im Mittelfeld.

Gianluca Moser kam dreimal auf der rechten Aussenbahn über knapp 75 Minuten zum Einsatz und schoss gegen Schöftland und Wangen jeweils das Siegtor. Schläppi kennt die drei Neuzugänge bereits seit der gemeinsamen Zeit beim FC-Solothurn-Nachwuchs. Und schätzt sie aufgrund ihrer Persönlichkeit sehr. «Sie bringen auch viel Qualität in unsere Mannschaft», führt er aus. «Gianluca bringt viel Variabilität. Er sieht im Spiel Sachen, die andere nicht sehen und ist mit seinem Speed eine Waffe.»

Gianluca Moser (Mitte) schoss den FC Grenchen sowohl gegen Schöftland als auch gegen Wangen bei Olten mit dem entscheidenden Tor zum Sieg. Carole Lulu Lauener

Noël Rüegg sei ein Laufwunder, der Löcher stopfe im Mittelfeld und die Bälle hervorragend verteile. «Sein Bruder Neel erledigt die Aufgabe hinten links ebenfalls sehr gut. Er läuft neunzig Minuten nach vorne und zurück. Die Drei bringen uns vor allem auch aufgrund ihrer Intensität sehr viel», freut sich Schläppi.

In 60 von 62 Spielen über die volle Distanz

Der 22-Jährige ist die grosse Konstante in der Abwehr des FC Grenchen. Seit seinem Wechsel zu den Grenchnern im 2018 verpasste der Innenverteidiger nur eines von insgesamt 62 Meisterschaftsspielen – aufgrund einer Gelb-Sperre. 60-mal spielte der Marathon-Mann durch, einmal wurde Schläppi eingewechselt.

Das war am 12. Oktober 2019 in Adliswil. In den vergangenen 31 Partien hat er keine Minute gefehlt. Die unglaubliche Serie ist für ihn nicht selbstverständlich: «Einerseits ist das möglich, weil mir Trainer Mirko Recchiuti viel Vertrauen schenkt. Andererseits war ich zum Glück nie verletzt. Wenn, dann hatte ich immer nur kleine Sachen und da biss ich auch mal auf die Zähne.»

Ein dritter wichtiger Faktor ist seine faire Spielweise. In den 43 Spielen in der interregionalen 2. Liga seit dem Aufstieg im Jahr 2019 kassierte er nur acht Gelbe Karten – eine respektable Bilanz für einen Innenverteidiger. In der aktuellen Saison steht er bei zwei Verwarnungen aus 16 Partien.

Die Grenchner hatten in der Rückrunde bislang viel Grund zum Jubeln. Carole Lulu Lauener

Einzig ein Tor für Grenchen fehlt ihm noch. Bei Eckbällen ist er immer vorne dabei, doch leider sei ihm bislang noch «keiner auf den Fuss gefallen». Und das Toreschiessen sei auch nicht seine primäre Aufgabe: «Ich habe es aber schon auf meiner Liste. Vielleicht klappt es am Samstag gegen Muri – das wäre cool.»

In der Vorrunde holte Grenchen gegen Muri auswärts einen Punkt. «Es war ein glückliches 1:1 für uns. Wir fanden nie richtig ins Spiel», blickt Schläppi zurück. Nebst Leader Rotkreuz ist der FC Muri für ihn die kompletteste Mannschaft der Liga. «Sie schiessen sehr viele Tore, sind aber auch defensiv gut», sagt er. «Ich erwarte einen riesen Fight. Wir spielen zu Hause und wollen die drei Punkte. Wir steigen nicht in einen Match, um ein Unentschieden zu holen.»

