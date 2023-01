«Ich bin ein Neuling», sagt Grenchens Trainer Michael Obrecht

Fussball 2. Liga inter «Ich bin ein Trainer-Neuling»: Michael Obrecht ist beim FC Grenchen zum Cheftrainer aufgestiegen Nach dreieinhalb Jahren als Assistenztrainer übernimmt Michael Obrecht beim FC Grenchen den Trainerposten von Mirko Recchiuti. Der 37-Jährige spricht seiner Mannschaft ein Kompliment aus für die Vorrunde und will in der zweiten Saisonhälfte im Minimum den zehnten Zwischenrang verteidigen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Trainer Michael Obrecht steht mit den Grenchner in der dritten Woche der Rückrundenvorbereitung. José R. Martinez

Aus beruflichen Gründen trat Mirko Recchiuti Ende Vorrunde nach viereinhalb Jahren als Trainer des FC Grenchen zurück. Für seinen Nachfolger ist es der erste Job bei den Aktiven.

Michael Obrecht, mussten Sie es sich lange überlegen, den Trainerposten beim FC Grenchen zu übernehmen?

Michael Obrecht: Mirko sagte mir Ende November vor dem Spiel in Mutschellen, dass er aufhören wird als Trainer. Und dass er als Sportchef die Absicht hat, mich als Nachfolger zu platzieren. Für mich war sofort klar, dass ich es machen werde, wenn dies auch die Klubleitung will. Für mich ist es eine riesige Chance, auf diesem hohen Niveau einzusteigen. Ich bin ja eigentlich ein Trainer-Neuling.

Haben Sie Angst, dass es eine zu grosse Herausforderung ist für Sie?

Nein, aber ich habe einen grossen und gesunden Respekt vor dieser Aufgabe. Ich traue mir das auf jeden Fall zu und weiss auch, dass ich nicht alleine bin. Mirko ist als Sportchef weiterhin an meiner Seite, zudem unterstützt mich Physio Patrick Bernardi und Goalietrainer Bruno Schläppi ist auch immer dabei. Einen Assistenten haben ich aktuell noch nicht. Wir halten Augen und Ohren offen, wollen aber nichts überstürzen. Wenn sich nichts mehr ergibt, ziehen wir es bis im Sommer so durch.

Sie waren während der vergangenen dreieinhalb Jahre Mirko Recchiutis Assistent – wie war das?

Wir kannten uns davor nur als Gegenspieler. In den letzten Jahren hat sich durch die Zusammenarbeit eine extrem gute Freundschaft entwickelt. Ich bin ihm dankbar für alles, was ich lernen durfte und dass er mir immer mehr Verantwortung übertragen hat – das ist nicht selbstverständlich. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich einfach nur der «Döggeliaufsteller» bin, was mir auch wichtig war.

Sie haben während Ihrer Aktivzeit unter anderem für Derendingen, Italgrenchen und Bellach in der 2. Liga gespielt. An welchen Klub haben Sie die besten Erinnerungen?

Am schönsten sind die Erinnerungen an die Zeit beim SC Derendingen. Weil ich damals meine Partnerin kennenlernte, mit der ich mittlerweile seit 16 Jahren zusammen bin und seit fünf Monaten eine Tochter habe.

Nach dreineinhalb Jahren als Assistent ist Michael Obrecht jetzt der Cheftrainer beim Grenchner Fanionteam. José R. Martinez

Die sportlich erfolgreichsten Jahre erlebten Sie von 2014 bis 2017 beim FC Iliria.

Mein Transfer zu Iliria war gar nicht so einfach. Es wurde viel darüber diskutiert in der Region. Es sei speziell, dass ein Schweizer zum FC Iliria wechsle, hiess es. Ich kannte fast alle Spieler von der gemeinsamen Zeit als Junioren beim FC Solothurn – und auch Trainer Perparim Redzepi. Fremden Kulturen gegenüber bin ich sowieso immer offen eingestellt. Rückblickend kann ich sagen: Es war wirklich eine geniale und spannende Zeit beim FC Iliria.

Der spielte in der 3. Liga, als sie in der Winterpause 2013/14 dazu stiessen.

Das Ziel war natürlich der Aufstieg. Mein erstes Spiel für Iliria war das Derby auf dem Brühl gegen Croatia vor über 500 Zuschauern. Was ist denn hier los, dachte ich und war wirklich beeindruckt. Wir qualifizierten uns für die Aufstiegsspiele und dort kamen mehr als 1000 Zuschauer ins Stadion in Solothurn. Das war genial, die Euphorie im Klub war riesig. Den Aufstieg haben wir dann als Dritter aber doch eher glücklich geschafft.

Bereits in der zweiten Saison nach dem Aufstieg holten Sie mit Iliria das Double.

Das Team und der gesamte Verein wuchsen in dieser Zeit kontinuierlich. Sportlich ging es in der zweiten Saison richtig ab. Das Highlight war der Cupfinal in Solothurn vor 3000 Leuten – es war ein richtiges Volksfest. Und ich hielt gegen Fulenbach den entscheidenden Penalty. Zwei Wochen später gewannen wir in Bellach auch die Meisterschaft und schafften den Aufstieg in die 2. Liga inter – ein einmaliges Erlebnis.

Ihr Stammverein ist der FC Wacker Grenchen. Ab wann standen Sie im Tor?

Seit den E-Junioren. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und es hat mir gepasst. Der Goalie ist ein Einzelkämpfer, der viel Verantwortung trägt und mit einem grossen Druck umgehen muss, darin bestand für mich immer der Reiz. Mental ist man im Tor noch etwas mehr gefordert.

Michael Obrecht im Gespräch mit Aussenverteidiger Semir Ressil. José R. Martinez

Was zeichnete Sie aus als Torhüter?

Mir war immer wichtig, dass ich Sicherheit ausstrahle und damit meiner Mannschaft helfe. Ich war ein Lautsprecher und habe die Kollegen viel dirigiert und motiviert. Ich sehe mich als klassischen Linientorhüter: nicht der Grösste, aber mit einer guten Reaktion ausgestattet.

Von Wacker Grenchen zog es Sie in die U13-Auswahl des FC Solothurn, für den Sie sieben Jahre lang spielten. Was haben Sie in diesen Jahren erlebt?

Die Höhepunkte waren die Aufgebote für die U15-Nationalmannschaft – ich bin stolz, dass ich in einem Testspiel gegen Frankreich das Schweizer Kreuz tragen durfte. Es war die Mannschaft mit den 85er-Jahrgängen mit Senderos, Barnetta und Vonlanthen, die später U17-Europameister wurde. Ich habe natürlich davon geträumt, weit zu kommen, aber es hat leider nicht gereicht. Doch rückblickend bin ich froh darüber, dass ich dies alles kurz erleben durfte.

Sie waren später während anderthalb Saisons Goalie Nummer 2 beim FC Solothurn in der 1. Liga. Danach begannen die Wanderjahre durch die 2. Liga.

Ich wollte einfach wieder spielen und ging dafür eine Stufe runter. Danach bewegte ich mich immer in der Region. Derendingen, Ital, Wacker, Bellach, Iliria, kurz Herzogenbuchsee – meistens spielte ich dort, wo meine Kollegen waren. Mir war wichtig, auf und neben dem Platz Freude zu haben.

Was verbindet Sie mit dem FC Grenchen, zu dem Sie im Sommer 2017 wechselten?

Der FCG ist meine Heimat. Meine Familie ist eng verbunden mit dem Klub. Einer meiner Onkel spielte mit Grenchen noch in der NLA, der andere war jahrelang Goalie in der NLB. Ich ging oft zu den Spielen und freute mich immer auf den Uhrencup. Weil ich das Umfeld gut kenne und ich mich sehr wohl fühle hier, stand für mich immer fest, dass ich meine Trainerkarriere unbedingt beim FC Grenchen starten möchte.

Dies wohl etwas früher als erhofft, weil Sie sich am Knie verletzten.

Ich musste aufhören, war aber immer noch total angefressen vom Fussball. Ein Leben ohne ihn könnte ich mir nicht vorstellen. Deshalb übernahm ich im Sommer 2018 die A-Junioren des FC Grenchen.

Während der Vorbereitung stehen bei den Grenchnern pro Woche vier Trainingseinheiten in der Agenda. José R. Martinez

Ihre erste Erfahrung als Trainer?

Beim SC Derendingen trainierte ich mal ein Jahr die E-Junioren. Es war super, die Spielfreude der Kleinen zu sehen. Die A-Junioren waren etwas ganz anderes. Ein schwieriges Alter, weil für die Spieler viele Dinge interessanter sind als der Fussball. Wir haben praktisch aus dem Nichts eine neue Mannschaft zusammengestellt und sind gleich im ersten Jahr in die Coca-Cola-League aufgestiegen. Dann gab es einen Umbruch im Verein, die A-Junioren wurden aufgelöst und die Spieler in die erste und zweite Mannschaft integriert. Auch ich rutschte so ins Fanionteam hinein, weil mich Mirko integrieren wollte.

Was werden Sie von Ihrem Vorgänger übernehmen?

Wir teilen die gleiche Philosophie. Wir setzen auf gut ausgebildete Spieler, deren Niveau schon relativ hoch ist, die aber bei Solothurn, Biel oder auch Xamax den Sprung nicht geschafft haben. Sie sind hungrig auf den Fussball und wir bieten ihnen eine neue Plattform.

Was wird sich mit Ihnen als Trainer verändern?

Ich werde jetzt sicher nicht alles auf den Kopf stellen. In den letzten Jahren hat es gut funktioniert. Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und den will ich auch weiter gehen. Als Mensch bin ich ein bisschen anders als Mirko, emotionaler, lauter und vielleicht etwas kollegialer, weil ich mit einigen Spielern noch selber auf dem Platz stand. Ich werde mich sicher nicht verstellen in meiner neuen Position als Cheftrainer.

Nebst einem neuen Coach hat der FC Grenchen auch einen neuen Goalie: Breogan Espasandin vom FC Biel.

Der Transfer war nötig, weil Jeffrey Grosjean wegen einer Knieverletzung für den Rest der Saison ausfällt. Unser zweite Goalie Tristan Preta hat einen guten Job gemacht, aber wir wollten das Risiko nicht eingehen, mit ihm und einem Junioren in die Rückrunde zu steigen. Vor allem bei der Konstellation, in der wir drin sind. Wir brauchen Punkte und dafür zwei Torhüter auf gutem Niveau.

Gibt es weitere Transfers?

Wir sondieren den Markt, aber wir haben keinen Druck. Unser Kader steht und wir haben genug Qualität, um unsere Ziele zu erreichen. Kommt dazu, dass Spieler wie Visar Aliu, Neel Rüegg oder Semir Ressil von Verletzungen zurückkehren und für uns wie Neuzugänge sind.

Herzliche Begrüssung zwischen Trainer und Spieler. José R. Martinez

Gibt es Abgänge?

Nebst Goalie Grosjean fehlt uns weiter Noël Rüegg wegen einer Hirnerschütterung. Verlassen hat uns Altin Dakaj, der eine Weiterbildung macht und zum FC Iliria wechselt. Gianluca Moser macht ebenfalls eine Weiterbildung und legt deshalb eine Pause ein.

Wie lautet Ihr Fazit zur Vorrunde und was erwarten Sie von der zweiten Hälfte der Saison, die am 11. März mit dem Gastspiel beim FC Red Star beginnt?

Die Vorrunde war von den Punkten her okay, aber es wäre mehr dringelegen. Wir hatten viel Verletzungspech. Das ist keine Ausrede, es ist wirklich viel zusammengekommen. Wir sind teilweise mit 13 Spielern an die Matches gegangen. Das grosse 23-Mann-Kader hat sich ausbezahlt. Wir haben dennoch den Anschluss ans Ligamittelfeld geschafft. Kompliment an die Mannschaft für diesen zehnten Platz, den wir im Minimum halten wollen in der Rückrunde.

