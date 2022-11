FC Grenchen beendet Vorrunde mit 3:0-Sieg gegen das Schlusslicht

Fussball 2. Liga inter Grenchen-Trainer Mirko Recchiuti nach Sieg gegen das Schlusslicht: «Wir werden den Platz über dem Strich verteidigen» Der FC Grenchen beendet die Vorrunde in der 2. Liga inter mit einem 3:0-Auswärtssieg beim FC Mutschellen. Hüseyin Tükenmez ragt dabei als dreifacher Torschütze heraus. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 27.11.2022, 14.31 Uhr

Matchwinner Hüseyin Türkenmez lässt sich feiern. Hans Peter Schläfli

Auf dem Mutschellen treffen sich die drei Gemeinden Berikon, Rudolfstetten und Widen, die auf der Passhöhe seit exakt zehn Jahren gemeinsam das wunderschöne Sportzentrum Burkertsmatt betreiben. Am Samstag beging hier nun der FC Mutschellen den taktischen Fehler, den Match gegen den FC Grenchen auf dem Kunstrasenplatz anzusetzen. So konnten die Grenchner ihre individuelle und technische Überlegenheit ausspielen, was auf dem durchnässten Terrain nebenan sicher schwieriger gewesen wäre.

Captain Samuel Zayas erzielte in der Vorrunde am meisten Tore des Teams. Hans Peter Schläfli

Was vom ersten Moment an auffiel, das war das sehr gute Timing von Grenchens Innenverteidigers Waylon Grosjean und des defensiven Mittelfeldspielers Albin Limani, die den technisch nicht besonders gut beschlagenen Gegnern einen Ball nach dem anderen abknöpften.

In der 16. Minute verzeichnete Scott Mbemba die erste grosse Torchance für die Gäste und in der 40. Minute war es dann so weit. Herrlich durch Cédric Rihs vorbereitet, schlenzte Hüseyin Tükenmez den Ball zur FCG-Führung ins weite, tiefe Eck.

Und genauso kam der FC Grenchen wieder aus der Pause. Wieder war es Tükenmez, der in der 51. Minute zum zweiten Mal traf. Und aller guten Dinge sind drei: Samuel Zayas legte den Ball eine Viertelstunde später pfannenfertig bereit für Türkenmez, der seinen Hattrick vollendete und mit einem herrlichen Weitschuss das 3:0 markierte.

Scott Mbemba zieht seinem Gegenspieler davon. Hans Peter Schläfli

Robin Müller sieht nach einer Notbremse rot

Wenn der FC Mutschellen offensiv auftrat, dann ging die Gefahr eigentlich immer von Roger Pfyl aus. Pfeilschnell durchbrach der Captain des Heimteams in der 77. Minute die Grenchner Abwehrreihe und Robin Müller wusste sich nur noch mit einem Notbremsefoul zu helfen, was korrekterweise mit einer roten Karte bestraft wurde.

Mit einem Mann weniger geriet der FC Grenchen in der Schlussphase zwar noch etwas unter Druck, es passierte aber nichts mehr, das den Weg in die Notizbücher verdient hätte. Die Grenchner gefielen individuell und als Kollektiv.

«Wir haben schwierige Phasen erlebt in der Vorrunde und uns immer wieder zurückgekämpft. Das zeigt, dass diese Mannschaft funktioniert», fasste Trainer Mirko Recchiuti nach dem souveränen 3:0-Sieg in seiner Ansprache an seine Mannschaft zusammen. «Jetzt nehmen wir dieses gute Gefühl mit in die Winterpause und nützen den Elan für eine gute Vorbereitung auf die Frühlingsrunde.» Das Gerüst der Mannschaft werde zusammenbleiben. Ein grosser Umbruch sei nicht nötig.

Grenchens Mittelfeldspieler Enis Musai. Hans Peter Schläfli

Und so konnte man sich am Ende zwei ganz unterschiedliche Fragen stellen. Hat nun der FC Grenchen mit dem Sieg gegen den FC Mutschellen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg vorentscheidend distanziert? Hier lautete die Antwort des Trainers: «Ja.»

Oder ist dieser souveräne Sieg vielleicht sogar der Startschuss, um das Feld in der Gruppe 3 der 2. Liga inter von hinten aufzurollen? «Das wäre dann doch etwas zu optimistisch gedacht. Wir müssen auf dem Boden der Realität bleiben», meinte dazu Mirko Recchiuti. «Wir haben heute gezeigt, dass wir alles mitbringen, um einen Platz in der 2. Liga inter verdient zu haben», stellt er weiter klar.

«Ich denke, wir werden den Platz über dem Strich in der zweiten Saisonhälfte verteidigen und auch nicht mehr aus der Hand geben. Aber man muss auch ehrlich sein: Es gibt ein paar andere Mannschaften in unserer Gruppe, die halt doch noch etwas besser sind als wir.»

