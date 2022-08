Der FC Grenchen startet mit einem 1:1 in die neue Saison

Fussball 2. Liga inter Grenchen-Trainer Mirko Recchiuti nach dem 1:1 zum Saisonauftakt: «Der Match war eine Achterbahnfahrt» Der FC Grenchen startet in der 2. Liga inter mit einem Unentschieden gegen den FC Red Star in die neue Saison. Neuzugang Enis Musai schiesst die Grenchner früh in Führung, die Zürcher gleichen in der zweiten Halbzeit wieder aus. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 20.08.2022, 22.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Zürcher gegen FCG-Torschütze Enis Musai. José R. Martinez

«Ich bin grundsätzlich zufrieden mit dem Spiel. Über die gesamten neunzig Minuten gesehen ist das Unentschieden das gerechte Resultat», kommentierte Trainer Mirko Recchiuti das 1:1 des FC Grenchen im Saisonauftaktspiel gegen den FC Red Star Zürich. «Der Match war eine Achterbahnfahrt. Am Anfang ein für den ersten Match typisches Abtasten, in der Folge phasenweise ein hektisches Hin und Her und dann noch einmal viel Spektakel in der Schlussphase.»

Die Grenchner gingen in der siebten Minute in Führung. Dabei profitierten sie von einem Missverständnis zwischen Red-Star-Goalie Silvano Kessler und seinem Vordermann Damjan Simic. FCG-Stürmer Scott Mbemba schnappte sich den Ball und zog alleine Richtung Torhüter. Der parierte den Abschluss des letztjährigen Grenchner Topskorers, gegen den Nachschuss von Enis Musai war er aber chancenlos. Für den 19-jährigen Flügel, dem Neuzugang vom FC Solothurn, war es das erste Tor im Dress des FC Grenchen.

Grenchens Abwehrchef Robin Müller (r.) im Zweikampf mit Joël Durand. José R. Martinez

Ausgleich der Gäste kurz nach dem Seitenwechsel

«Wir waren überrascht, dass der Gegner abwartete und uns den Ball überliess», sagte Recchiuti. «Wir mussten unser Spiel etwas anpassen.» Die Pausenführung war verdient. Musai und Mbemba verzeichneten weitere Chancen für den FCG. Doch auch die Zürcher sorgten für Gefahr im gegnerischen Strafraum. Und der FC Red Star schlug nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel zu: ein hohes Zuspiel von Innenverteidiger Yves Scherrer in den freien Raum und Joël Durand mit einem Heber über Goalie Jeffrey Grosjean zum Ausgleich.

«Wir waren manchmal noch etwas naiv. Bei den langen Bällen und bei den Standards müssen wir aufmerksamer sein – die waren aber auch oft gut geschlagen», so Recchiuti, «das Spiel hätte dann auf beide Seiten kippen können.» Die beste Chance der Grenchner hatte Musai, der sich den Ball in der 53. Minute nach einem Konter über Gianluca Moser und Samuel Zayas auf den rechten Fuss legte, statt direkt mit dem linken abzuziehen (53.).

Grenchens letztjähriger Topskorer Scott Mbemba (r.) hatte gegen den FC Red Star einen schweren Stand. José R. Martinez

Weitere Hochkaräter folgten erst in der sechsminütigen Nachspielzeit. Altin Dakaj scheiterte an Red-Star-Torhüter Kessler und auf der anderen Seite brachte Cyrill Graf den Ball nicht an Jeffrey Grosjean vorbei. Nachdem der FC Grenchen in der 96. Minute den vierten Eckball der Zürcher abgewehrt hatten, war der erste Punkt der Saison 2022/23 im Trockenen.

«Wir waren insgesamt gut organisiert und hatten durchaus gute Phasen mit dem Ball. Und ich habe viel Leidenschaft gesehen. Die Mannschaft funktioniert bereits», strich Mirko Recchiuti das Positive hervor. Er musste beim Saisonstart zwar auf sechs Spieler verzichten, verfügte aber trotzdem über eine gute Bank, wie er selbst sagt: «Wir haben ein sehr breites Kader. Ich konnte von aussen noch einmal neue Inputs geben mit den Einwechslungen – das war in der vergangenen Saison nicht immer der Fall. Die Neuen konnten dann auch Akzente setzen.»

Grenchen – Red Star Zürich 1:1 (1:0)

Stadion Brühl. – 250 Zuschauer. – SR: Ravenic. – Tore: 7. Musai. 48. Durand 1:1.

Grenchen: J. Grosjean; Mamona, Avdyli, Müller, Sperisen; Noël Rüegg, Shaqiri (62. Spaqi); Moser (62. Türkenmez), Zayas (69. Dakaj), Musai (69. Amaru); Mbemba.

Red Star: Kessler; Bajrami, Scherrer, Simic, Abazi (74. Ardito); Gashi; Clarke (88. Speranza), Baydoun (59. Läubli), Escobar, Di Bella (59. Graf); Durand.

Bemerkungen: Grenchen ohne Rihs, Asani, Ressil, Aliu, W. Grosjean, Neel Rüegg. – Verwarnungen: 43. Musai, 73. Scherrer, 76. Simic (alle Foul).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen